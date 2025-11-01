Lettre ouverte : les éditeurs belges alertent sur la TVA des livres

« Une telle mesure ne générerait qu’un rendement budgétaire limité », soulignent les signataires, qui rappellent qu’environ 21 millions de livres sont vendus chaque année en Belgique. Or, insistent-ils, une hausse du taux de 6 % à 9 % entrainerait « une baisse des ventes de près de 9 % », soit « une perte d’emplois significative » dans toute la chaîne du livre.

Un risque pour la diversité culturelle

Au-delà des chiffres, la lettre insiste sur la valeur symbolique du livre comme bien culturel essentiel. « Le livre n’est pas un produit comme un autre », rappelle le texte, évoquant « un accès à la connaissance et à la démocratie culturelle que la TVA réduite rend possible ».

Pour les professionnels, le maintien d’un taux préférentiel est une question d’intérêt public, car il garantit « la vitalité des librairies indépendantes, la diversité éditoriale et la circulation des idées ».

Les auteurs de la lettre appellent l’exécutif à « reconnaître le rôle fondamental du livre dans la cohésion sociale et l’éducation ». Une hausse de la taxe, préviennent-ils, « porterait atteinte à un secteur déjà fragilisé par la hausse des coûts de production et la concurrence du numérique ».

Un front commun inédit

L’appel réunit l’ensemble des maillons de la filière, unis pour défendre un principe fiscal considéré comme essentiel à la survie du livre. « Nous demandons au gouvernement de renoncer à toute hausse de la TVA sur les livres », écrit le collectif, ajoutant que « le soutien à la lecture et à la création doit primer sur les logiques budgétaires de court terme ».

Pour le secteur, l’enjeu dépasse les frontières économiques : il s’agit d’un choix de société. La lettre se termine sur une mise en garde : « Ne fragilisons pas davantage un écosystème qui contribue chaque jour à la vie intellectuelle et culturelle du pays. »

Silence du gouvernement

Sollicité à plusieurs reprises, le cabinet du Premier ministre n’a pas encore réagi à cette interpellation publique. Mais, dans les milieux culturels, l’inquiétude grandit. Beaucoup y voient le symptôme d’une dégradation plus large du soutien public à la création.

« Le livre est un bien commun, pas un luxe », résume un signataire, estimant qu’une hausse de la TVA reviendrait à « taxer la connaissance ». Le ton est grave, mais l’appel clair : préserver l’accès à la lecture, et avec lui, l’idée même de culture partagée.

Apparue en 2023, à l’initiative du ministre des Finances de la Belgique, Vincent Van Peteghem, la mesure affole toute l’industrie du pays.

Cette nouvelle lettre — fin 2024, un courrier avait déjà interpellé les pouvoirs publics d’outre-Quiévrain — s’inscrit dans un climat budgétaire tendu : le gouvernement fédéral envisage plusieurs ajustements fiscaux pour redresser les comptes publics, dont une harmonisation du taux réduit de TVA à 9 %.

Aujourd’hui fixé à 6 % pour les biens culturels, dont le livre, ce taux préférentiel vise à préserver l’accès à la lecture et à la création. Mais la mesure, intégrée aux discussions sur le budget 2026, suscite une forte opposition dans les milieux culturels.

En Belgique, le livre représente un secteur fragile — près de 5.000 emplois directs et une économie déjà ébranlée par l’inflation, la hausse du papier et la concurrence du numérique.

La nouvelle lettre est à consulter ci-dessous :

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com