Les Bourbons dans la Révolution

Maria-Sofia Mormile

Et si, derrière la Révolution française, se jouait avant tout une histoire de famille ? C’est la voie que choisit l’historienne à l’EHESS, Maria-Sofia Mormile dans Les Bourbons dans la Révolution. Biographie d’une famille en quête d’unité (1789-1830), publié chez Armand Colin.

Elle y suit une dynastie ballottée par la Révolution, sans jamais perdre le fil du lien familial. Bien que frère de Louis XVI et de Charles X, Louis XVIII reste ici en arrière-plan : l’autrice choisit délibérément de le tenir à distance, figure de référence plutôt que protagoniste, afin de mieux éclairer le rôle des princes restés à l’ombre du trône.

En suivant le comte d’Artois (futur Charles X), Louis-Philippe d’Orléans, son père Philippe Égalité et le duc de Bourbon, dernier des Condé, l’autrice redonne chair à des figures longtemps réduites à leurs positions politiques. À partir d’une correspondance et d’écrits intimes pour la plupart inédits, elle montre combien l’exil, la fidélité et les alliances tissées entre cousins entrelacent les destins de ces princes, liés par le sang et l’inquiétude : comment rester une famille quand votre monde s’effondre ?

Entre Versailles, émigration et Restauration, le récit tisse la chronique d’une proximité fragile, faite de divergences, de réconciliations et de silences. L’autrice y éclaire une tension constante entre loyauté dynastique et survie individuelle, où la politique n’efface jamais tout à fait le lien personnel.

Dans un dernier chapitre d’une grande finesse, elle montre que la trahison, chez ces hommes, n’est pas une rupture mais une quasi nécessité : une manière d’exister encore. Après 1830, lorsque Louis-Philippe accepte la Couronne, Charles X garde le silence, ultime forme d’unité entre cousins que tout semblait opposer.

Par cette « biographie familiale », Maria-Sofia Mormile renouvelle le regard porté sur les Bourbons et sur la Révolution : celle d’une famille qui vacille, mais ne se renie pas.

 
 
 

#Essais
ActuaLitté

Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
31/10/2025 à 18:14

