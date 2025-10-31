Émilie Tronche : une exposition qui fait vibrer les petits riens

Inspirée de la série animée produite par Les Valseurs, en coproduction avec ARTE, devenue une bande dessinée publiée chez Casterman et ARTE Éditions, elle déploie un espace d’émotion et de contemplation où le visiteur chemine au cœur d’un monde à la fois intime et universel.

En noir et blanc, fidèle au trait minimaliste et délicat de la dessinatrice, l’exposition fait dialoguer art graphique, animation et interaction. Chaque œuvre devient un fragment de récit, une fenêtre ouverte sur les états d’âme de Samuel, personnage attachant et miroir de nos propres émotions. Enfance, mémoire, solitude et tendresse traversent ces images silencieuses, où la simplicité des lignes révèle toute la densité du ressenti.

Grâce à des dispositifs interactifs et sensoriels, les dessins d’Émilie Tronche s’animent, respirent et s’éveillent sous le regard du visiteur. L’expérience se fait vivante : chacun y révèle impressions, gestes et sentiments. Entre sensibilité et raisonnement, partage et introspection, Samuel, petits riens et grandes émotions déploie une poésie du quotidien et invite à ralentir, à regarder autrement.

Cette proposition immersive et délicate explore la frontière entre l’intime et l’art, où le dessin devient langage des émotions. Samuel, petits riens et grandes émotions n’est pas seulement une exposition : c’est une expérience à vivre collectivement, une rencontre, un souvenir à partager.

Crédits photo : © Émilie Tronche x Les Valseurs (FIBD)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com