Centrale, la nouvelle librairie poésie de Paris

La librairie Centrale a fêté son ouverture le 3 octobre dernier. Une nouvelle adresse littéraire installée au 161, rue Saint-Martin, à Paris, entièrement tournée vers la poésie, la théorie et, plus largement, toutes les écritures qui travaillent la langue.
Le 31/10/2025
Imaginée comme un lieu de dialogues entre théorie et fiction, poésie, art et littérature, Centrale entend faire se croiser des écritures sans frontières strictes entre genres et disciplines. Son ambition : rendre la poésie accessible, en donnant accès à son histoire, à ses langues et parfois même à son « inaccessibilité », tout en s’ouvrant à toutes les littératures attentives au langage.
L’équipe revendique une vision jeune, exigeante et vivante pour lectrices et lecteurs en quête de textes qui explorent le monde et le langage — le monde par le langage.
Ancrée au cœur du 3ᵉ arrondissement, Centrale devient librairie partenaire de la Maison de la Poésie, institution voisine. Cette proximité nourrit le projet : faire de la librairie un carrefour entre création contemporaine, pensée critique et formes poétiques.
Centrale est fondée par Eva Anna Maréchal et François Ballaud, deux acteurs déjà engagés dans la scène littéraire contemporaine. Eva, éditrice et programmatrice, est cofondatrice de la revue Sabir, du Sturmfrei Festival et des Éditions Pauline Arsène.
François est cofondateur de la maison d’édition L’Extrême Contemporain. Ensemble, ils façonnent une librairie-curatrice où la sélection prime : un fonds qui privilégie qualité, exigence et expérimentation formelle, pour faire résonner la poésie avec les pensées et les fictions d’aujourd’hui.
Centrale se veut un lieu de rencontres et de découvertes, un espace où se partagent les écritures qui prennent le langage au sérieux, et où la poésie — des classiques aux plus neuves — se lit, se discute et se transmet. Rendez-vous 161, rue Saint-Martin pour entrer dans ce laboratoire de littérature vivante.
Crédits photo : Eva Anna Maréchal et François Ballaud (Louis REMY)
