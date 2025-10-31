Prix Gouincourt : la deuxième sélection de la première édition

La deuxième sélection :

Nour Bekkar, Corps étranger sous la peau (Blast)

Sabrina Calvo, Mais cette vie-là demande. toujours. plus. de. lumière. (Éditions du commun)

Fatima Daas, Jouer le jeu (L’Olivier)

Wendy Delorme, Le Parlement de l’eau (Cambourakis)

Gorge, Fatal*e ou l’impossible phantasme (Trou Noir)

Lumen, L’endroit de mon trouble (La Musardine)

Nelly Slim, Entre ici et avant il y a la mer (Hystériques & AssociéEs)

Le jury rassemble des figures venues de la littérature, de l’art et du militantisme : Meryem Alqamar, Al Baylac, Mélie Chen, Lauren Delphe, Virginie Despentes, Elisabeth Lebovici, Anna Mouglalis, Joëlle Sambi, Lou Edin et Olivia Sanchez.

Lancé pour la rentrée 2025 par le média Lesbien raisonnable, en partenariat avec le chercheur Alex Lachkar, le Prix Gouincourt se revendique comme une parodie « bienveillante et humoristique » du Goncourt. Il entend mettre en valeur l’ampleur et la diversité des œuvres, qu’elles soient issues de petites maisons engagées ou d’éditeurs plus établis. L’annonce du ou de la lauréat·e interviendra en novembre, dans la plus pure tradition des prix littéraires français.

À ce stade, aucune dotation financière n’est adossée au prix, même si les organisateurs espèrent attirer mécènes ou sponsors. Et si la boutade écarte toute cérémonie au Drouant, fief du Goncourt, Lesbien raisonnable confirme qu’une remise publique aura bien lieu à Paris, sous la forme d’une fête ouverte à toutes et tous pour célébrer la littérature lesbienne. Le lieu exact reste à préciser.

