Books : Pourquoi les démocraties tombent amoureuses des démagogues

Dans la Booksletter de cette semaine les grandes questions d’hier éclairent celles d’aujourd’hui : comment penser la liberté, la langue, la mort et la vérité à l’ère des passions collectives et de l’intelligence artificielle ?

Rivales, inséparables, Vienne et Berlin

Beaucoup d’idées et de talents naissaient à Vienne, mais c’est à Berlin qu’ils s’épanouissaient. Un nouveau livre explore l’effervescence intellectuelle et artistique des deux capitales entre la fin du XIXe siècle et les années antérieures au nazisme.

De la fin du XIXe siècle au début des années 1930, deux villes au cœur de l’Europe furent à la pointe de la modernité : à Vienne et à Berlin, la physique nouvelle, la logique mathématique, la psychanalyse, l’art nouveau puis l’art déco, l’école du Bauhaus en architecture, l’expressionnisme en peinture et au cinéma, la musique post-wagnérienne, puis sérielle, fleurirent, tandis qu’apparaissaient des formes inédites et inventives de théâtre, de littérature, de spectacle, de journalisme critique et de satire politique.

Cette effervescence intellectuelle et artistique et l’étonnante concentration de talents dans les deux capitales n’ont cessé de fasciner et sont célébrées dans de nombreux livres. Aux classiques Vienne fin de siècle de Carl E. Schorske et L’Esprit viennois de William M. Johnston est venu récemment s’ajouter Vienna. How the City of Ideas Created the Modern World, de Richard Cockett. Berlin n’est pas en reste avec, notamment, le remarquable Before the Deluge : A Portrait of Berlin in the 1920’s d’Otto Friedrich.

Sauriez-vous expliquer l’essor des populismes ?

Pauvre démocratie, à présent malmenée par les populismes de tout poil à travers la planète et jusque dans son présumé Saint-Siège, Washington. La formidable dystopie de Sinclair Lewis, Impossible ici, sur la prise de pouvoir aux États-Unis en 1936 d’un proto-Trump inapte et dictatorial, est en train de tourner à la prophétie, au grand dam des intellectuels « libéraux » (= de gauche) des côtes est et ouest qui se consument à expliquer l’inexplicable…

William Galston, chercheur à la fameuse Brookings Institution, va quant à lui droit au but : « C’est inhérent à la nature humaine […]. Quand les individus sont en proie aux “passions négatives” — la colère, le ressentiment, la peur — […] et qu’ils se sentent faibles individuellement », ils tombent volontiers sous la coupe de démagogues « habiles à transformer une constellation de gens déconnectés en une communauté dotée d’un pouvoir collectif dirigé contre les ennemis qu’on leur désigne ».

Les pronoms sont-ils bien nécessaires ?

Les tenants de l’écriture inclusive ont inventé divers pronoms pour respecter l’impératif de neutralité. L’un des plus usités (paraît-il) est « iel », qui remplace « il » ou « elle ». Aux États-Unis le fait que « you » désigne aussi bien le singulier que le pluriel embarrasse certains, dans le sud du pays, qui disent « youse » pour signifier le pluriel. On trouve aussi « y’all ».

En France le maniement du « tu » et du « vous » est socialement délicat. Le linguiste américain John McWhorter, auteur par ailleurs d’un brillant pamphlet contre le wokisme, propose d’approfondir le sujet en retraçant l’histoire des pronoms dans la langue anglaise. Il est moins anti-woke qu’on pourrait le croire, car il admet sa préférence pour l’emploi de « they » au lieu de « il » ou « elle », afin de respecter la neutralité du genre.

« Des échos d’Orwell et de Houellebecq »

Sommes-nous maîtres de nos vies, de nos pensées même ? Politologue et essayiste vivant en Suède, l’Espagnol Víctor Lapuente s’aventure dans les terres de la fiction en tissant un envoûtant thriller philosophique. Il s’ouvre sur une scène glaçante : un corps inerte, prisonnier de lui-même, dans une chambre d’hôpital. Dès lors, le récit se déploie en trois temps — l’Aragon rural des années 1990, l’Europe tourmentée d’aujourd’hui et une Suède futuriste dystopique.

En 1996, Martín, Míriam et Pablo, trois adolescents d’un village aragonais situé près du désert de Monegros, obsédés par le Graal, explorent des ruines templières. En 2025, Martín se réveille d’un coma à Göteborg, où il mène des recherches sur la cyberdémocratie en se souvenant d’une femme d’affaires aussi fascinante que dangereuse. En 2086, la « République d’Occident » vit sous l’égide de FRIDA, une intelligence artificielle qui garantit la liberté absolue de chacun.

Mort, es-tu là ?

Lorsque le cœur s’arrête, le cerveau n’est plus alimenté en oxygène et cesse de fonctionner en quelques minutes. Inventée au milieu du XXe siècle, la réanimation cardiopulmonaire (RCP), si elle est pratiquée à temps, permet de restaurer tout ou partie des fonctions cérébrales. Les Anglo-Saxons parlent de « ressuscitation ». En milieu hospitalier, les techniques de « ressuscitation » se sont beaucoup perfectionnées, si bien qu’un nombre croissant de malades ainsi « ressuscités » peuvent raconter ce qu’ils ont vécu, ou ce qu’ils croient avoir vécu.

Ce sont les « expériences de mort imminente ». Beaucoup disent s’être senti flotter au-dessus de leur corps, d’autres passer dans un tunnel, d’autres encore disent avoir revécu en un éclair quantité d’épisodes de leur vie, souvent sous un angle moral (je ne me suis pas bien comporté). Le phénomène fait l’objet de recherches plus ou moins actives depuis la publication en 1975 du livre du philosophe Raymond Moody La Vie après la vie (disponible en poche).

