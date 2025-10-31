Entre récits et peintures : portrait d'une femme libre au XIXe siècle

Entre récits et peintures, on y croise une femme libre ayant un regard curieux sur les us et coutumes japonaises, se comparant régulièrement à une géante, en référence aux Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Si ses peintures de paysages demeurent profondément anglaises, Marianne North parvient, à travers ses représentations florales, notamment ses lys, à saisir la délicatesse japonaise, une sensibilité proche des estampes d’Hokusai. Et c’est bien, grâce à cette publication, le but avoué de

l’historien, « éclairer ses écrits inédits à la lumière de ses tableaux méconnus. »

Née le 24 octobre 1830 à Hastings, Marianne North est issue d’une famille de la noblesse anglaise. Son père adoré, Frederick North, est membre du Parlement, et toute la famille aime être en mouvement. Ainsi, en 1847, entreprend-elle de partir pour trois ans afin de parcourir l’Europe. Sa mère décède en 1855, et Marianne, alors âgée de vingt-cinq ans, se jure de ne jamais abandonner son vieux père. Ils

partent donc en voyage ensemble. « Marianne adopte l’habitude familiale de prendre des notes de voyage, d’herboriser, de dessiner, ayant fini, après l’aquarelle, par préférer la peinture à l’huile. »

Frederick North décède en octobre 1869, mais la riche héritière n’entend pas arrêter les voyages pour autant. « Combien nombre de femmes ont été assez audacieuses pour s’affranchir des interdits comme des contingences et suffisamment transgressives pour se vouloir Ulysse plutôt que Pénélope. » Encore faut-il, certes, avoir les moyens financiers de son audace… « À pied, à cheval, en pirogue, en char à bœufs, tout est bon pour saisir le vivant dans son écosystème. »

Elle va parcourir le monde, plus ou moins seule, son réseau est important, pendant une quinzaine d’années avant que des problèmes de santé ne surviennent et ne l’obligent à se sédentariser. De nouveau en Angleterre, elle ouvre en 1882 la galerie de Kew Gardens dans le but d’exposer au public plus de 800 tableaux qu’elle a réalisés tout autour du globe : Canada, États-Unis, Jamaïque, Brésil, Bornéo, Java, Ceylan, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Et bien sûr, le Japon.

Suivez donc Marianne North au Japon, à bord des rickshaws, sortes de petites charrettes tirées à bras d’homme, moyen de transport systématisé au Japon à la fin du XIXᵉ siècle, à Tokyo d’abord, puis dans tout l’archipel nippon. En 1889, Pierre Loti, cher à Alain Quella-Villéger, en parle d’ailleurs dans son récit de voyage Japoneries d’automne.

Une magnifique invitation au voyage !

Par Audrey Le Roy

