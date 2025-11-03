IL a été parfois grotesque, pathétique ou pire encore, comme Marilyn, comme Elvis, comme cette Amérique rêvée par Walt Disney.

Un ring a quatre coins, la terre quatre points cardinaux pour savoir d'où le vent souffle, ils seront quatre à tenter de "fixer" Ali : un homme qui s'est couché à ses pieds puisque les temps avaient changé ; une femme qui était le sexe de toutes les femmes ; un fou qui LUI soufflait son texte, et sa veuve qui a fini par tuer le fou en LUI. Un roman choral et fiévreux, sur les ombres de la gloire, la fascination du mythe et la fragilité de l’homme derrière la légende.

Les éditions Allia nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né en 1947, douze métiers, treize misères. “Légende vivante” pour certains, il préfère se qualifier d’“intellectuel d’ameublement” ou de “prophète diesel”. Artiste pour écrivains, écrivain pour artistes, il a publié presque deux douzaines de livres chez un peu moins d’une quinzaine d’éditeurs.

Prix France Culture/Télérama pour Alias Ali, la première biographie orale écrite en français. Considéré (à tort) comme spécialiste de la boxe, il n’écrit pas sur quelque chose, il écrit quelque chose.

Par Clotilde Martin

