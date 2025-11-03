Pris d’un élan aussi absurde qu’inspiré, il décide de l’envoyer à une star hollywoodienne. Sans imaginer que, des années plus tard, ce geste anodin provoquera un bouleversement aussi inattendu que vertigineux.

Avec fantaisie et humour, ce roman trace le portrait d’un auteur en devenir, entraîné malgré lui dans une aventure hors norme. Sous sa légèreté apparente se cache une réflexion fine sur le pouvoir fantastique des mots et les liens improbables que qu'ils peuvent faire naître.

Les éditions de l'Arbre vengeur nous en offrent les premières pages en avant-première :

Quadragénaire actif, Nicolas Doutey se consacre au théâtre depuis longtemps, comme théoricien, comme metteur en scène, ou comme écrivain puisque plusieurs de ses pièces (éditées par Théâtre Ouvert) ont été jouées dans différents théâtres.

Longtemps assistant d’Alain Françon, il travaille comme dramaturge auprès de plusieurs metteurs en scène. En 2023 il a reçu le Prix Jeune Théâtre Béatrix Dussane-André Roussin de l’Académie Française. Il est auteur associé du C.D.N. depuis 2024.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com