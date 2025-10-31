La CGT Spectacle exclut le SNAC et lance un nouveau syndicat des artistes-auteur·ices

Tout en disant « regretter » de mettre fin à plus de 70 ans de travail commun, la Fédération invoque le respect de ses statuts, l’indépendance financière et un engagement sans ambiguïté contre l’extrême droite. Dans la foulée, elle annonce la création d’un Syndicat CGT des Artistes Auteurs et Autrices de l’Écrit et de la Musique (SAEM-CGT), avec Assemblée générale de lancement le 17 décembre 2025 (18h), Bourse du travail – salle Grande Croizat, Paris.

« Le respect de la lettre et de l’esprit des statuts »

La FNSAC-CGT développe : « Oubliant sans doute que ce syndicat avait été fondé à la Libération par le militant antifasciste et anticolonialiste Henri Jeanson, le SNAC a cru bon de contester l’affirmation selon laquelle toutes les forces de la CGT doivent entrer dans la bataille pour empêcher l’extrême droite d’accéder au pouvoir. »

Sur l’indépendance, la Fédération pointe « des dirigeants de premier plan en commun avec un organisme de gestion collective et une large part des moyens tirés d’une subvention de celui-ci ». On peut citer Patrick Sigwalt, vice-président du SNAC et président du conseil d’administration de la Sacem. Elle pointe aussi l’absence d’« affichage de l’appartenance à la CGT » dans ses statuts, sur le site et dans les communications du SNAC.

Après un an d’« échanges » et une « motion » proposée « jusqu’au dernier moment », la FNSAC-CGT dit avoir acté la rupture : « Nos syndicats réunis en congrès ont donc, après avoir en conscience pesé les conséquences d’afficher une division syndicale, confirmé la décision de mettre fin à une situation dont l’enkystement était un frein à l’action syndicale au service des artistes auteur·ices. »

La riposte du SNAC

Le SNAC, de son côté, affirme que son exclusion est « fondée sur des accusations mensongères » et « semée de nombreuses irrégularités, tant statutaires que comportementales », disant la recevoir « avec sidération et consternation ».

Il confirme qu’une procédure d’exclusion a été « votée le 7 avril », qu’il a été entendu devant le Comité fédéral national le 2 juin, puis que l’exclusion a bien été confirmée au 40ᵉ congrès du 12 octobre 2025.

Tout en soutenant que certains motifs avancés par la fédération n’auraient été que des « prétextes plus faciles », et que le nœud réel du conflit porterait sur des opinions divergentes à propos de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) et de la continuité de revenus. Il reproche à la fédération d’avoir préféré l’exclure plutôt que d’« organiser le débat ». Contacté par ActuaLitté pour en savoir plus sur ces divergences, le SNAC n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

Sur l’« indépendance » et les financements, le SNAC a publié la composition de ses ressources : environ un tiers de cotisations d’adhérents, le reste provenant de financeurs publics et privés explicitement listés (DGCA/DGMIC, SACEM, ADAGP, SEAM, SOFIA, etc.). Il indique un budget 2024 autour de 550.000 € (montant « exceptionnel » en raison d’une indemnité de départ des anciens locaux).

Sur l’« affichage CGT », il affirme qu’il est « lié mais indépendant » de la fédération depuis 1946, défend une liberté de conscience pour ses membres, et revendique son action autonome dans de nombreux organismes (SSAA, AFDAS, ASTP, BLOC, CPE, etc.).

Plus généralement, le SNAC accuse la FNSAC d’un « retour à des méthodes hégémoniques » et d’avoir voulu « remplacer » le syndicat par des structures « dépendantes », dénonçant des « accusations sans preuves » et des « manœuvres politiciennes ».

Sur la représentativité et l’action en cours, le SNAC rappelle qu’il poursuit ses missions (défense du droit d’auteur, des auteurs et autrices) et met en avant ses sièges/participations dans les instances de la filière pour attester de sa légitimité et de sa capacité d’action malgré la rupture avec la fédération.

Un paysage social sous tension : SSAA, retraites, revenus

Cette rupture intervient dans un contexte de fortes crispations : la Cour des comptes a jugé « peu efficiente » la réorganisation de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA, ex-Agessa), pointant des insuffisances de gestion et recommandant de transférer le solde des activités vers le régime général, tout en gardant une instance nationale pour les cas complexes.

Selon des données publiées en février 2025, moins de 1 % des 190.000 artistes-auteurs lésés ont pu régulariser leurs droits à la retraite après les manquements historiques de l’Agessa, signe de lourds dysfonctionnements persistants. Au Parlement, une proposition de loi vise à garantir une continuité de revenus pour les artistes-auteurs ; le dossier est suivi au Sénat et à l’Assemblée nationale. Parallèlement, une autre initiative discute l’intégration au régime commun d’assurance-chômage.

Dans ce cadre, la FNSAC-CGT insiste : « Nous n’abandonnons pas le terrain de la rémunération des auteur·rices ni celui de leur protection sociale […]. Alors que le droit d’auteur est attaqué par les entreprises de l’IA et certaines industries culturelles, nous souhaitons afficher l’engagement de la CGT dans ces combats. »

Un appel à rejoindre la nouvelle structure

La Fédération présente à présent le SAEM-CGT comme un syndicat ouvert à tous les artistes-auteur·ices de l’écrit et de la musique (hors champs déjà couverts : journalistes, plasticien·nes, metteur·euses en scène, réalisateur·rices, professionnel·les de l’audiovisuel et du cinéma). En ligne de mire : droit d’auteur et rémunération du travail, continuité de revenus, couverture collective, partage de la valeur et lutte contre les puissances de l’argent.

Un formulaire de pré-adhésion est d’ores et déjà accessible, et une AG fondatrice se tiendra le 17 décembre 2025, 18h, Bourse du travail (salle Grande Croizat, Paris 10ᵉ).

« Ce communiqué n’a pas pour vocation de faire état d’une division, mais d’annoncer la création d’un grand syndicat CGT des Artistes Auteurs et Autrices de l’Écrit et de la Musique […]. Si les éléments bloquants qui ont empêché aujourd’hui au SNAC de garder sa place étaient levés demain, sa réintégration serait rapidement mise à l’ordre du jour », assure la FNSAC-CGT.

Au-delà du contentieux entre la FNSAC-CGT et le SNAC, l’enjeu de fond reste la sécurisation des parcours de revenus et l’accès effectif aux droits sociaux des artistes-auteurs. Les prochains mois seront marqués par : les suites parlementaires sur la continuité de revenus ; la réception gouvernementale des recommandations de la Cour des comptes sur la SSAA ; la mise en place opérationnelle du SAEM-CGT et la capacité des organisations à converger sur un socle revendicatif commun.

