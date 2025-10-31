Près de Metz, la société Essevé Éditions placée en liquidation judiciaire

Maison fondée en septembre 2020, les éditions Essevé, dirigées par Sylvain Villaume, ont été placées en liquidation judiciaire simplifiée, apprend ActuaLitté. Elle a notamment publié plusieurs numéros de Court Circuit, revue « au croisement de l'information, de la littérature et des arts graphiques ».
31/10/2025
Après cinq numéros, la revue Court Circuit, en septembre 2022, annonçait « différer de quelques mois la parution du prochain épisode de notre portrait contemporain de Metz et de son bassin de vie, consacré à l’habitat, au cadre de vie, à notre façon d’habiter la ville et ses environs ». La raison ? « L'explosion du coût du papier et des tarifs d’impression », précisait alors le titre.
Locale et sans publicité, la revue Court Circuit avait adopté un rythme trimestriel, en assumant des reportages réalisés sur une longue temporalité et une lecture apaisée des articles. « En publiant à chaque saison, on se donne le temps d’aller au bout des choses. On s’applique à rendre l’information visuelle et esthétique sans délaisser le journalisme » expliquait en janvier 2022 Sylvain Villaume au média Phrases.
Le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée, une procédure adaptée aux très petites entreprises, à l'occasion d'un jugement rendu le 1er octobre dernier.
À LIRE - Faillite de Coop Breizh : Locus solus reprend une partie du catalogue
Les éditions Essevé ont également publié, en janvier 2022, Mémoires de maire, ouvrage signé par Dominique Gros, premier maire de gauche de l'histoire de la cité messine, qui établissait alors le bilan de deux mandats, de 2008 à 2020.
