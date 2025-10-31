La Quinzaine des Librairies du Grand Est, deux semaines pour célébrer les livres

Soutenue par la Région Grand Est et le réseau Livr’Est, cette manifestation invite le public à (re)découvrir la richesse du tissu local de librairies. En Alsace, en Champagne-Ardenne comme en Lorraine, les libraires redoublent d’imagination pour proposer des rencontres, lectures, ateliers et dédicaces. Chaque enseigne façonne sa propre programmation, reflet de sa personnalité et de sa sensibilité littéraire.

Des initiatives partout dans le Grand Est

À Strasbourg, les curieux pourront pousser la porte du Quai des Brumes, de La Tache Noire ou encore du Fil Rouge. À Colmar, Le Libroscope et Le Chat Perché promettent des échanges chaleureux. En Lorraine, les librairies Hisler, Le Hall du Livre ou La Cour des Grands accueilleront auteurs et lecteurs dans une atmosphère conviviale. Même esprit du côté de Reims, Troyes ou Charleville-Mézières, où la passion du livre se décline en mille nuances.

Un événement à taille humaine, mais à la portée symbolique forte — celle d’un territoire qui croit encore au pouvoir du livre. Retrouvez via leur site internet toute la programmation en fonction des librairies.

