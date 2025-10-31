SSAA : le récit mensonger d’une “refondation”

Le communiqué diffusé par plusieurs organisations — SGDL, SNAC, UPP, CPE, EAT, avec le soutien des sociétés d’auteurs SACEM, SACD et SCAM — cherche à dépeindre les syndicats et collectifs mobilisés contre le PLFSS 2026 comme une « minorité destructrice ».

Dans ce discours bien huilé, les mots choisis ne sont pas anodins : « stratégie liquidatrice », « la SSAA n’est pas l’AGESSA », « fusion ». Mais la réalité, elle, est implacable : il n’y a jamais eu de fusion entre l’AGESSA et la Maison des Artistes — cette dernière existe toujours, mais son agrément a été retiré.

Et la SSAA n’est rien d’autre que la continuation de l’AGESSA sous un autre nom, avec les mêmes membres fondateurs, les mêmes défaillances structurelles, et la responsabilité juridique du passif de l’Agessa.

”La SSAA n’est pas l’AGESSA“, le mensonge institutionnel

Il suffit de se rendre sur le site de la SSAA pour constater que les membres fondateurs de l’Assemblée générale sont les mêmes que ceux de l’AGESSA : SACD, SACEM, SGDL, SNAC, SNE, UPC, Radio France, UPP… En clair : le système qui a failli pendant quarante ans continue de piloter, sans réforme réelle, la sécurité sociale des artistes-auteurs.

Pire encore : c’est bien la SSAA qui est appelée en procès par des artistes-auteurs victimes du scandale AGESSA — preuve juridique de la continuité de responsabilité.

Retirer l’agrément n’est pas “liquider”

Contrairement à la rhétorique anxiogène du communiqué, retirer l’agrément de la SSAA ne reviendrait pas à supprimer la sécurité sociale des artistes-auteurs. Cela signifierait confier le pilotage à une véritable instance de droit public : un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs, doté d’une personnalité morale, comme c’est le cas dans toutes les autres professions relevant du régime général.

La SSAA pourrait continuer à exister comme association d’action sociale — mais pas piloter le régime ni parler au nom de 400 000 créateurs.

Des “découvertes” proches de l'hypocrisi

Les fondateurs historiques de l’AGESSA — certains toujours présents à la SSAA — prétendent aujourd’hui « découvrir » les défaillances mises en lumière par la Cour des comptes.

Mais les syndicats alertent depuis plus de dix ans : les constats de 2025 sont les mêmes qu’en 1988 ou 2013 : opacité, dépenses excessives, gouvernance verrouillée, inefficacité chronique.

Les problèmes sont structurels : aucune autre profession n’a sa sécurité sociale gérée par une simple association loi 1901.

Une “majorité” qui n’existe pas

Les défenseurs du plan prétendent que le Conseil d’administration de la SSAA aurait voté « à une large majorité » la transformation. Mais cette majorité n’a aucune légitimité démocratique : les représentants sont désignés par le ministère de la Culture, non élus par les artistes-auteurs.

Comment parler de majorité sans élections ? Et comment qualifier de « minorité » ceux qui ne siègent même pas à ce conseil parce qu’ils ne sont pas invités à y participer ?

Le cœur du scandale : protéger la SSAA, pas les auteurs

La mission confiée au cabinet chargé du plan de « transformation » était claire : « protéger la SSAA », à tout prix. Le gouvernement et certaines organisations cherchent à sauver la structure, non à réparer les préjudices ni à corriger les erreurs systémiques. Pendant ce temps, des artistes-auteurs — dont certains comme le prix Nobel Jean-Marie Le Clézio — sont encore attaqués en appel par la SSAA, sur fonds publics.

Une crise de représentativité et de confiance

La « minorité » dénoncée par le communiqué, ce sont en réalité 25 organisations professionnelles rassemblant la grande majorité des syndicats et collectifs d’artistes-auteurs. Leur engagement est bénévole, syndical, enraciné dans l’expérience vécue. Et pourtant, le communiqué les traite de « coquilles vides » — un mépris qui illustre le fossé entre institutions et terrain.

Cette crise de légitimité n’est pas une querelle interne : c’est le signe d’un système verrouillé, où ceux qui gèrent les fonds publics refusent tout contrôle des bénéficiaires.

Ce que veulent les artistes-auteurs ? Ils ne demandent ni privilège ni passe-droit. Ils demandent simplement ce que toutes les autres professions ont :

• un pilotage public,

• des représentants élus,

• une gestion transparente,

• et la fin d’un bricolage associatif indigne d’une démocratie moderne.

Comme le disait Jean Zay : « Il faut reconnaître le travailleur dans l’auteur. » Ou comme le reformule une source proche de ce dossier brûlant : « Il est temps de sortir du XIXᵉ siècle et de doter les créateurs d’une véritable sécurité sociale, administrée par eux-mêmes, et non par un organisme opaque défendu à coups de communiqués mensongers. »

