L'art du dessin, d'Éric Pagliano, Prix du Cercle Montherlant-Académie des beaux-arts

Le Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts 2025 a été décerné à l’ouvrage L’art du dessin. Les processus de création d’Éric Pagliano publié aux éditions Citadelles & Mazenod. La récompense vaut à l'auteur une dotation de 8000 €, tandis que son éditeur reçoit 2000 €.

Le 31/10/2025 à 15:36

Publié le :

31/10/2025 à 15:36

Dépêche

ActuaLitté

Créé en 2002 à l’initiative du Cercle Montherlant, le Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts est soutenu financièrement depuis 2023 par Philippe Bénacin, président-directeur général de la société Interparfums.

Ancien pensionnaire à l’Institut national d’histoire de l’art et à l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, Éric Pagliano est historien de l’art, conservateur en chef du patrimoine au département Recherche du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), chargé des arts graphiques.

L'enjeu passionnant de cet ouvrage est de revenir au triple du mot dess(e)in : celui de projet, de recherche, d'étude, de pensée (sens intellectuel), tout comme celui de ligne, de délinéation, de surface (sens formel) à l'aide du crayon, de la plume, du pinceau (sens matériel). Ecartant une approche classique par siècles et par écoles (l'école italienne et ses subdivisions régionales, l'école française, l'école nordique etc.), l'auteur mène une investigation approfondie à partir des pratiques d'atelier et des procédés de recherche graphique employés par les dessinateurs pour étudier les formes à venir de leur composition.

 

- Le résumé de l'éditeur pour L'art du dessin

Le prix sera remis au cours de la Séance solennelle de l’Académie des beaux-arts qui se tiendra sous la Coupole du Palais de l’Institut de France, le mercredi 19 novembre prochain.

Le jury de la récompense réunissait Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, président du jury ; François-Xavier de Sambucy de Sorgue, président d’honneur du Cercle Montherlant, co-président du jury ; Roselyne Bachelot-Narquin, ancienne ministre de la Culture ; Francis Baillet, président du Cercle Montherlant ; Philippe Bénacin, président-directeur général de la société Interparfums ; Dominique Bona, de l’Académie française ; Patrick de Carolis, de l’Académie des beaux-arts ; Adrien Goetz, de l’Académie des beaux-arts ; Jean-Pierre Grivory, ancien mécène du prix ; Haïm Korsia, de l’Académie des sciences morales et politiques ; Nathalie Obadia, galeriste ; Maryvonne Pinault, mécène et collectionneur, et Edwart Vignot, historien d’art.

L’Académie des beaux-arts a par ailleurs décerné les prix d’ouvrage suivants :

Le Prix Bernier, récompensant chaque année un ouvrage consacré à l’art et doté d’un montant de 7000 €, a été partagé cette année en deux prix de 3500 € chacun, et a été attribué aux deux ouvrages suivants :

La fin du banal, de Thomas Lévy-Lasne, publié à Beaux-Arts de Paris éditions.

Né en 1980 à Paris, Thomas Lévy-Lasne est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (2004) et ancien pensionnaire de la Villa Médicis (2018-19). Cet ouvrage monographique couvre plus de vingt années de travail et permet ainsi de donner une vision globale de sa démarche plastique et plus largement de sa place sur la scène artistique française. Plus de cent soixante reproductions de ses œuvres donnent à voir la richesse de son répertoire (peinture à l’huile, aquarelle, fusain) et les différentes thématiques abordées depuis le début des années 2000. Trois textes d’auteurs viennent éclairer son travail selon des approches et des perspectives variées, soulignant à la fois l’étendue de sa pratique et son engagement dans la réflexion contemporaine sur la peinture, mais aussi sur les enjeux sociétaux, notamment écologiques.

Kaïdara d’Amadou Hampâté Bâ, illustré par Omar Ba, d’Amadou Hampâté Bâ et Omar Ba, aux éditions Diane de Selliers.

Amadou Hampâté Bâ (1901-1991) est un écrivain, historien et ethnologue malien, figure majeure de la culture africaine, connu pour son rôle de passeur de la tradition orale, notamment à travers son célèbre adage : « En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. » Ce livre, richement illustré par l’artiste peintre Omar Ba, est un long poème allégorique en vers libres, rédigé en peul en 1968 avant d’être traduit en français par l’auteur lui-même. Il y relate le voyage initiatique de trois compagnons en quête de la connaissance de soi et du monde.

Né en 1977 à Dakar, Omar Ba fait surgir sur la toile des figures hybrides et énigmatiques, dans un foisonnement de couleurs, de motifs et de textures pour y traduire le mystère et les enseignements du conte de Kaïdara.

Le Prix Paul Marmottan, distinguant chaque année un ouvrage « consacré à l’art en général et à l’art français de préférence » selon les volontés testamentaires de Paul Marmottan rédigées en mars 1932, et doté d’un montant de 2500 €, a été attribué à l’ouvrage :

Charles Marville, 1813-1879. Du pinceau à la chambre noire de Bertrand Lemoine, publié aux Presses des Ponts.

Cette biographie donne pour la première fois une présentation complète du parcours de ce créateur singulier et quelque peu mystérieux qu’est Charles Marville, photographe majeur des débuts de la photographie, né en 1813 sous le nom de Charles Bossu, qui prit dès l’âge de 18 ans le pseudonyme de Marville.

Après un bref engagement aux côtés des révolutionnaires en 1848, il fut l’un des premiers à se consacrer en professionnel à la photographie et à sa diffusion. Ses plus grandes séries portent sur le Bois de Boulogne, le Vieux Paris, auquel il a consacré près de 500 clichés exceptionnels, le nouveau Paris, ses monuments et son mobilier urbain, sans oublier ses nombreuses reproductions de tableaux, de sculptures ou de dessins d’architecture.

Bertrand Lemoine, ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, architecte DPLG, est spécialiste de l’histoire et de l’actualité de l’architecture, de la construction, en particulier métallique, du patrimoine et de la ville (en particulier Paris et le Grand Paris) aux XIXe et XXe siècles, ainsi que des questions énergétiques et numériques.

Ces prix seront également remis au cours de la séance solennelle de rentrée de l’Académie des beaux-arts sous la Coupole du Palais de l’Institut de France le mercredi 19 novembre prochain.

Le palmarès du Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts de l'année dernière est accessible à cette adresse.

Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

L'art du dessin

Eric Pagliano

Paru le 26/03/2025

400 pages

Citadelles et Mazenod

199,00 €

ActuaLitté
La fin du banal

Aurélien Bellanger, Cécile Debray, Judith Prigent

Paru le 23/04/2025

288 pages

ENSBA

35,00 €

ActuaLitté
9782840569114
© Notice établie par ORB
Kaïdara

Amadou Hampâté Bâ, Christiane Seydou, Bérénice Geoffroy-Schneiter, Omar Ba

Paru le 24/10/2024

Diane de Selliers

250,00 €

ActuaLitté
9782364371415
© Notice établie par ORB
Charles Marville 1813-1879

Bertrand Lemoine

Paru le 05/12/2024

656 pages

Presses Ponts et Chaussées

65,00 €

ActuaLitté
9782859785727
© Notice établie par ORB
