Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois

Ce n’est pas un mythe : personne, pas même Freida McFadden, ne résiste à nos irréductibles Gaulois. Le nouveau tome Astérix en Lusitanie (tome 41, Hachette), de Didier Conrad et Fabcaro, signe une entrée fracassante dans le classement de cette nouvelle semaine (du 20 au 26 octobre 2025), détrônant la reine incontestée des ventes depuis des mois. Pour sa première semaine dans le top vente, la bande dessinée s’impose largement, avec 515.676 exemplaires écoulés : plus d’un demi-million !
Le 31/10/2025 à 14:45 par Clotilde Martin
Publié le :
31/10/2025 à 14:45
Loin derrière, mais toujours solide, La Femme de ménage voit tout de Freida McFadden, traduit par Karine Forestier, (J'ai Lu) décroche la deuxième place avec 49.130 ventes. Un écart vertigineux, mais l’autrice américaine peut se consoler : elle domine toujours le classement, occupant six places parmi les meilleures ventes de la semaine.
Sur la troisième marche du podium, une autre BD, Mortelle Adèle tome 22 ; bande de compotes ! de Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan and co), confirme sa popularité avec 23.351 lecteurs supplémentaires.
En quatrième position, La Femme de ménage (J'ai Lu) traduit par Karine Forestier, résiste encore (22 940 livres vendus). Tandis qu’un certain Éric Zemmour fait son apparition à la sixième place, derrière Le Boyfriend, avec La messe n'est pas dite : pour un sursaut judéo-chretien (Fayard), et 18.372 ventes. Les éditions Fayard version Bolloré réalisent un doublé avec Philippe de Villiers, qui chute de trois places, et se retrouve à la huitième position avec 15.569 livres écoulés pour Populicide.
À LIRE - Face à Éric Zemmour, “nous refusons l’instrumentalisation du christianisme”
Et, pour clore la danse, Freida McFadden reprend la main, occupant les neuvième (14.453) et dixième positions (14.020), avec La Psy, La Femme de ménage t.3 et La Femme de ménage se marie (J'ai Lu), traduits par Karine Forestier.
Après une semaine 42 morose, le marché du livre retrouve des couleurs. À l’approche de Noël, 41 nouvelles entrées viennent dynamiser le classement. Les ventes progressent nettement, passant de 4,837 millions à 5,997 millions d’exemplaires, soit une hausse de 23 %. Le chiffre d’affaires suit la tendance, avec une augmentation de 19 % sur la période.
Nos irréductibles Gaulois semblent avoir donné un solide coup de fouet à l’ensemble du secteur...
Clotilde Martin
