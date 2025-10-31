Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois

Loin derrière, mais toujours solide, La Femme de ménage voit tout de Freida McFadden, traduit par Karine Forestier, (J'ai Lu) décroche la deuxième place avec 49.130 ventes. Un écart vertigineux, mais l’autrice américaine peut se consoler : elle domine toujours le classement, occupant six places parmi les meilleures ventes de la semaine.

Sur la troisième marche du podium, une autre BD, Mortelle Adèle tome 22 ; bande de compotes ! de Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan and co), confirme sa popularité avec 23.351 lecteurs supplémentaires.

Entre deux secrets ...

En quatrième position, La Femme de ménage (J'ai Lu) traduit par Karine Forestier, résiste encore (22 940 livres vendus). Tandis qu’un certain Éric Zemmour fait son apparition à la sixième place, derrière Le Boyfriend, avec La messe n'est pas dite : pour un sursaut judéo-chretien (Fayard), et 18.372 ventes. Les éditions Fayard version Bolloré réalisent un doublé avec Philippe de Villiers, qui chute de trois places, et se retrouve à la huitième position avec 15.569 livres écoulés pour Populicide.

À LIRE - Face à Éric Zemmour, “nous refusons l’instrumentalisation du christianisme”

Et, pour clore la danse, Freida McFadden reprend la main, occupant les neuvième (14.453) et dixième positions (14.020), avec La Psy, La Femme de ménage t.3 et La Femme de ménage se marie (J'ai Lu), traduits par Karine Forestier.

Un marché en nette reprise

Après une semaine 42 morose, le marché du livre retrouve des couleurs. À l’approche de Noël, 41 nouvelles entrées viennent dynamiser le classement. Les ventes progressent nettement, passant de 4,837 millions à 5,997 millions d’exemplaires, soit une hausse de 23 %. Le chiffre d’affaires suit la tendance, avec une augmentation de 19 % sur la période.

Nos irréductibles Gaulois semblent avoir donné un solide coup de fouet à l’ensemble du secteur...

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com