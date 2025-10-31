J'ai Lu recrute une nouvelle responsable presse

Forte d’une vingtaine d’années dans l’édition (Robert Laffont, Plon, Presses de la Renaissance, Fleurus, Pocket, Denoël/Madrigall), Marie Clerc avait rejoint Fayard comme attachée de presse, avant de quitter la maison « pour des raisons politiques » à l’arrivée de Lise Boëll et de sa nouvelle ligne assumée. Elle s’était ensuite lancée en freelance, enchaînant rapidement les collaborations.

Elle avait remplacé Brigitte Semler chez Arléa, prenant sa retraite après six années au service de presse. En parallèle, elle avait pris un rôle élargi aux Éditions Pérégrines - stratégie et contenus digitaux, relation libraires, service de presse -, et accompagné le lancement des Éditions Quartier Libre.

Avant ce virage, Marie Clerc a débuté par un stage aux droits étrangers chez Robert Laffont, puis des fonctions presse chez Plon et Presses de la Renaissance. De 2005 à 2015, elle a été responsable communication chez Fleurus (presse, événementiel, réseaux sociaux), avant de devenir chargée de communication chez Pocket (2016–2019). Elle a ensuite rejoint Denoël comme responsable presse et relations publiques, puis Fayard. Entre les deux, un passage chez Héloïse d’Ormesson n’a pas dépassé la période d’essai.

Marie Clerc clôture ses missions avec Arléa et Quartier Libre sur la rentrée littéraire et prend ses fonctions chez J’ai lu le 17 novembre prochain.

Crédits photo : Marie Clerc

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com