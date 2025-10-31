Joue-la comme Godard sacré Grand Prix Sport et Littérature 2025

Laurent Sagalovitsch se glisse dans la peau de Jean-Luc Godard pour raconter Roland-Garros 2024. Le cinéaste, passionné de tennis, avait rêvé de filmer le tournoi selon un principe très personnel, projet jamais réalisé : l’auteur reprend l’idée à sa manière et remplace la caméra par sa plume.

Le récit romancé emprunte « mille chemins de traverse, comme l’aurait sans doute fait le film de JLG », dans un texte plein d’amour pour le tennis, à mi-chemin entre Les Cahiers du cinéma et Tennis Magazine, et bien plus accessible que certains films de Godard, promet l'éditeur.

Le jury, présidé par l’historien Thomas Bauer, a décerné la récompense à l’unanimité. Créé en 1942, le Grand Prix Sport et Littérature distingue un ouvrage en langue française qui sert la reconnaissance et la popularité du sport, d’abord par ses qualités littéraires, mais aussi par son authenticité et son originalité.

Outre Andrea Marcolongo, Laurent Sagalovitsch succède à des plumes comme Roger Frison-Roche, Bernard Moitessier, Louis Nucéra, Benoît Heimermann, Philippe Brunel, Jean Echenoz, Jean Hatzfeld, Bernard Chambaz, Jean-Philippe Toussaint, Vincent Duluc ou Pierre Assouline.

Né en 1967, Laurent Sagalovitsch vit à Paris après quinze années à Vancouver (Canada). Il tient régulièrement chronique sur Slate et a également écrit pour Libération et Les Inrockuptibles. Joue-la comme Godard est son neuvième livre, après notamment Le Temps des orphelins (Buchet-Chastel) et Le Dernier été de Gustav Mahler (Le Cherche Midi).

Crédits photo : © Christophe Guibbaud (Les Livres de la Promenade)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com