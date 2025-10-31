Féminin Pluriel.le : deux librairies de Figeac créent leur prix littéraire

Le collectif Féminin Pluriel.le anime chaque année, autour du mois de mars, une quinzaine dédiée aux droits des femmes et à l’égalité. L’édition 2026 se tiendra du 8 au 31 mars. Comme le résume Marthe Mutte, de la librairie Champollion : « Comme l’année dernière, le programme sera très riche : des ateliers, des rencontres, des projections de films, des lectures, des moments pour les adolescent·es, des forums de discussion… Tout cela autour de la thématique des droits des femmes. »

Le collectif réunit Amnesty International, le centre social de Figeac, la Ville, le Planning familial du Lot, la médiathèque du Grand-Figeac, Lire à Figeac, des artistes, des cafés et d’autres structures locales. C’est dans cette effervescence que les deux librairies, Champollion et Livre en Fête, ont décidé de créer un prix littéraire Féminin Pluriel.le — une première pour cette petite ville rurale.

Le jury compte 15 membres issus de ce réseau : deux lycéen·nes ou étudiant·es, un·e représentant·e du centre Nicole Paulo, un·e du Trait d’Union, un·e membre d’Amnesty International, et dix volontaires parmi les partenaires. Les libraires, eux, animent et accompagnent le processus, mais ne participent ni aux débats ni aux votes, pour garantir l’indépendance du prix.

Les deux librairies ont sélectionné six ouvrages : trois romans, une bande dessinée, un essai et un recueil de poèmes. L’objectif : offrir une diversité de voix, de formats et de rythmes de lecture : Un autre monde que le mien d’Aurélia Lassaque (Doucey éditions), Pourquoi le sexe fait mal de Caroline Ernesty et Agathe Moreaux (Hors d'atteinte), Pente Raide de Marvic (Editions Ici-bas), Juste une dent en or de Léa Anaïs Machado (La fourmi éditions), La Ronde des poupées de Tatiana Arfel (FUGUE) et La vie est une corvée de Salomé Lahoche (Exemplaire Editions).

Le règlement du prix fixe des critères précis : oeuvres de création contribuant à la défense des droits des femmes et à l’égalité femme-homme ; priorité aux maisons d’édition indépendantes, aux autrices et aux auteur·ices du Sud ; parution de moins de cinq ans ; tous les genres admis (roman, poésie, essai, théâtre, BD, biographie, album illustré, livre d’art ou de pratique…).

Entre enthousiasme et tâtonnements

« C’est passionnant, mais complexe de comparer des genre littéraires », reconnaît-on du côté des participants. Les juré·es réfléchissent donc à la création d’une grille de lecture commune pour les prochaines éditions, afin d’aider à l’évaluation tout en laissant la place au débat.

Le choix de plusieurs autrices de la région s’explique aussi par une réalité logistique : Figeac reste isolée. « Faire venir des auteur·ices depuis Paris ou d’autres grandes villes peut être compliqué ; parfois, ils acceptent volontiers l’invitation, mais découvrent ensuite la difficulté du trajet », confie Marthe Mutte. D’où l’importance de favoriser un ancrage territorial fort et des rencontres accessibles.

Le vote du jury est prévu pour février 2026. Les libraires et partenaires souhaitent ensuite remettre le prix pendant la Quinzaine Féminin Pluriel.le, entre le 8 et le 31 mars 2026. La forme de la récompense reste ouverte : une cérémonie « en grande pompe » est envisagée, possiblement au musée Champollion, avec l’accueil du ou de la lauréat·e logé·e à l’hôtel.

Crédit Image : Libraire Champollion

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com