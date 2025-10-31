Tout, dans Même le froid tremble, semble battre au rythme d’une pulsation souterraine. On y entend les cris de Santiago, les musiques de fête, le fracas des bus, les rires des voisins. Nicole Mersey Ortega écrit comme on respire trop vite : dans l’urgence, entre la fatigue et la ferveur. « Je voulais que l’écriture fuse comme une cumbia, qu’elle pulse, qu’elle vive ! » confie-t-elle, encore traversée par ce tempo intérieur.

Dans sa voix, la rue gronde encore. Les souvenirs d’enfance deviennent une matière sonore : les murs trop fins, les télés qui hurlent, la radio du voisin qu’on n’écoute pas mais qu’on finit par connaître par cœur. « On entend tout : la musique, les disputes, les chiens. C’est comme une ruche où les vies se touchent. » Cette rumeur devient le tissu même du roman : une langue dense, syncopée, portée par les corps autant que par les mots.

Une écriture qui danse

Ortega écrit debout, littéralement. Dans les bibliothèques parisiennes, casque sur les oreilles, elle écoute la cumbia pour ne pas perdre la cadence. Elle rit en évoquant ces séances d’écriture : « Parfois, je dansais entre deux phrases. J’avais l’air folle, mais il fallait que le texte respire comme la musique du pays. » La phrase devient pas de danse ; la ponctuation, respiration.

Cette musicalité, elle ne la doit pas qu’à la mémoire des sons : elle vient du corps. Formée au théâtre, Ortega sculpte la langue comme une actrice répète son texte. « Je me lis à voix haute. Chaque point est un souffle, chaque virgule un silence. J’ai appris à écrire comme on apprend une partition. » Sa prose, serrée, tendue, élimine tout gras : « J’avais 350 pages, j’en ai gardé la moitié. J’ai taillé comme un tailleur de pierre. »

Des voix comme des percussions

Chaque personnage possède un timbre, un grain, une respiration propre. La narratrice, sa mère, les voisines : tous parlent à travers le rythme, comme si le roman lui-même devenait un chœur. Ortega le reconnaît : « Je voulais que chaque voix puisse devenir une chanson, qu’on ait envie de la reprendre. » Même la misère, les violences, les douleurs héritées se transforment en matière vibrante : on frappe le sol pour ne pas sombrer.

Les silences, eux, ne sont jamais creux. Ce sont des pauses de respiration, de résistance. Quand la narratrice s’arrête pour regarder la boue ou les nuages, le texte ralentit, se fait murmure. Ces pauses valent autant que les explosions : « J’écris comme un danseur reprend son souffle : sans ça, le mouvement s’effondre. »

La musique comme survie

Chez Ortega, chanter est un acte politique. Le tambour bat contre la fatigue du monde ; les chansons populaires se glissent entre les pages comme un chœur invisible. « Sans musique, on crève, » dit-elle simplement. « C’est un rituel de survie, le cœur de la mer qui bat dans le ventre. Au Chili, on chante pour ne pas mourir. »

L’autrice évoque les voix qui l’ont façonnée : Juan Gabriel, Violeta Parra, Victor Jara, Mercedes Sosa. Leurs refrains s’impriment dans la prose, non comme citations mais comme impulsions. Le roman, écrit à la manière d’un album, alterne refrains et respirations, colère et tendresse. « C’est un livre à lire à voix haute, pour sentir la course, la fatigue, la vie. »

Une langue populaire et poétique

Dans cette alchimie de sons et de rythmes, Même le froid tremble dépasse la simple chronique sociale. Ortega parle des corps, des luttes, des rires, mais surtout du souffle. « Le théâtre m’a appris que tout commence par le souffle. L’écriture aussi, c’est une question de respiration, de corps, de rythme. »

Ses phrases, brèves, percussives, n’épargnent rien : ni la pauvreté, ni la joie. Elles cognent et s’ouvrent tout à la fois, à l’image du titre – comme un défi lancé au froid, à la peur, au silence. Et, dans ce tremblement, quelque chose persiste : une certitude que la langue, quand elle se met à battre, devient vivante.

Crédits photos : Nicole Mersey Ortega - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com