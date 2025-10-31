Bibliothérapie créative : soigner l’estime de soi par la littérature jeunesse

Je m'appelle Florence Gonçalves, bibliothérapeute dans l'Oise. Diplômée en sociologie et en Sciences de l'éducation, j'ai exercé le métier d'animatrice, puis celui de transcripteur braille pendant vingt ans. Employée dans un établissement qui accueille des enfants et adolescents déficients visuels, je me suis passionnée pour le métier de documentaliste, devenu progressivement une de mes principales missions.

J'ai alors décidé de poursuivre mes études que je me suis financée et j'ai obtenu un Master 2 en Gestion de l'information et médiation documentaire. Mais mon aventure auprès du jeune public déficient visuel s'est arrêtée brusquement du fait de la crise Covid. Cette épreuve difficile m'a amené à me recentrer sur moi-même, faisant ressurgir mon goût pour l'écriture, la créativité et surtout l'envie de prendre soin des autres. Convaincue des bienfaits des livres et de l'art-thérapie, je me suis formée au métier de bibliothérapeute auprès de Régine Detambel.

À ce moment-là, je me suis rendue compte que j'avais déjà expérimenté cette pratique auprès de mon fils, victime de harcèlement scolaire en primaire. Après avoir constitué les fondations de ma bibliothèque thérapeutique, j'ai créé L'atelier La magie des mots.

Au travers de ce projet fondé sur la résilience, je m'appuie uniquement sur la littérature jeunesse avec laquelle j'aborde des thématiques variées (confiance, deuil, empathie, colère, résilience, harcèlement, etc.) auprès d'enfants et adultes, avec ou sans handicap. Mon but est de les aider à développer leur capacité de créativité et d'imagination, à exprimer et gérer leurs émotions, mais aussi de les aider à reprendre confiance en eux. Je souhaite également leur faire (re)découvrir les bienfaits de l'écriture manuscrite, essentielle pour la motricité, la mémoire et la concentration.

Cette pratique permet, selon moi, de prendre soin de soi naturellement en apprenant à se connaître, à s'aimer pour redevenir acteur de son quotidien et aborder la vie autrement, de surcroît lorsqu'on a un handicap ou un trouble DYS. C'est dans ce contexte que j'ai écrit et auto-édité un livre qui s'intitule Les vertus de la bibliothérapie créative sur nos enfants, exclusivement en vente sur mon site.

J'y explique de manière sourcée l'intérêt bénéfique de la bibliothérapie créative dans le développement et la santé mentale des jeunes à l'heure où l'on constate leur mal-être dans la société actuelle.

Florence Gonçalves, de l'Atelier La Magie des Mots

Crédits photo : Florence Gonçalves

DOSSIER - Et si lire pouvait soigner ? La bibliothérapie, vous connaissez ?

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com