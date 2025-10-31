Dans la cabane, Marielle dépose la charge mentale

Inspiré à la fois par Une chambre à soi de Virginia Woolf (trad. Sophie Chiari, Le Livre de Poche) et Le baron perché d’Italo Calvino (trad. Martin Rueff, Folio) à qui le livre rend des hommages appuyés, ce livre féministe raconte avec talent la charge mentale qui pèse au quotidien sur les femmes et en particulier, dans l’espace domestique, et le besoin de s’en défaire.

Marielle a roulé toute la nuit pour rejoindre sa famille. Tôt, elle est accueillie par une maison endormie, où seuls la vaisselle sale et le linge qui traîne semblent attendre son arrivée. « Toute mère est un orage qui gronde. » Alors, l’orage gronde. Fort. Et Marielle, tétanisée par tant de négligence, repart immédiatement

Elle trouve refuge dans la cabane de la maison voisine, qui surplombe la sienne. Là, tout en pouvant observer les siens, elle questionne la parentalité, sa maternité, sa place dans la famille, ses attentes personnelles, la relation avec son mari et le deal scellé : « exceptionnel ou rien » s’étaient-ils promis.

Alors, la question se pose : Comment en sont-ils arrivés là ?

Le roman raconte une quête existentielle et spirituelle qui est celle de retrouver une liberté perdue. « Le lâcher prise » de Sophie Adriansen est plein de beauté et de classe car il ne fait pas la morale, n’accuse pas autrui. Il puise sa force dans l’introspection et l’autocritique. Il explique les petits renoncements, l’oubli de soi, le quotidien étouffant, une communication tarie avec le conjoint.

L’environnement du roman métaphore le fait de « se mettre au vert » au sens propre comme au sens figuré. La forêt de pins, le chêne sur lequel est juchée cette cabane, son habitante précaire, le bord de mer qui n’est pas loin, et cette partie de cache-cache avec les siens évoquent un « paradis perdu » qu’il est bon de retrouver, seule. La part d’enfance retrouvée contenue dans le dédale des détails précisant l’installation de l’héroïne ou la découverte d’une clef (rappelant une autre clef) apportent une élégante touche de magie à ce récit bien troussé, fait de réminiscences. Quelquefois, le conte n’est pas loin…

La place accordée aux repères dans l’espace et le temps sont omniprésents. Il y a l’arbre, figure statique figeant le calendrier, ce chêne qui fait office de refuge permettant à l’héroïne de retrouver ses repères. Il y a des allers-retours entre passé et présent, des bouts de dialogue intrafamiliaux qui permettent de cerner l’oppression ressentie par Marielle. Puis, la fonction des femmes dans la société contemporaine et l’aversion de la génération actuelle refusant le patriarcat sacrificiel dont rêvaient nos propres mères pour nous, sont également bien traitées.

Il est également des moments de bascule fort bien troussés, comme par exemple, le faux suspense créé autour d’une femme qui est recherchée puis de son féminicide… Sophie Adriansen est tout le temps juste, jusque dans la recherche de l’égalité femmes-hommes évoquée par petits bouts dans certains dialogues. Il n’y a pas de trémolos dans la voix. Elle est assurée. Pas d’aspérités dans la narration, rhétorique fluide et dominée par un franc-parler hors pair. J’ai beaucoup aimé la démonstration de cette force tranquille et volontaire, cet aplomb. Un arbre à soi lève au fond un tabou sexiste et misogyne qui voudrait assigner les femmes à résidence. Bravo à l’écrivain d’avoir si bien décrit nos révoltes intimes, nos rêves secrets. Un tel roman devait exister. Il doit être lu par tout parent.

Extrait : « Toute mère est un lac à la surface impassible. De ce qu’elle cache en ses tréfonds, elle ne montre rien. Pourtant, artificiel ou naturel, nul lac ne fait l’économie de cette vase indispensable à l’écosystème, qui souvent nourrit les algues de la rancœur. Une mère ne mérite ce nom que si elle fait face, lac nourricier où s’abreuvent plantes et bêtes, pendant qu’on salue le courage des pères qui restent car ils ont le choix de fuir. Fuir les pleurs, les régurgitations, les couches qui débordent et les nuits hachées. Mais aussi fuir le sang, les seins engorgés, le ventre distendu et le vagin inaccessible. Fuir le corps intouchable, déclaré zone de guerre. Rester quand ailleurs il existe le calme, la paix, le temps, la douceur de l’ignorance et les chairs intactes, quelle bravoure ! Pour les Incas, le lac nourricier est sacré. Pour tous, la mère-lac l’est aussi. Prière de ne pas remuer la vase, ses relents seuls dont déjà nauséabonds. »

Extrait : « J’écris ce qui aurait pu être, ce que j’ai imaginé, projeté, rêvé, ce sur quoi j’ai dû m’asseoir, ce à quoi j’ai cru devoir renoncer, ce à quoi je me suis résignée. J’écris comme on crache, comme on vomit, avec la même urgence, le même espoir de soulagement. J’éprouve la sensation physique d’une libération qui ne fait que commencer, chaque salve appelle la suivante, tout ce que je gardais à l’intérieur sort en chapelet, c’est à la fois douloureux et agréable, agréable parce que douloureux, car je sais qu’une fois que c’est expulsé, c’est expulsé, pour de bon, pour toujours, ça n’aura plus à l’être, ça ne demandera plus d’efforts pour l’être, et ça ne risquera plus de peser ou de moisir à l‘intérieur. Je raconte. Je me raconte, pour la première fois. Me mets en scène. Je dois reprendre depuis le début pour arriver au point de rupture. Au ressentiment qui a tout envahi, chassant jusqu’à la dernière once de désir. Arriver à la cabane. Je dis les lumières et les ombres. Les vivants et les fantômes. Récit à durée indéterminée. Je plonge. »

