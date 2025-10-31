Aux États-Unis, l’édition pédagogique sauve les chiffres d’août 2025

Toutes catégories confondues, les éditeurs membres de l’AAP ont enregistré une hausse de 2,2 % par rapport à août 2024, pour un chiffre d’affaires total avoisinant 1,7 milliard $.

Cette embellie s’explique principalement par la vigueur du secteur éducatif, en particulier les manuels destinés à l’enseignement supérieur et aux écoles primaires et secondaires, dont les ventes ont bondi de près de 6 %.

Le contexte de rentrée scolaire joue ici un rôle clé : les universités ont renforcé leurs commandes, et plusieurs États ont renouvelé leurs programmes d’achat de ressources numériques. « Le segment éducatif reste le pilier le plus stable de l’édition américaine », commente un porte-parole de l’AAP. « Il bénéficie d’une demande structurelle, moins sensible aux aléas économiques. »

Les livres grand public en repli

À l’inverse, le marché grand public (trade) continue de s’essouffler. Les revenus issus de la fiction adulte reculent d’environ 3 %, une tendance déjà observée depuis le début de l’année. Les ventes de livres jeunesse et young adult ont, elles, légèrement progressé (+ 1,4 %), mais sans compenser la contraction générale du segment.

Le format numérique résiste : les ebooks affichent une hausse de 2 %, tandis que les audiobooks poursuivent leur progression (+ 5 %). Ces chiffres confirment une évolution durable des usages : les lecteurs se tournent davantage vers des formats dématérialisés, souvent plus accessibles et adaptés à un rythme de vie mobile.

Mais les ventes de livres imprimés, cœur historique du marché, stagnent, lestées par la hausse des coûts du papier et des transports.

Le défi des coûts de production

Depuis deux ans, les éditeurs américains affrontent une inflation persistante des matières premières.

Si les prix du papier ont légèrement reflué, les dépenses liées à la logistique et à l’énergie restent élevées. « Les marges demeurent sous pression », reconnaît l’AAP, qui plaide pour un équilibre entre soutien à la filière et maintien des prix abordables pour les lecteurs.

Ce contexte pousse nombre de maisons à revoir leurs tirages à la baisse, à privilégier les impressions à la demande ou à renforcer leur offre numérique. Des ajustements nécessaires pour préserver la rentabilité, sans sacrifier la diversité éditoriale.

Un paysage en mutation

Sur les huit premiers mois de 2025, les revenus cumulés du secteur affichent une hausse de 1,5 % par rapport à 2024. Un chiffre modeste, mais qui traduit une résilience face à un environnement économique incertain.

La lecture, aux États-Unis, demeure un loisir stable : près de 70 % des adultes déclarent avoir acheté au moins un livre depuis janvier, selon les données internes de l’AAP.

Pour autant, les éditeurs savent que le défi est ailleurs : reconquérir un lectorat jeune, fragmenté entre réseaux sociaux, plateformes vidéo et contenus instantanés. « Le livre reste un repère culturel fort », rappelle l’association, « mais il doit sans cesse se réinventer pour conserver sa place dans l’écosystème médiatique ».

Un constat à l’image d’un marché américain qui avance sur une ligne de crête : entre stabilité rassurante et impératif d’innovation.

Crédits photo : Ronile CC 0

