Le trait de Guillaume Singelin au service de Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Disponible depuis le 31 janvier dernier sur PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series, Citizen Sleeper 2: Starward Vector se présente comme un jeu de rôle jouable en solo, dans lequel on incarne un « dormeur », soit un esprit humain transféré dans un corps de robot.

Le premier volet de la série, sorti en 2020, connait une suite plus ambitieuse, dans laquelle les joueurs peuvent se déplacer au sein d'une ceinture d'astéroïdes, aux commandes d'un vaisseau spatial. Ils pourront constituer leur équipage, mais devront aussi faire des choix qui influeront la suite des événements...

L'aspect visuel du jeu a été à nouveau confié à l'illustrateur Guillaume Singelin, auteur de Frontier. Explore - Expand - Escape (Rue de Sèvres) et P.T.S.D. (Ankama), notamment.

Par Antoine Oury

