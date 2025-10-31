Un écrivain travaille contre la langue” : pourquoi la philosophe Anne Alombert alerte sur les dérives de l'IA

Or, observe-t-elle, ce geste humain s’oppose radicalement à celui des intelligences artificielles génératives : « Ce sont des machines statistiques », rappelle-t-elle, « des dispositifs probabilistes » qui prédisent des séquences de mots à partir de masses de données. Autrement dit, là où l’écrivain explore l’inattendu, l’IA reproduit le probable.

Anne Alombert souligne la contradiction entre la vocation créatrice de l’art et la logique d’homogénéisation des algorithmes. « Les IA génératives tendent à éliminer les singularités, les écarts, les anomalies », dit-elle. Or, pour la philosophe, c’est précisément dans ces écarts que se loge la nouveauté : « C’est de la différence que naît l’œuvre, dans tous les champs culturels et artistiques. »

Elle concède que des usages « détournés et subversifs » de ces technologies peuvent exister, notamment dans des pratiques artistiques expérimentales. Mais elle insiste : dans leur fonction dominante, ces outils « renforcent les moyennes, les clichés, les stéréotypes ».

Cette vision réaffirme la dimension critique du langage : écrire, ce n’est pas seulement communiquer, c’est résister à la normalisation. « L’écrivain travaille contre la langue, et non avec elle », résume Alombert, rappelant que la littérature ne se mesure ni à la vitesse ni à la performance, mais à la capacité d’un texte à déjouer l’attendu.

En creux, la philosophe pose une question éthique et esthétique : voulons-nous d’une culture qui répète ou d’une culture qui invente ? Si l’IA fascine par sa puissance de calcul, elle ne saurait, selon elle, se substituer à ce qui fait la singularité de la création humaine : le geste qui rompt avec la norme. Retrouver l'émission.

Anne Alombert, une pensée à la croisée de la technique et de la philosophie

Agrégée et docteure en philosophie, Anne Alombert est maîtresse de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis. Spécialiste de la pensée de Gilbert Simondon et de Bernard Stiegler, elle travaille sur les liens entre technique, individuation et subjectivité.

