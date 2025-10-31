5 titres dans la deuxième sélection du Prix Castel 2025

Le Prix Castel distingue un roman français de la rentrée littéraire dont l’auteur aurait eu, selon le jury, sa place à la table de Jean Castel, symbole des fêtes légendaires de Saint-Germain-des-Prés. Une deuxième sélection a été arrêtée par le jury.
Yann dans la nuit, Julie Brafman (Flammarion)
Combustions, François Gagey (Albin Michel)
Feux sacrés, Cécile Guilbert (Grasset)
La peau dure, Vanessa Schneider (Flammarion)
Vingt ans, Karine Silla (L’Observatoire)
Le jury du Prix Castel réunit Emma Becker, Claire Berest, Vincent Darré, Étienne Gernelle, Eva Ionesco, Marc Lambron, Justine Lévy, Jean-Noël Pancrazi, Abnousse Shalmani et Gaël Tchakaloff.
Le Prix Castel célèbre un roman français au sein d’une institution germanopratine emblématique, rappelant les fêtes mémorables organisées par Jean Castel, où artistes, écrivains, personnalités de la mode et du cinéma se retrouvaient jusqu’au bout de la nuit.
L'auteur ou l'autrice lauréate du Prix Castel recevra une carte de membre de Castel, une invitation, pour lui et la personne de son choix, à profiter de Castel pendant une année, une plaque gravée à son nom apposée dans la bibliothèque de l’établissement, ainsi qu'une dotation de 5000 €.
Le Prix Castel 2025 sera proclamé le 13 novembre 2025. L'année dernière, la récompense était revenue à Grégoire Bouillier pour son roman Le syndrome de l’Orangerie, publié chez Flammarion.
