Face à Éric Zemmour, “nous refusons l’instrumentalisation du christianisme

Sa position, exposée dans une tribune et sur leur site, s’accompagne d’un argumentaire historique, théologique et politique et d’un calendrier d’interpellations publiques.

« Les voix chrétiennes ne se réduisent pas à l’extrême droite »

Le collectif œcuménique, né officiellement en 2023 et composé d'une majorité de catholiques et de jeunes de moins de 35 ans, oppose à ce qu’il qualifie d’idéologie identitaire un appel évangélique à l’accueil et à la fraternité. « En tant que chrétiens et chrétiennes, nous refusons de laisser les discours politiques d’extrême droite instrumentaliser notre religion. Le christianisme, c’est la foi en Jésus-Christ, qui a pour ce monde un projet d’amour, loin de la division et de la méfiance », écrivent-ils, précisant qu’ils veulent « mettre la foi en acte » en apportant une contradiction pacifique et publique et en rappelant que « les voix chrétiennes ne se réduisent pas à l’extrême droite ».

Au cœur du désaccord, les signataires dénoncent la vision d’une Europe homogène et d’une « civilisation judéo-chrétienne » érigée en socle exclusif. Selon eux, « Éric Zemmour déforme l’histoire » alors que, rappellent-ils, « elle est en réalité le fruit d’un brassage culturel pluriel ». Ils estiment que cette « confusion entre identité et religion » nourrit la déchristianisation qu’Éric Zemmour déplore lui-même, puisqu’« une Église obsédée par le maintien de ses traditions et de son identité ne peut toucher les cœurs » et « manque à sa mission principale : la prédication de l’Évangile pour la rédemption de l’humanité et la libération de toute situation oppressive ».

Ils rappellent qu’Éric Zemmour est « multimillionnaire » et « bien ancré dans le monde des médias français », que son livre est édité chez Fayard, acquisition de Vincent Bolloré via le groupe Hachette, et que « ce multimilliardaire breton lui donne une visibilité sans contradiction sur les chaînes du groupe Canal+, et inonde les médias français d’un récit identitaire appuyé sur la peur de l’autre ». Ils assument alors une réponse « à taille humaine », affirmant : « Nous ne pouvons rivaliser avec cet empire médiatique, mais nous pouvons nous mobiliser pour rappeler que cette vision ne représente pas tous les chrétiens. »

Leur argumentaire s’appuie sur des références bibliques et une lecture de la tradition. Le passage de Matthieu 25, 35-40 est présenté comme boussole spirituelle, lorsqu’ils citent « J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli », puis « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». Ils convoquent également l’expression « ordo amoris » en précisant que « le véritable ordo amoris qui doit être promu est celui que nous découvrons en méditant constamment sur la parabole du Bon Samaritain, c’est-à-dire en méditant sur l’amour qui construit une fraternité ouverte à tous, sans exception ».

Le 5 novembre devant Fayard

La critique vise aussi ce qu’ils appellent un « christianisme civilisationnel » réduit à un signe identitaire. Ils écrivent que « là où Éric Zemmour reconnaît être “pour l’Église et contre le Christ”, nous refusons que ce “judéo-christianisme” maurrassien prenne en otage le christianisme en France » et ajoutent qu’« on ne peut pas invoquer le christianisme en effaçant Celui qui en est le cœur »

Le collectif dit « refuser un christianisme de citadelle assiégée » et soutient « une foi vivante et agissante » en affirmant que « l’amour est plus fort que la peur et la haine ». Aux critiques de censure, il oppose une clarification des moyens mis en œuvre en précisant que « notre action ne détruit pas les livres » et qu’elle n’empêche pas « ceux qui les achètent ou se rendent aux évènements physiques », mais qu’elle vise à « rendre visible une autre voix chrétienne » et à « apporter une contradiction ».

Si les membres affirment aimer leurs frères et sœurs, prier pour eux et refuser toute dérive violente, ils assument cependant une opposition déterminée à « des idées fascisantes » et concluent en s’adressant directement à l’auteur : « Alors Monsieur Zemmour, nous ne vous laisserons pas parler en notre nom, ni confisquer le christianisme pour tenter de légitimer une idéologie qui va à l’encontre du témoignage du Christ. »

L’action est portée par des groupes locaux qui se sont saisis d’un kit « clés en main » comprenant le cadre d’action et des marque-pages imprimables chez un imprimeur ou à domicile. Les membres affirment avoir lu « tout ou partie » du livre et de nombreuses interviews de l’auteur pour bâtir leur argumentaire. Au 26 octobre, selon le collectif, 2300 marque-pages ont été distribués, dans 15 villes mobilisées, avec « des membres et sympathisants surmotivés », et « de nombreuses librairies engagées qui refusent de vendre son livre ».

Les mobilisés sont également venus interpeller Éric Zemmour et ses partisans lors d’une séance de dédicaces à Paris. Une intervention au cours de laquelle, disent-ils, « Éric Zemmour n’a pas souhaité recevoir le marque-page ni échanger » et où « nos membres ont été expulsés violemment ». La dernière étape annoncée est un cercle de silence devant le siège de la maison d’édition à Paris, le 5 novembre prochain, où tout le monde est invité. Le collectif compte, selon La Vie, environ 150 membres actifs et 300 sympathisants.

Zemmour de retour chez Fayard

Le nouvel ouvrage d'Éric Zemmour est paru le 22 octobre dernier. Après ses échecs aux élections présidentielle et législative de 2022, le polémiste d’extrême droite a quitté l’autoédition pour retrouver une maison d’édition traditionnelle. Il publie cette fois dans la collection « Pensée libre », dirigée par Sonia Mabrouk, animatrice d’Europe 1 et de CNews, figure emblématique de la « bollosphère ». Fayard, désormais propriété du groupe Hachette racheté par Vincent Bolloré, se positionne comme un éditeur accueillant pour les figures de la droite radicale et de la galaxie CNews.

Fayard avait déjà publié, en 2010, Mélancolie française, un essai dans lequel il fantasmait une France héritière de l’Empire romain d’Occident, assiégée par de nouveaux « barbares ». Cet ouvrage, comme ses suivants, mêlait déclinisme, suprémacisme et accélérationnisme, théorie prisée de l’extrême droite qui prône la précipitation des conflits sociaux. Mélancolie française avait suscité de vives critiques d’historiens, notamment dans l’ouvrage collectif Zemmour contre l’histoire (Gallimard, 2022), où plusieurs chercheurs démontraient comment le polémiste manipule les faits pour nourrir un récit national fantasmé.

Le polémiste retrouve également sa fidèle éditrice Lise Boëll, passée par Albin Michel et Plon, aujourd’hui à la tête de Fayard. Sous sa direction, la maison compte désormais plusieurs auteurs de la droite radicale : le cardinal Robert Sarah (connu pour ses positions contre l’homosexualité et l’avortement), Éric Ciotti, Philippe de Villiers, Jordan Bardella ou encore Alain de Benoist, figure intellectuelle historique de la Nouvelle Droite européenne.

