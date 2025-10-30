Salon du livre LGBTQIA+ : Metz accueille la 5e édition

Le public pourra rencontrer plus de quarante auteur·ices et cinq maisons d’édition venues spécialement à Metz pour échanger avec leurs lecteur·ices, présenter leurs nouveautés et dédicacer leurs ouvrages.

Des conférences et une table ronde rythmeront le week-end, pour interroger les identités, les représentations et les récits LGBTQIA+ :

Camille Froidevaux-Metterie – Théories féministes

Samedi 1er novembre à 14 h 30

Théories féministes : penser ensemble à partir de soi

Sébastien Monod – Montgomery Clift : L’enfer du décor

Samedi 1er novembre à 15 h 30

Montgomery Clift, l’ombre et la lumière – Être gay dans les années 1950

Table ronde avec Clémence Albérie, Marguerite Grimaud et Sasha Laguillon

Dimanche 2 novembre à 14 h 30

Histoires d’amour, histoires de soi – comment la fiction saphique façonne nos identités

Etienne Maurice – Les figures LGBTQIA+

Dimanche 2 novembre à 15 h 30

Se construire avec les figures LGBTQIA+

Au-delà des livres, le salon est aussi l’occasion de rencontrer les bénévoles de l’association Couleurs Gaies, fondée en 1999, véritables artisan·es de l’événement. Leur mobilisation tout au long de l’année contribue à la visibilité, l’inclusion et la culture LGBTQIA+ en Lorraine.

Crédits photo : Salon du livre LGBTQIA+

Par Hocine Bouhadjera

