Yanick Lahens Grand prix du Roman de l’Académie française 2025

Dans Passagères de nuit, Yanick Lahens tisse un récit traversé par la mémoire et la résistance des femmes de sa lignée. De La Nouvelle-Orléans à Port-au-Prince, Élizabeth, née en 1818, refuse la soumission et trace sa route, guidée par la force d’une grand-mère affranchie et commerçante, initiée aux mystères du vaudou.

En miroir, Régina, en 1867, s’arrache à la misère pour vivre libre auprès du général Corvaseau. Par ces deux destins entrecroisés, la romancière haïtienne célèbre les femmes debout, celles que l’histoire a voulu taire mais dont la voix persiste.

Née à Port-au-Prince en 1953, Yanick Lahens, professeure, essayiste et militante, a consacré son œuvre à Haïti et à la puissance de la parole féminine. Lauréate du prix Femina 2014 pour Bain de lune, elle a également reçu le Prix Carbet pour l’ensemble de son œuvre. À travers ses romans publiés chez Sabine Wespieser, elle éclaire la dignité, la douleur et la lumière des peuples caribéens — un chant vibrant pour toutes les passagères de la nuit.

Elle était en compétition avec Un pont sur la Seine, de Pauline Dreyfus, publié chez Grasset et Le Crépuscule des hommes, d’Alfred de Montesquiou, paru chez Robert Laffont. Elle reçoit une dotation de 10.000 €.

L’an dernier, la distinction avait été attribuée à Miguel Bonnefoy pour son roman Le Rêve du Jaguar, publié aux éditions Rivages.

Crédits photo : Yanick Lahens (Philippe Matsas/Sabine Wespieser

