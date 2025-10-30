Claire Chazal reçoit Laurent Mauvignier pour La maison vide

Claire Chazal revient avec lui sur l’univers d’un écrivain déjà multi-primé, révélé en 1999 par Loin d’eux, et qui a avancé de titre en titre jusqu’aux 750 pages de La maison vide, que certains n’hésitent déjà pas à qualifier de chef-d’œuvre.

Le cadre d’une vieille maison familiale y sert de point d’ancrage pour raconter, sur quatre générations, l’histoire des femmes qui, depuis le début du XXᵉ siècle et la guerre de 14-18, composent la généalogie — tantôt réelle, tantôt mêlée de fiction, et souvent marquée par le tragique — de Laurent Mauvignier lui-même.

S’y trouvent associés l’histoire collective de la France et l’archive intime de ses origines, dans un texte décrit comme proustien et personnel, à la fois littéraire et entêtant, dont il est dit qu’il emporte le lecteur comme peu d’ouvrages le font aujourd’hui.

On suit ainsi, avec Claire Chazal, cette invitation à une aventure de lecture annoncée comme réellement peu commune.

