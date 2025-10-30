Données ouvertes et intelligence artificielle : repenser les catalogues littéraires

Métadonnées, web des données, intelligence artificielle : la chaîne du livre entre dans une ère où la technique devient outil de médiation. Alors que les identifiants bibliographiques s’interconnectent et que les catalogues se transforment en graphes de connaissances, des projets comme Bibliosurf montrent comment l’automatisation et l’analyse de données peuvent renouveler la découverte, la critique et la circulation des œuvres littéraires en ligne.
Le 30/10/2025
Publié le :
30/10/2025 à 17:08
À l’heure où les métadonnées circulent entre bibliothèques, éditeurs et plateformes, le web des données et l’intelligence artificielle redessinent la manière de présenter et de relier les livres en ligne.
Entre interopérabilité, automatisation et analyse des contenus, les catalogues littéraires deviennent des espaces de médiation à part entière.
Un ISBN permet aujourd’hui bien davantage que l’identification d’un ouvrage : il ouvre l’accès à l’ensemble du web des données.
À partir de cet identifiant, il est possible d’obtenir l’ISNI de l’auteur (via le protocole SRU de la BnF), puis d’enrichir la notice grâce à l’API d’IdRef et à Wikidata, qui permet notamment de récupérer automatiquement le portrait de l’auteur.
Ainsi, l’ISBN devient une clé d’accès normalisée reliant les ressources bibliographiques, les notices d’autorité et les métadonnées disponibles dans les grands entrepôts documentaires.
Ce processus illustre concrètement la mise en œuvre du Linked Open Data, où chaque entité se connecte à d’autres au sein d’un graphe de connaissances ouvert et interopérable.
Lorsqu’un ISBN est associé à un flux texte, audio ou vidéo, il devient possible de générer automatiquement un catalogue structuré, interopérable et enrichi de données fiables, contextualisées et connectées à d’autres sources documentaires.
C’est sur cette idée qu’a été conçu Bibliosurf, un projet de veille et de médiation littéraire qui vise à relier les contenus textuels à leurs métadonnées.
Chaque texte critique issu du web y est associé à son auteur, à son éditeur, à ses thématiques et à ses classifications documentaires.
Cette approche a conduit à la mise en place de datavisualisations permettant de représenter graphiquement les relations entre les œuvres, les auteurs, les émotions et les genres littéraires.
Depuis deux ans, l’intelligence artificielle générative est venue compléter ce dispositif.
À partir des données de veille collectées quotidiennement, Bibliosurf produit désormais des synthèses littéraires, des FAQ thématiques, des analyses de style d’auteur et même un « pourquoi lire cet auteur » rédigé dans le format court et visuel d’un post Instagram, adapté aux usages contemporains de la médiation culturelle.
Un portrait d’auteur est ensuite généré automatiquement en croisant la biographie issue de Wikipédia et les caractéristiques stylistiques repérées dans les revues du web.
Pour structurer et enrichir les données issues de la veille, Bibliosurf s’appuie sur une série de traitements automatisés.
Les articles repérés sur les blogs et sites critiques sont nettoyés de leur bruit textuel avant indexation.
Les modèles tels que BARThez ou ChatGPT, produisent des synthèses, des FAQ et des portraits d’auteurs mêlant biographie et style littéraire.
Pour finir, des scripts assurent la mise à jour régulière des métadonnées, la correspondance entre les identifiants (ISNI, IdRef, Wikidata) et la vérification automatique des liens externes, garantissant la cohérence et la fiabilité d’un corpus en évolution permanente.
Aujourd’hui, la plupart des lecteurs — qu’il s’agisse de veille littéraire, économique ou technique — ne vont plus directement vers les sources d’information.
Le temps d’attention s’est réduit. Les lecteurs lisent en diagonale les chapeaux, résumés ou extraits. Et ce sont les algorithmes qui décident pour nous au final.
Dans cet environnement saturé d’informations, la datavisualisation et la synthèse générée par IA offrent une autre perspective. Elles ne remplacent pas la lecture critique : elles en renforcent les conditions d’exercice.
En associant le web des données à l’intelligence artificielle, le monde du livre reprend la main sur la circulation de ses contenus. Cette alliance rend enfin possible un catalogue vivant, interopérable et critique, capable non seulement de rivaliser avec la pieuvre Amazon, mais aussi de renouveler la médiation, la transparence et la maîtrise des contenus au bénéfice de toute la chaîne du livre.
