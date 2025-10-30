Lire pour grandir : Rome offre 10 € de lecture aux jeunes, un pari culturel ambitieux ?

Et si la curiosité se cultivait comme un réflexe citoyen ? À l’occasion de la prochaine édition de Più libri più liberi, la grande Foire nationale de la petite et moyenne édition, la Région du Latium a choisi d’encourager les jeunes lecteurs d’une façon à la fois symbolique et concrète : un bon de dix euros à dépenser librement parmi les stands des éditeurs présents.

Du 4 au 8 décembre, la Nuvola de Rome, bâtiment emblématique signé Massimiliano Fuksas, accueillera des milliers de visiteurs. Parmi eux, les élèves des écoles du Latium et tous les résidents de moins de 30 ans pourront bénéficier de ce petit coup de pouce à la lecture. Une initiative à la fois généreuse et stratégique : redonner le goût du livre à une génération de plus en plus happée par les écrans.

Lire pour grandir

L’opération, dotée d’un budget global de 75 000 euros, résulte d’un partenariat entre la Région et l’Association italienne des éditeurs (AIE). Les plus jeunes, de 6 à 13 ans, recevront un coupon papier, tandis que les adolescents et jeunes adultes disposeront d’un bon numérique via Bella X Noi, l’application officielle de la carte jeunes du Latium, soutenue par la Présidence du Conseil des ministres.

Ce geste, simple en apparence, traduit une ambition claire : replacer la lecture au cœur de la vie quotidienne. « Soutenir la culture et la lecture chez les jeunes est essentiel, car les livres leur permettent de grandir, de devenir des citoyens conscients et de nourrir leur pensée critique », souligne Simona Baldassarre, assesseure à la Culture et aux Politiques de la jeunesse.

Elle insiste sur la dimension collective de cette politique culturelle : « La filière du livre est un pilier du Latium, et la Foire Più libri più liberi en est la vitrine la plus visible. C’est aussi un moteur économique, un espace d’échange et de dialogue entre générations. »

Un soutien bienvenu pour les éditeurs indépendants

Cette initiative ne profite pas qu’aux lecteurs. Elle agit aussi comme un signal fort pour les petites maisons d’édition, souvent fragilisées dans un marché dominé par les grands groupes. « Ce dispositif stimule la demande de lecture tout en soutenant nos exposants », confie Annamaria Malato, présidente de la Foire.

Selon elle, il s’agit de « permettre aux jeunes d’explorer la diversité éditoriale italienne, de feuilleter, de découvrir et de choisir librement — sans barrière économique », souligne le communiqué.

En ces temps incertains, un bon de dix euros n’est pas anecdotique : c’est un geste de reconnaissance. Il redonne du poids symbolique au livre comme bien commun, au moment où la lecture recule, notamment chez les 18-35 ans. Ce constat, partagé par l’AIE, traverse toute la réflexion culturelle italienne : comment faire du livre un outil de cohésion dans une société fragmentée ?

Une politique culturelle à hauteur d’humain

L’idée du Latium ne consiste pas à multiplier les aides ponctuelles, mais à réaffirmer une vision : la culture comme service public, accessible à tous. « Les expériences culturelles doivent être un droit constitutionnel, indépendamment du revenu », rappelle Simona Baldassarre.

Derrière ce dispositif, il y a la conviction que lire n’est pas seulement un loisir, mais une manière d’habiter le monde.

À Rome, dans l’espace lumineux de la Nuvola, ce principe prendra forme concrète : des jeunes qui arpentent les allées, un livre à la main, découvrant peut-être leur premier auteur favori.

Et si c’était ça, le véritable investissement d’avenir ?

Le marché du livre italien en quête de nouveaux lecteurs

L’initiative du Latium s’inscrit dans un moment charnière pour la lecture en Italie. Selon les données de l’Associazione Italiana Editori, le marché du livre a connu une baisse de 3 % au cours des neuf premiers mois de 2025, sur fond d’inflation et de ralentissement économique.

La presse nationale — de La Repubblica à Il Sole 24 Ore — tire la sonnette d’alarme : les jeunes lisent moins, malgré une offre éditoriale plus abondante que jamais.

Ce paradoxe interroge. « Les Italiens n’ont jamais été autant exposés à la culture numérique, et pourtant ils lisent de moins en moins », analyse La Repubblica (12 octobre 2025). Les petites maisons d’édition, qui représentent le cœur créatif de Più libri più liberi, peinent à résister à la concentration du secteur et à la baisse du pouvoir d’achat.

Des dispositifs comme le bon lecture du Latium rappellent le succès passé du Bonus Cultura 18app, qui avait stimulé les ventes et favorisé l’accès à la culture des jeunes adultes. Pour Il Manifesto, la démarche régionale va plus loin : elle « réaffirme la valeur sociale de la lecture comme outil d’émancipation et de participation démocratique ».

Un pari politique et symbolique, à l’image d’un pays qui, malgré ses fragilités, continue de croire que les livres peuvent changer le regard — sinon le monde.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com