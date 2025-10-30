Podcast : La statue du sergent Blandan exhume les fantômes de la colonisation

C’est à partir de ce souvenir que Dorothée-Myriam Kellou, journaliste et réalisatrice franco-algérienne, a conçu La statue du sergent Blandan, un documentaire sonore de 43 minutes produit par ARTE Radio, en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Nancy.

Ce récit intime et politique explore les fantômes persistants du passé colonial français à travers une enquête entre Nancy et Boufarik, là où tout a commencé.

Une enquête à la croisée de l’histoire et de l’intime

Dans ce podcast, Dorothée-Myriam Kellou remonte le fil de la mémoire de son père. À travers la statue, elle interroge la trace laissée par la conquête de l’Algérie et la transmission silencieuse de ses blessures. « Comment se libérer d’un fantôme colonial qui a pris corps dans la pierre ? », s’interroge-t-elle.

Le sergent Blandan, tué à 23 ans en 1842, est devenu le symbole d’une France héroïque, au prix de l’effacement des violences de la colonisation. En suivant le parcours de cette statue « rapatriée » après l’indépendance, Kellou dévoile les strates d’une mémoire qui résiste à l’oubli.

Son travail s’appuie sur des voix multiples. Elle rencontre Kenza-Marie Safraoui, conservatrice du patrimoine à Nancy, qui retrace l’histoire du monument, et Mohamed Titi, surnommé « Don Quichotte », cafetier à Boufarik ayant participé à la destruction de la statue en 1962. Ensemble, ils esquissent une contre-histoire, entre archives, témoignages et émotions. « Ce récit dépasse la question coloniale : il parle de filiation, de transmission, de ce que l’on garde et de ce que l’on tait », explique la réalisatrice.

Un contre-monument sonore

Travaillant avec le musée des Beaux-Arts de Nancy à la conception d’un « anti-monument », Dorothée-Myriam Kellou brouille les frontières entre art, mémoire et enquête journalistique. « La statue du sergent Blandan n’est pas un simple vestige. C’est un miroir : elle reflète ce que la France peine encore à regarder », confie-t-elle.

Le documentaire, mis en son par Annabelle Brouard et illustré par Pierre Place, alterne archives, voix et sons du réel pour composer une méditation à la fois poétique et politique.

À travers cette démarche, Kellou poursuit un travail de longue haleine sur la mémoire franco-algérienne. Déjà, son film À Mansourah, tu nous as séparés (2019) abordait les camps de regroupement créés pendant la guerre d’Algérie. Le documentaire avait été couronné par le prix des bibliothèques au Festival Cinéma du réel et le prix du documentaire au Festival du film méditerranéen de Tétouan.

La mémoire comme contrepoids

Avec La statue du sergent Blandan, l’autrice poursuit cette exploration sensible des zones d’ombre de l’histoire coloniale. En convoquant la mémoire familiale, elle déploie un geste de réparation : celui d’un dialogue entre deux rives et deux générations. « Nous sommes faits de ce que nous héritons, mais aussi de ce que nous décidons de regarder en face », dit-elle dans le podcast.

Disponible dès le 4 novembre 2025 sur ARTE Radio, la chaîne YouTube ARTE Radio, l’application Radio France et toutes les plateformes de podcast, ce documentaire s’écoute comme une traversée : celle d’un passé qui ne passe pas, mais qui, peut-être, commence à se dire.

Née en 1982, Dorothée-Myriam Kellou est journaliste, documentariste et autrice franco-algérienne. Diplômée en sciences politiques et ancienne reporter pour France 24 et Radio France Internationale, elle consacre une large part de son travail à la mémoire de la colonisation et à ses résonances contemporaines. Son essai Nancy-Kabylie, publié chez Grasset paru en 2023 avait reçu le prix de la Grande mosquée de Paris.

Son premier long-métrage documentaire, À Mansourah, tu nous as séparés (2019), a reçu le prix des bibliothèques au Festival Cinéma du réel et le prix du meilleur documentaire au Festival international du film méditerranéen de Tétouan. La statue du sergent Blandan s’inscrit dans la continuité de cette œuvre exigeante et engagée.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com