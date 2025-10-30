Podcast : La statue du sergent Blandan exhume les fantômes de la colonisation

Sous la neige de Nancy, un homme reconnaît une silhouette. Dressée au-dessus de la ville, la statue du sergent Blandan, héros officiel de la conquête de l’Algérie, surgit devant lui comme un spectre. Cet homme, c’est Malek, un réalisateur algérien exilé en France. Enfant, il la voyait déjà à Boufarik, trônant sur son piédestal au cœur de l’Algérie coloniale. Des décennies plus tard, la sculpture semble avoir traversé la Méditerranée pour continuer de le hanter.
Le 30/10/2025 à 15:30 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
30/10/2025 à 15:30
0
Commentaires
0
Partages
C’est à partir de ce souvenir que Dorothée-Myriam Kellou, journaliste et réalisatrice franco-algérienne, a conçu La statue du sergent Blandan, un documentaire sonore de 43 minutes produit par ARTE Radio, en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Nancy.
Ce récit intime et politique explore les fantômes persistants du passé colonial français à travers une enquête entre Nancy et Boufarik, là où tout a commencé.
Dans ce podcast, Dorothée-Myriam Kellou remonte le fil de la mémoire de son père. À travers la statue, elle interroge la trace laissée par la conquête de l’Algérie et la transmission silencieuse de ses blessures. « Comment se libérer d’un fantôme colonial qui a pris corps dans la pierre ? », s’interroge-t-elle.
Le sergent Blandan, tué à 23 ans en 1842, est devenu le symbole d’une France héroïque, au prix de l’effacement des violences de la colonisation. En suivant le parcours de cette statue « rapatriée » après l’indépendance, Kellou dévoile les strates d’une mémoire qui résiste à l’oubli.
Son travail s’appuie sur des voix multiples. Elle rencontre Kenza-Marie Safraoui, conservatrice du patrimoine à Nancy, qui retrace l’histoire du monument, et Mohamed Titi, surnommé « Don Quichotte », cafetier à Boufarik ayant participé à la destruction de la statue en 1962. Ensemble, ils esquissent une contre-histoire, entre archives, témoignages et émotions. « Ce récit dépasse la question coloniale : il parle de filiation, de transmission, de ce que l’on garde et de ce que l’on tait », explique la réalisatrice.
Travaillant avec le musée des Beaux-Arts de Nancy à la conception d’un « anti-monument », Dorothée-Myriam Kellou brouille les frontières entre art, mémoire et enquête journalistique. « La statue du sergent Blandan n’est pas un simple vestige. C’est un miroir : elle reflète ce que la France peine encore à regarder », confie-t-elle.
Le documentaire, mis en son par Annabelle Brouard et illustré par Pierre Place, alterne archives, voix et sons du réel pour composer une méditation à la fois poétique et politique.
À travers cette démarche, Kellou poursuit un travail de longue haleine sur la mémoire franco-algérienne. Déjà, son film À Mansourah, tu nous as séparés (2019) abordait les camps de regroupement créés pendant la guerre d’Algérie. Le documentaire avait été couronné par le prix des bibliothèques au Festival Cinéma du réel et le prix du documentaire au Festival du film méditerranéen de Tétouan.
Avec La statue du sergent Blandan, l’autrice poursuit cette exploration sensible des zones d’ombre de l’histoire coloniale. En convoquant la mémoire familiale, elle déploie un geste de réparation : celui d’un dialogue entre deux rives et deux générations. « Nous sommes faits de ce que nous héritons, mais aussi de ce que nous décidons de regarder en face », dit-elle dans le podcast.
Disponible dès le 4 novembre 2025 sur ARTE Radio, la chaîne YouTube ARTE Radio, l’application Radio France et toutes les plateformes de podcast, ce documentaire s’écoute comme une traversée : celle d’un passé qui ne passe pas, mais qui, peut-être, commence à se dire.
Née en 1982, Dorothée-Myriam Kellou est journaliste, documentariste et autrice franco-algérienne. Diplômée en sciences politiques et ancienne reporter pour France 24 et Radio France Internationale, elle consacre une large part de son travail à la mémoire de la colonisation et à ses résonances contemporaines. Son essai Nancy-Kabylie, publié chez Grasset paru en 2023 avait reçu le prix de la Grande mosquée de Paris.
Son premier long-métrage documentaire, À Mansourah, tu nous as séparés (2019), a reçu le prix des bibliothèques au Festival Cinéma du réel et le prix du meilleur documentaire au Festival international du film méditerranéen de Tétouan. La statue du sergent Blandan s’inscrit dans la continuité de cette œuvre exigeante et engagée.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 18/10/2023
214 pages
Grasset & Fasquelle
19,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Quels auteurs et autrices feront entendre leurs voix, cette semaine, sur France Culture ? La radio publique offre une fois encore une belle place à la littérature, sous toutes ses formes. Romans, essais, poésie, bande dessinée seront ainsi évoqués, à l'occasion de chroniques, d'entretiens, de lectures ou bien de fictions radiophoniques...
20/10/2025, 09:27
Ce mercredi 15 octobre marquait la naissance d’une nouvelle venue dans la galaxie Radio France : Mon petit France Inter, une radio « joyeuse et ludique à partager en famille... ou à savourer seul comme un grand ! ». Disponible en direct sur l’application Radio France, elle s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, mais promet d’enchanter aussi les adultes.
16/10/2025, 11:25
France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, en invitant notamment Camille Bordas et Valérie Zenatti sur ses ondes. Au cours de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 octobre, la station propose également des fictions radiophoniques et autres lectures du soir...
13/10/2025, 11:16
Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau, François Sureau, Béatrice Dalle et Alain Mabanckou, c’est désormais Denis Podalydès qui rejoint France Inter pour incarner la série Les Admirations littéraires, diffusée le dimanche à 19h15. Il proposera deux émissions exceptionnelles, programmées les 19 et 26 octobre, consacrées à Pierre Corneille et Laurent Mauvignier.
10/10/2025, 12:52
Du lundi 6 au dimanche 12 octobre, la station France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, avec les présences attendues de Laurent Mauvignier, Léonor de Récondo ou encore Nassera Tamer. Mais les ondes diffuseront aussi les échos du Prix Nobel de Littérature et des Rendez-vous de l’histoire à Blois.
06/10/2025, 15:12
Rentrée littéraire ou non, les auteurs et autrices sont toujours présents dans les grilles de programme de France Culture. Du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre, plusieurs émissions et rendez-vous radiophoniques se consacrent aux textes et ceux et celles qui les écrivent, avec, entre autres, Ketty Nivyabandi, Vanessa de Senarclens ou Yanick Lahens.
29/09/2025, 09:47
Auteurs nouvellement publiés ou vieux briscards du milieu littéraire ont leur place sur France Culture. En pleine rentrée littéraire, cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 septembre fera entendre, sur les ondes, Pierre Jourde, Hélène Frappat, Chowra Makaremi ou encore les textes de Guillaume Dustan...
22/09/2025, 09:33
Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau et François Sureau, c’est désormais au tour de Béatrice Dalle et d’Alain Mabanckou d’animer l’émission dominicale de France Inter, Les Admirations littéraires, et de partager avec les auditeurs les textes majeurs de leur panthéon personnel.
18/09/2025, 19:47
Sur France Culture, du lundi 15 septembre au dimanche 21 septembre, la littérature, la bande dessinée ou encore le théâtre seront au rendez-vous, au sein de la grille des programmes. La station publique accueillera plusieurs auteurs et autrices, dont Hélène Laurain, Percival Everett ou Antoine Wauters.
15/09/2025, 11:35
La rentrée littéraire bat son plein sur France Culture, avec le retour des programmes habituels convoquant les auteurs, les autrices, leurs récits et leurs œuvres. Au programme, du lundi 8 septembre au dimanche 14 septembre, Laurie Agusti, Fanny Michaëlis, Sorj Chalandon ou encore Javier Cercas...
08/09/2025, 11:12
Comme de nombreuses rédactions, France Culture dévoile la liste de ses coups de coeur de la rentrée littéraire. Et, puisqu'il s'agit de la saison la plus prolifique dans le milieu de l'édition, les places valent cher, et sont une première occasion de se démarquer...
29/08/2025, 10:59
France Inter lance son « grand déploiement » : une saison placée sous le signe de l’expansion. « Peut-on encore élargir son audience quand on rassemble en moyenne plus de 7,2 millions de personnes chaque jour ? Oui », affirme Adèle Van Reeth, directrice de la première station de France.
28/08/2025, 18:18
Parmi les 484 nouveautés comptabilisées par la radio pour cette rentrée, le jury de France Inter a choisi de mettre en avant dix romans coups de cœur. Cette sélection se compose de six romans français, dont trois signés par des écrivains confirmés et trois par des talents émergents, ainsi que quatre romans étrangers.
26/08/2025, 11:54
« Alors que l’actualité s’emballe et que les certitudes vacillent, France Culture aide toutes et tous à décrypter le réel pour appréhender le monde », affirme Emelie de Jong, directrice de France Culture, dans un communiqué de presse. Alors à l'aube de cette nouvelle rentrée, pour continuer de remplir la mission qu'elle s'est donnée, la station se dote de nouvelles émissions, parmi lesquelles la littérature occupe une place de choix.
26/08/2025, 11:29
Les dimanches de septembre deviennent un rendez-vous tout sauf ordinaire : “Quand l’Histoire fait dates”, la collection documentaire animée par Patrick Boucheron, se glisse dans nos après‑midis, sur ARTE TV à 13 h, du 7 au 28 septembre 2025 — et en version podcast sur ARTE Radio depuis le 10 juin 2025.
15/08/2025, 08:30
Les hommages se succèdent pour célébrer le centenaire de Frantz Fanon. Encore largement méconnu dans l'Hexagone, ce psychiatre martiniquais et résistant a pourtant marqué l’histoire de la pensée anticoloniale en publiant trois livres, devenus des classiques. II y dénonce avec force les effets destructeurs du racisme et de la colonisation, dévoilant la mécanique de déshumanisation à l’œuvre des deux côtés du rapport de domination. Un travail que son centenaire remet dans la lumière.
29/07/2025, 15:34
À partir de la rentrée 2025, France Inter renouvelle en partie sa Grande Matinale, présentée par Nicolas Demorand et Sonia Devillers - qui prend la suite de Léa Salamé -, avec l’arrivée de Daphné Bürki et le lancement d’un nouveau rendez-vous culturel porté par Mathilde Serrell.
18/07/2025, 11:36
À partir de la rentrée, France Culture accueillera une nouvelle émission hebdomadaire intitulée Sans préjuger, présentée par le philosophe et écrivain Nathan Devers. Diffusée chaque samedi de 12h45 à 13h30, cette émission entend croiser les points de vue de philosophes, scientifiques, historiens, artistes et citoyens engagés autour de grands enjeux contemporains.
10/07/2025, 16:35
Dans un nouveau numéro en trois partie du podcast Zistoir, la journaliste Cécile Baquey revient sur le destin romanesque d’Olivier Levasseur, dit La Buse. Ce pirate français du XVIIIe siècle, pendu à La Réunion en 1730, aurait en partie inspiré Eiichirō Oda pour créer les fondements de l’univers foisonnant du manga One Piece.
09/07/2025, 16:19
Augustin Trapenard fera sa rentrée sur les ondes de RTL. Il animera une émission hebdomadaire diffusée le week-end et interviendra chaque vendredi dans la matinale RTL Matin, présentée par Thomas Sotto, avec une chronique culturelle. Parallèlement à ses nouvelles activités sur RTL, il continuera d'assurer ses engagements à la télévision, notamment à la Grande Librairie sur France 5.
02/07/2025, 11:19
Programmée depuis la rentrée 2015, chaque dimanche soir sur les ondes de France Inter, Autant en emporte l’Histoire ne passera pas l'année 2025. Après une décennie de fictions historiques, la direction de Radio France a décrété l'arrêt de l'émission présentée par Stéphanie Duncan, suscitant l'inquiétude et la colère des auteurs et autrices.
02/07/2025, 09:37
Tout l’été, les antennes de Radio France font la part belle aux mots et aux récits. D’Un été avec sur France Inter, consacré cette année à Alexandre Dumas, aux lectures, créations et rencontres avec James Ellroy, FabCaro ou Emil Ferris sur France Culture, l’invitation est lancée.
23/06/2025, 13:33
Du mardi 10 au dimanche 15 juin, les grilles de programme de la station France Culture accueilleront écrivains, textes et images, pour évoquer la création littéraire, de la poésie à la bande dessinée, en passant par le roman. Laure Murat, Philippe Claudel, Lisa Blumen, mais aussi le duo Stéphane Melchior et Younn Locard sont attendus...
10/06/2025, 09:25
Ali Baddou, agrégé de philosophie et co-présentateur de la matinale du week-end sur France Inter, inaugure un nouveau podcast intitulé « Philosophes ». Lancée à l’approche du baccalauréat, cette série s’adresse à un large public, tout en constituant un précieux support de révision pour les lycéens. Elle sera disponible dès le mercredi 4 juin sur l’application Radio France et le site franceinter.fr, et diffusée tous les week-ends de cet été sur France Inter, à partir du 23 juillet.
04/06/2025, 11:28
Diffusée depuis 2017 sur les ondes de France Inter, l'émission Blockbusters tire sa révérence, a indiqué le journaliste Frédérick Sigrist, qui l'a présenté tout au long de ses 9 saisons. Si elle n'est pas uniquement consacrée aux livres, elle a largement évoqué les littératures de l'imaginaire et la culture populaire, à travers les bandes dessinées, comics et mangas.
02/06/2025, 15:31
Du lundi 2 au dimanche 8 juin, les ondes de France Culture vibreront à l'unisson avec les auditeurs et auditrices, à l'écoute des voix de la littérature mondiale, contemporaines ou plus anciennes. La station a composé un programme riche en lettres, dans lequel se croisent H.G. Wells, Audre Lorde ou encore Arthur H et Alfred...
02/06/2025, 09:35
La station de radio publique France Culture s'assure de réserver une place conséquente, au sein de sa grille des programmes, aux livres et à la littérature. Et surtout aux auteurs et autrices qui la font : cette semaine, Laure Murat, Sabine Huynh, Bérénice Pichat ou encore Agnès Vannouvong et Ariane Jousse passeront par la Maison de la Radio.
26/05/2025, 09:52
La grille hebdomadaire de France Culture reste attentive à l'actualité littéraire, sans pour autant négliger le patrimoine et les œuvres du passé. Sur l'antenne de la radio publique se croiseront ainsi Claudine Galéa, le quotidien mouvementé du jeune Samuel, d'Émilie Tronche, mais aussi les romans cultes ou moins connus de H.G. Wells...
19/05/2025, 09:48
Invisible, jusque sur les ondes de radio, où l’on entendra pourtant bien parler de lui : un cycle de trois feuilletons consacrés aux romans de H.G. Wells sera proposé sur France Culture à compter du 19 mai. Les textes sont traduits et adaptés par Stéphane Michaka, et bientôt disponibles en podcasts sur France Culture.
11/05/2025, 16:12
Même le jour de l'ouverture du Festival de Cannes, France Culture trouve le moyen de parler littérature, cette fois avec Santiago Amigorena. D'autres auteurs et autrices se croiseront la semaine du 12 au 18 mai, dont Claro, Elara Bertho ou encore Armistead Maupin.
09/05/2025, 16:40
France Inter, qui se veut un soutien constant à la vie littéraire à travers ses émissions, ses chroniques et ses prix, renouera à l’été 2025 avec sa traditionnelle sélection de la rentrée littéraire. Dix romans – cinq d’auteurs français et cinq d’auteurs étrangers – seront ainsi mis en lumière parmi les nouveautés attendues à l’automne.
05/05/2025, 16:45
Les ponts du mois de mai n'empêchent pas France Culture d'inviter ses auditeurs à prêter l'oreille aux écrits et aux discours d'auteurs et d'autrices. Du lundi 5 mai au dimanche 11 mai, Nathalie Quintane, Adrien Bosc ou encore Irène Frain seront conviés sur les ondes de la station publique.
05/05/2025, 09:32
France Culture, dans la semaine du lundi 28 avril au dimanche 4 mai, propose une nouvelle fois de nombreux rendez-vous avec les livres et ceux et celles qui les font. Au programme de cette semaine, des conversations, avec Rose Vidal et Max Lobe, notamment, mais aussi des lectures et des interprétations théâtrales...
28/04/2025, 10:31
Dès le dimanche 27 avril, les auditeurs de France Inter retrouveront un nouveau duo de voix pour incarner Les Admirations littéraires. Chaque semaine, en alternance, l’écrivain François Sureau et l’actrice mais aussi la poétesse Sophie Marceau, proposeront les textes et les auteurs qui ont nourri leur amour de la lecture. Tous deux succèdent à Fabrice Luchini, chaque dimanche entre 19h15 et 20h, qui a lu les œuvres marquantes de sa bibliothèque personnelle, entre Victor Hugo, Baudelaire, Céline, Rimbaud, Nietzsche…
25/04/2025, 13:02
Comme chaque semaine, la littérature est au coeur des programmes de France Culture. Du lundi 21 avril au vendredi 25, retrouvez de la bande dessinée avec David Prudhomme, une enquête intime avec Sophie Divry, du théâtre avec un Shakespear revisité, et toujours de la poésie avec Wajdi Mouawad.
17/04/2025, 10:51
Autres articles de la rubrique Médias
Le troisième numéro du Papier Déchaîné est sorti. Cet apériodique annuel de l’Association pour l’écologie du livre s’empare cette fois de la notion d’écologie symbolique, clôturant ainsi un cycle de réflexion consacré aux trois piliers de son action : l’écologie matérielle, l’écologie sociale et l’écologie symbolique. Après avoir exploré la chaîne du livre dans sa dimension physique et humaine, cette nouvelle parution s’aventure du côté de l’imaginaire, du langage et de la création – ces territoires où se joue aussi notre rapport au monde. Rien que cela, oui !
30/10/2025, 15:23
Les moustaches frémissent, les Romains tremblent : les deux Gaulois les plus célèbres de la bande dessinée font leur grand retour. Astérix & Obélix : Mission Babylone, le nouveau jeu signé Balio Studio et édité par Microids, est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.
30/10/2025, 11:56
Depuis quelques mois, les réseaux sociaux ne sont plus seulement des vitrines pour les éditeurs : ils deviennent des points de vente à part entière. TikTok, fort de son influence sur les tendances littéraires, a ouvert la voie avec sa fonctionnalité TikTok Shop. Dans ce sillage, IziBook, la solution e-commerce développée par Nuxos Publishing Technologies, se positionne comme un acteur clé de cette mutation.
29/10/2025, 12:30
France 5 consacre un documentaire inédit à Henry de Monfreid, écrivain, photographe et navigateur légendaire, dans le cadre de La case du siècle, dimanche 16 novembre à 22h35. Réalisé par Valérie Manns, ce film s’appuie sur un riche matériel d’archives, dont plusieurs centaines de photographies colorisées par Monfreid lui-même, et sur sa correspondance.
28/10/2025, 16:30
Le 16 novembre prochain, l'émission 13h15 le dimanche reviendra sur l'une des affaires les plus énigmatiques du 9e art : le vol de 250 planches originales signées Edgar P. Jacobs, créateur de Blake et Mortimer. À la fin des années 2000, ces pièces rarissimes se retrouvent vendues aux enchères...
28/10/2025, 15:21
Le studio américain Blumhouse, spécialiste du cinéma d’horreur, a remporté les droits d’adaptation de Something Is Killing the Children, la célèbre série de comics de James Tynion IV et Werther Dell’Edera publié par Boom! Studios. Après plusieurs tentatives avortées à Hollywood, le projet renaît sous la houlette de Jason Blum, qui prévoit à la fois un film en prises de vues réelles et une série télévisée d’animation pour adultes.
27/10/2025, 14:51
Comment se reconstruire après un traumatisme ? Cette semaine dans La Grande Librairie, on interroge la résilience et le pari des mots, des récits, de la littérature pour s’en sortir. De la résilience à la rédemption, de la musique à la justice, ces ouvrages explorent les chemins multiples de la reconstruction. De Boris Cyrulnik à Aurélie Silvestre, d’Agnès Desarthe à Antoine Sénanque, chacun rappelle le pouvoir des mots et de l’art pour comprendre, apaiser et, peut-être, réapprendre à vivre.
27/10/2025, 13:13
Comme chaque semaine, Books propose une sélection d’articles où la lecture devient une clé de compréhension du monde contemporain. Au programme : une méditation sur la disparition annoncée des librairies indépendantes face aux géants du numérique ; les souvenirs d’un grand éditeur espagnol, Enrique Murillo, qui dévoile les coulisses d’un métier en mutation ; une exploration historique des origines et des paradoxes du mot « antisémitisme » signée Mark Mazower... et plus encore
25/10/2025, 09:38
Johnny Depp fera son retour au premier plan dans Ebenezer: A Christmas Carol, nouvelle adaptation du conte de Charles Dickens mise en scène par Ti West et portée par Paramount Pictures. Le film, écrit par Nathaniel Halpern (Tales from the Loop, Legion), est annoncé pour une sortie le 13 novembre 2026.
24/10/2025, 18:09
La plateforme de vidéo à la demande Netflix a remporté des enchères serrées pour les droits de diffusion d'une série tirée de la bande dessinée Black Hole, de Charles Burns. Jane Schoenbrun, réalisateurice et scénariste (I Saw the TV Glow), sera derrière la caméra.
24/10/2025, 15:52
Vendredi 24 octobre à 23h, Claire Chazal proposera un nouveau numéro d’Au bonheur des livres, placé sous le signe de l’imagination romanesque et de ses héroïnes. Deux invités pour célébrer cette veine littéraire : Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Joseph Incardona.
22/10/2025, 15:53
Tournée en début d'année, la mini-série Désenchantées, supervisée par Claire Kanny et Solenn Le Priol, sera diffusée dès le jeudi 23 octobre sur france.tv et le mercredi 12 novembre à 21h10 sur France 2. La production est tirée du livre homonyme de Marie Vareille.
22/10/2025, 15:50
À Nuremberg, la fine fleur du journalisme et de la littérature a partagé pendant plusieurs mois le même château, celui de Faber-Castell, pour rendre compte de l’horreur des crimes nazis. Dans Au cœur de l'histoire, le procès de Nuremberg, l'auteur Alfred de Montesquiou propose un regard inédit sur le « procès du siècle ». Un documentaire en deux parties, diffusé sur Arte le mardi 18 novembre 2025 à 21h et sur arte.tv du 11 novembre 2025 au 17 mai 2026.
22/10/2025, 11:06
Anna Cabana et Gérard Holtz consacrent un numéro de l'émisson « Le Banquet » à un sujet emblématique de l’automne culturel français : les prix littéraires. Intitulée « Les prix littéraires, cette passion française », l’émission réunit Amélie Nothomb, Hervé Le Tellier, Muriel Beyer et Jules Stimpfling pour débattre de cette institution mêlant littérature, reconnaissance et médiatisation. Le programme sera diffusé les 7, 9, 11 et 14 novembre sur LCP, avant d’être disponible en replay jusqu’en 2027.
21/10/2025, 16:49
Audrey Fleurot viendra concurrencer Pierre Niney, le chouchou du cinéma français, en proposant sa propre version du roman d'Alexandre Dumas. Le tournage de La Comtesse de Monte-Cristo, une mini-série en huit épisodes portée et produite par la star de HPI, vient de débuter.
21/10/2025, 10:51
Comment écrire la France ? Cette semaine, dans la Grande Librairie, on s’interroge sur ce que veut dire être Français et on met la lumière sur des territoires qu’on n’a pas l’habitude de lire…
21/10/2025, 09:59
C’est une des sorties les plus intrigantes de la phase 6 du Marvel Studios Cinematic Universe (MCU) : Wonder Man, centré sur le personnage de Simon Williams, renversera les codes habituels du super-héros. La série, attendue pour décembre 2025 (une fenêtre récemment réajustée au 27 janvier 2026 dans certains médias) sur Disney +, s’annonce comme une sorte de satire hollywoodienne — tout en restant raccord avec l’univers Marvel.
19/10/2025, 10:39
Ce 17 octobre 2025, Netflix lance une nouvelle adaptation de Roald Dahl sur sa plateforme avec Les Deux Gredins (The Twits), rejoignant ainsi d’autres projets précédents comme les courts-métrages de Wes Anderson, tirés de l'oeuvre du Britannique.
17/10/2025, 13:33
France 3 Occitanie diffusera, le jeudi 6 novembre prochain à 23h, L'éloge de la rature, un documentaire de Lucie Lahoute et Stéphane Miquel, produit par Keren Production et France Télévisions. En 52 minutes, il vient rappeler que la création flirte souvent avec l'échec, l'erreur, avant l'éventuelle correction...
16/10/2025, 09:42
Lundi 3 novembre à minuit, France 3, La1ere.fr et france.tv diffuseront un documentaire consacré à Loïc Léry, ancien braqueur devenu écrivain. Réalisé par Sonia Medina et Stéphane Krausz, ce film de 52 minutes retrace le parcours hors du commun de l’auteur du Gang des Antillais, passé de la criminalité à la littérature. À travers son récit, il évoque la prison comme une école de rédemption et de réflexion, et la manière dont l’écriture lui a offert une seconde vie.
15/10/2025, 17:33
Les créatures tachetées imaginées par André Franquin reviennent sur les écrans. Une nouvelle série d’animation 3D, coproduite par Ellipse Animation et Belvision avec la participation de Gulli, sera disponible à partir du 24 octobre 2025 sur M6+ et sur l’application Gulli. Intitulée simplement Les Marsupilami, la série met en scène trois jeunes marsupilamis, Hope, Punch et Twister, dans un décor urbain inspiré d’une métropole sud-américaine.
15/10/2025, 11:32
Le tournage du téléfilm Les justicières de Saint-Flour, adaptation du roman homonyme de Sylvie Baron, a commencé le 14 octobre dernier en région Auvergne-Rhône-Alpes. Réalisé par Anne Péjean et produit par Delante Productions, la production a confié à Cécile Bois et Léonie Simaga ses rôles principaux. Le téléfilm sera diffusé sur France Télévisions. Le tournage se poursuivra jusqu’au 7 novembre.
15/10/2025, 10:45
Diffusé le 3 novembre 2025, à la veille de la remise du Prix Goncourt 2025, un documentaire de 54 minutes, écrit et réalisé par Myrtille Serre et Jérémy Frey, se penchera sur sa déclinaison pour les personnes détenues. Depuis 2022, un Prix Goncourt des détenus est en effet décerné, chaque année.
15/10/2025, 09:34
C’est une page de l’histoire du service public de la consommation qui s’apprête à se tourner. Le gouvernement a décidé de liquider l’Institut national de la consommation (INC), établissement public qui édite depuis plus d’un demi-siècle le magazine 60 millions de consommateurs. La mesure, inscrite dans le projet de budget du gouvernement Lecornu II, prévoit la dissolution de l’institution d’ici au 31 mars 2026, selon un document budgétaire consulté par l’AFP.
14/10/2025, 18:07
Le célèbre auteur jeunesse américain R.L. Stine, connu dans le monde entier pour ses séries Chair de poule (Goosebumps) et Fear Street, voit une nouvelle de ses œuvres adaptée à l’écran. Le studio canadien Limestone Animation développe actuellement une version animée de sa série Stinetinglers, une anthologie horrifique.
14/10/2025, 13:03
Cette semaine dans La Grande Librairie, de l’amour, du rire et du lien. D'Alain Mabanckou à John Fante, en passant par Sarah Chiche, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Patrick Modiano et Christian Mazzalai, Camille Bordas et Thomas VDB
13/10/2025, 15:55
France Télévisions annonce le début du tournage du téléfilm Notre fils, écrit par Vincent Robert et inspiré de son propre livre, L’île aux deux paons, récit d’une adoption homoparentale, paru en 2021 au Lys bleu et bientôt réédité chez StudioFact Éditions.
10/10/2025, 09:31
Une nouvelle série s'annonce, sur Lumni, la plateforme éducative numérique de France Télévisions. Dès le mardi 14 octobre prochain, les premiers épisodes de La Caravane Lumni seront disponibles : vingt enfants âgés de 8 à 12 ans y présenteront leurs coups de cœur littéraires du moment.
09/10/2025, 09:50
Ce vendredi 10 octobre à 23h, l’émission Au bonheur des livres, présentée par Claire Chazal en partenariat avec les Rendez-vous de l’Histoire de Blois, réunit deux écrivains majeurs de la littérature contemporaine : Rachid Benzine et David Diop.
08/10/2025, 17:25
France 3 Corse ViaStella inaugure un nouveau créneau consacré à l'histoire et au patrimoine avec l'émission Temps d'Histoire, proposée et présentée par Dominique Lanzalavi. Un vendredi par mois, il recevra des spécialistes en plateau pour échanger sur des périodes et des questions historiques. Avec, comme cadre, la bibliothèque Fesch d'Ajaccio.
08/10/2025, 12:15
Sur arte.tv dès le 27 octobre et à l’antenne du 3 au 5 novembre 2025, ARTE présente Mondes sauvages, une série documentaire en trois volets inspirée de la collection éponyme publiée chez Actes Sud.
07/10/2025, 17:21
Cette semaine, La Grande Librairie explore notre soif de lumière et de sens. De la foi à l’art, de la photographie à la littérature, cinq voix singulières interrogent la spiritualité sous toutes ses formes, entre croyance, résilience et quête d’absolu.
06/10/2025, 16:58
Vilipendés lors de leur publication avant d’être reconnus comme des chefs-d’œuvre, certains livres continuent de troubler, de diviser et d’inspirer. La collection documentaire Arte « Les grands romans du scandale » revient pour une sixième saison et explore trois histoires littéraires marquées par la transgression et l’engagement. Trois récits puissants qui, des décennies après leur parution, n’ont rien perdu de leur acuité.
02/10/2025, 14:33
François Civil sera à l'affiche d'une mini-série adaptée du roman de Charles Dickens Un Conte de deux villes (trad. Laure Terilli, Archipoche), dévoile Deadline. Il sera accompagné par Kit Harington et Mirren Mack. Créée et écrite par Daniel West (Top Boy) et réalisée par Hong Khaou, cette production, commandée par MGM+ et la BBC, est portée par Federation Stories et Thriker Films. Elle sera diffusée l’année prochaine.
01/10/2025, 12:58
France 3 annonce, à partir du dimanche 19 octobre, à 21h10, la diffusion de la saison 5 de la série Les enquêtes de Dan Sommerdahl, inspirée des livres de l'autrice danoise Anna Grue. Quatre épisodes d'une durée de 90 minutes sont prévus.
01/10/2025, 10:27
Commenter cet article