Gallimard imprime ses Folio au Caire : un partenariat inédit avec Diwan

La maison d’édition Diwan Publishing, issue du réseau de librairies, vient de conclure un accord avec les éditions Gallimard pour imprimer en Égypte une sélection de titres de la collection poche de la maison française, Folio.

Le projet, soutenu par le ministère français des Affaires étrangères, a été officiellement lancé à l’ambassade de France au Caire. Il permet désormais d’imprimer localement les ouvrages, réduisant considérablement les coûts d’importation et de distribution. Résultat : les livres sont proposés à des prix compris entre 240 et 580 livres égyptiennes, soit 3 à 10 €.

Une avancée considérable, car en Egypte il n’y a pas d’éditeur francophone sur place. Les livres français sont inabordables depuis les dévaluations qui se sont succédé, nous explique une observatrice du monde du livre africain.

Selon l’accord, rapporté par Al-Ahram Hebdo, Diwan est autorisée à tirer mille exemplaires de chacun des trente titres sélectionnés par un comité franco-égyptien composé d’universitaires et de spécialistes. Le catalogue propose 17 classiques et 13 titres contemporains, offrant un panorama de la littérature française : Balzac, Camus, Colette, Annie Ernaux, André Gide, Leïla Slimani, Patrick Modiano, Milan Kundera ou encore Nathacha Appanah figurent parmi les auteurs choisis.

Ce projet vient répondre à une crise qui a frappé le secteur depuis plus d’une décennie. En 2015, la Coface (Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur) cessait de garantir les exportations de livres vers l’Égypte, privant les libraires de toute protection financière. La dévaluation de la livre égyptienne et la baisse du tourisme ont ensuite précipité la fermeture de nombreuses enseignes.

Face à ce déclin, Brigitte Boulad, docteure en littérature et responsable du développement chez Diwan, et Layal Rustom, directrice exécutive et cofondatrice de la maison, ont initié ce partenariat avec l'éditeur français.

Ce projet représente une première pour Gallimard, qui n’avait encore jamais imprimé ses ouvrages à l’étranger. Pour Diwan, il s’agit d’une phase expérimentale, destinée à être étendue à d’autres éditeurs français. Les responsables souhaitent également développer la traduction d’auteurs arabes vers le français, à commencer par un livre sur Oum Kalthoum de Hassan Abdel-Mawgoud et un roman graphique inspiré de Miramar de Naguib Mahfouz.

Inspirée par le modèle libanais, où plusieurs libraires ont récemment lancé des éditions locales de titres français, avec le soutien de l’Institut français, cette démarche pourrait transformer la circulation de la culture francophone au Moyen-Orient.

Aux côtés de sa sœur et de l’une de ses amies, Nadia Wassef a fondé les librairies Diwan, devenues une référence dans le pays. Leur ambition : redonner aux Égyptiens l’accès à la lecture et à la littérature.

Dans La libraire du Caire, elle raconte cette aventure née d’un constat amer : celui d’une Égypte privée de livres, entre censure, crise économique et illettrisme. La première librairie Diwan, ouverte en 2002 sur l’île de Zamalek, au cœur du Caire, marquait le début d’un réseau de lieux dédiés à la lecture en arabe, mais aussi en anglais et en français.

Dans le cadre de son déplacement officiel au Caire le samedi 1er novembre 2025, la ministre de la Culture Rachida Dati prévoit de visiter la maison d’édition Diwan Publishing.

