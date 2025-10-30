La revue Le Papier Déchaîné secoue l'industrie du livre

Créée en 2019, l’Association pour l’écologie du livre conçoit les mondes du livre et de la lecture comme un écosystème vivant et interdépendant. Ses travaux de recherche-action, de sensibilisation et de plaidoyer s’adressent à l’ensemble des acteurs du livre, avec pour ambition de repenser collectivement les modes de production, de diffusion et de réception de la création littéraire.

Avec plus de 500 adhérents et un millier de sympathisants, l’association œuvre depuis plusieurs années à faire reconnaître la bibliodiversité comme un levier essentiel d’émancipation et de justice culturelle.

C’est dans ce contexte que Le Papier Déchaîné a vu le jour. Loin des publications classiques, cette gazette imprimée sur papier recyclé est née du désir de partager, dans un format accessible, les voix, initiatives et imaginaires qui nourrissent la réflexion écologique autour du livre.

Le numéro 0 s’intéressait à l’écologie matérielle — celle des ressources, des circuits et des matières premières. Le numéro 1, Un livre, cent personnes, abordait l’écologie sociale du livre à travers les relations humaines, les métiers et les solidarités de la filière. Ce troisième numéro, intitulé À mondes ouverts, se consacre à l’écologie symbolique, c’est-à-dire à la manière dont les mots, les récits et les images façonnent notre perception du vivant.

Bibliodiversité et voix du monde

Sous une couverture illustrée par Colette Ducamp, la gazette mêle édito enflammé, témoignages, poèmes et écofictions. On y lit notamment un texte saisissant sur la lecture en prison — Cinq ans comme bibliothécaire en maison d’arrêt, qui évoque le livre comme un espace de liberté au cœur de l’enfermement — ou encore un portrait de Shaghayegh Moazzami, autrice et illustratrice iranienne exilée au Canada, dont le strip inédit figure dans le numéro.

Dans la rubrique « Impression(s) de terrain », trois maisons d’édition engagées livrent leur regard sur la diversité éditoriale : Chandeigne & Lima (France), En toutes lettres (Maroc) et Au vent des îles (Polynésie française). Leurs propos convergent vers un même constat : défendre des voix singulières, lutter contre l’invisibilisation et refuser l’uniformisation culturelle. « Faire rayonner les littératures océaniennes, c’est partager des visions du monde encore méconnues », souligne Christian Robert (Au vent des îles).

Même conviction du côté de Kenza Sefrioui (En toutes lettres), pour qui « le journalisme narratif permet de dépasser l’approche événementielle et d’aborder les sujets de société dans leur complexité ». Quant à Anne Lima (Chandeigne & Lima), elle revendique le soin apporté aux textes de fonds, « éternels et universels », comme autant de résistances à la vitesse de l’actualité.

Une écologie du langage

Dans un contexte où les mots eux-mêmes semblent menacés par les dérives idéologiques et la novlangue médiatique, Le Papier Déchaîné rappelle l’importance de préserver le langage comme espace de pensée. Traduction, pluralité linguistique et liberté d’expression traversent tout le numéro, où l’on croise des poèmes, des ressources documentaires et une infographie originale qui « fait parler un livre ».

La gazette n’oublie pas la dimension visuelle : l’artiste Shaghayegh Moazzami y signe La Plongée, une planche poignante sur la transmission et la mémoire. À travers ces contributions multiples, À mondes ouverts se lit comme une invitation à la curiosité, à la diversité et à la résistance culturelle.

Une aventure collective

Conçue et maquettée par Charlotte Delaître, la publication rassemble une équipe de bénévoles et de militantes, de graphistes, autrices, traductrices et lectrices qui font vivre l’écologie du livre sur le terrain. Tirée à 3 000 exemplaires, imprimée en magenta et noir sur papier 100 % recyclé, la gazette est disponible en librairie au prix de 3 euros, ainsi que dans les structures régionales du livre et de la lecture.

Symbole d’une réflexion en mouvement, ce troisième numéro clôt un cycle mais ouvre de nouvelles perspectives : celles d’une culture vivante, consciente de ses interdépendances, et plus que jamais déterminée à défendre la bibliodiversité face à l’uniformisation du monde.

A consulter à cette adresse, ou ci-dessous, également en téléchargement. Diffusion et distribution assurée par Harmonia Mundi Livre et Rue de l'échiquier.

Illustration © Colette Ducamp

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com