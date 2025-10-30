Après la venue de Bastien Vivès à Saint-Malo, colère et fracture chez Casterman

Consternation et colère chez plusieurs autrices et auteurs jeunesse de Casterman. Réunis dans une tribune commune, ils s’indignent de la présence de Bastien Vivès sur le stand de Casterman BD lors du festival Quai des Bulles à Saint-Malo, dénonçant une contradiction entre les valeurs affichées par la maison d’édition et les choix de sa branche bande dessinée.
Le 30/10/2025 à 17:27 par Hocine Bouhadjera
Les signataires — parmi lesquels Cécile Alix, Silène Edgar, Annelise Heurtier, Marine Carteron ou encore Séverine Vidal — disent avoir découvert « avec stupeur » que Bastien Vivès dédicaçait sur le stand de leur éditeur, rappelant les polémiques autour de l’auteur, dont plusieurs œuvres ont été accusées de banaliser l’inceste et les violences sexuelles sur mineurs.
« La BD et la Jeunesse étant bien distinctes dans la maison d'édition, nous ignorions qu'il était encore publié chez eux », partagent-ils. Et de regretter « ne pas avoir réagi plus tôt. Les événements de ce week-end à Saint-Malo nous permettent de corriger cette erreur. »
Ils réaffirment dans le même temps leur attachement à une ligne jeunesse qu’ils qualifient de « féministe, inclusive et engagée ». « En Jeunesse, nous nous efforçons de combattre les stéréotypes sexistes, misogynes, enfantistes et queerphobes dans nos livres », soulignent-ils. Mais cette ligne, estiment-ils, est trahie par les choix de Casterman BD : « Donner une voix et de la visibilité à Bastien Vivès, en le renouvelant pour la licence de Corto Maltese, donne le visage de la liberté à celui qui banalise la domination. »
En effet, depuis 2021 avec Martin Quenehen au scénario, Bastien Vivès a signé trois Corto Maltese dans la maison, dont le dernier en date, Le Jour d'avant, est paru le 1er octobre.
Leur déception, écrivent-ils, « touche au cœur même de ce qui fonde [leur] travail ». Si les signataires reconnaissent le travail des équipes éditoriales côté jeunesse, ils jugent que la direction de la maison d’édition ne peut « pas d’un côté promouvoir des livres qui protègent et éduquent, et de l’autre soutenir un auteur dont les propos et des œuvres passées blessent et banalisent des sujets aussi graves ».
En conclusion, ils interpellent directement la direction de Casterman BD : « Nous condamnons fermement les propos et les représentations problématiques de Bastien Vivès, ainsi que la complaisance dont il continue de bénéficier. » Et de prévenir : « En lui donnant une voix, vous compromettez la portée du travail de toute une génération d’auteurices engagé·es, qui s’efforcent chaque jour de proposer des œuvres sûres et responsables. »
Leur texte se clôt sur une déclaration sans ambiguïté : « Nous ne serons pas complices de cette hypocrisie sous couvert de “démarche artistique”. Nous ne nous tairons que lorsque nos voix étoufferont pour de bon le bruit de la pédocriminalité et de la culture du viol. »
Contactées par ActuaLitté, les éditions Casterman ne souhaitent faire aucun commentaire au sujet de cette tribune.
En début d'année, Bastien Vivès a été renvoyé en procès pour images pédopornographiques, devant le tribunal correctionnel de Nanterre, pour fixation et diffusion d’images à caractère pornographique d’un mineur dans deux de ses albums. Le même tribunal s’est finalement déclaré territorialement incompétent, estimant qu’aucun élément ne prouvait que les faits avaient été commis dans les Hauts-de-Seine. Le parquet n’ayant pas fait appel, la décision est devenue définitive.
L’affaire, initiée en janvier 2023 à la suite de plaintes d’associations comme La Fondation pour l’enfance et Innocence en danger, concernait deux albums de 2018 — La Décharge mentale et Petit Paul — pour leurs scènes sexuelles impliquant des mineurs.
L’avocat de l'auteur, Richard Malka, s’était félicité de cette issue, parlant d’un « vide abyssal » et d’un « procès en sorcellerie ». Il avait par ailleurs rappelé que Petit Paul avait déjà fait l’objet de signalements en 2018 et 2020, classés sans suite à l’époque.
Les maisons d’édition Les Requins Marteaux et Glénat, qui ont publié les ouvrages concernés, comparaissaient également pour diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique.
Initialement, trois œuvres de Bastien Vivès avaient été visées par l’enquête : Les Melons de la colère (2011, Les Requins Marteaux), qui raconte le viol d’une adolescente paysanne par plusieurs hommes de son village ; La Décharge Mentale (2018, Les Requins Marteaux), décrivant un homme entretenant des relations sexuelles avec la femme et les trois filles (âgées de 10, 15 et 18 ans) d’un ami ; et Petit Paul, publié chez Glénat. Paru en 2018, il met en scène un enfant doté d’un sexe surdimensionné, ayant des relations sexuelles avec des femmes majeures. À sa sortie, les chaînes de librairies Gibert et Cultura avaient annoncé le retrait de l’album, déclenchant une vive polémique.
Les éditions Glénat avaient alors pris la défense de l’ouvrage, expliquant qu' « aussi obscène et provocatrice qu'on puisse la considérer, cette œuvre de fiction n'a jamais pour vocation de dédramatiser, favoriser ou légitimer l'abus de mineur de quelque manière que ce soit ».
Le 13 juin 2024, le tribunal correctionnel de Paris avait par ailleurs condamné cinq personnes à des peines de deux à sept mois de prison avec sursis, assorties d’amendes, pour avoir menacé Bastien Vivès, à la suite de l’ouverture de l’enquête préliminaire en 2023. L’auteur et ses éditeurs, Glénat et Les Requins Marteaux, avaient alors été la cible de violences verbales et de menaces physiques, ce qui avait conduit le Festival d’Angoulême 2023 à annuler une exposition qui devait lui être consacrée.
À LIRE - Bastien Vivès, condamnable ou martyr de la liberté d'expression ?
Les accusés, âgés de 21 à 31 ans, avaient envoyé des messages tels que « Peine de mort pour les pédos » ou encore un dessin de balles de kalachnikov. Le tribunal leur a ordonné de verser entre 500 et 1000 euros à Bastien Vivès pour préjudice moral, ainsi que 500 euros pour ses frais d’avocat.
Outre certaines de ses bande dessinées, Bastien Vivès a fait l’objet de critiques pour des déclarations provocatrices, notamment une interview en 2017 pour Madmoizelle, dans laquelle il avait affirmé : « Moi déjà, l’inceste ça m’excite à mort. Pas celui de la vraie vie, mais celui raconté, je trouve ça génial. Tous ces trucs-là font des histoires incroyables. Quand tu transgresses, quand tu fais quelque chose que t’as pas le droit de faire, c’est agréable à lire. »
Toujours en 2017, il avait, par ailleurs, violemment attaqué la dessinatrice Emma sur son Facebook. La Décharge mentale avait été une réponse à la BD de la dessinatrice, Fallait demander.
Face aux critiques de ces albums les plus polémiques, l'auteur a rétorqué qu’il dépeint des récits tirés du royaume des fantasmes et des tabous, propres à la littérature pornographique, et loin du « réalisme ».
Crédits photo : Selbymay CC BY SA 4.0
