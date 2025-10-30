Aimé Césaire, l’enfant de l’ENS, au coeur d’une exposition hommage

Aimé Césaire intègre en effet l’École normale supérieure en 1935, après des études au lycée Louis-le-Grand, où il se lie d’amitié, entre autres, avec Léopold Sédar Senghor.

L’exposition proposera une sélection de documents « remarquables » et rarement exposés, issus à la fois des collections de la Bibliothèque des Lettres de l’ENS-PSL et d’institutions partenaires : l’INHA, la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, ainsi que la Fondation Wifredo Lam et d’autres collections privées.

Parmi ces trésors figurent des correspondances inédites qui dévoilent les réseaux d’artistes, de poètes et de plasticiens gravitant autour de Césaire après la parution du Cahier d’un retour au pays natal. On y retrouve des noms majeurs : Benjamin Péret, Pierre Mabille, Suzanne Roussi Césaire, ou encore Helena Holzer.

Une fraternité artistique et politique

De La Havane à New York, entre Haïti et la Martinique, le visiteur découvrira les amitiés, influences et collaborations qui ont nourri la pensée et la création d’Aimé Césaire. L’exposition fait revivre cette fraternité artistique et antifasciste, où la poésie devient un exutoire collectif face aux « temps sinistres », selon les mots du poète. Dessins, lettres et photographies témoignent de ce bouillonnement d’idées, d’espérances et d’engagements partagés, toujours d’une étonnante actualité.

L’exposition mettra par ailleurs en lumière la relation indéfectible entre Aimé Césaire et le peintre cubain Wifredo Lam, une amitié qui traversa les décennies. Le parcours présentera notamment l’illustration originale du Cahier d’un retour au pays natal et un accrochage exceptionnel des estampes Annonciation de Lam, poétiquement accompagnées de textes de Césaire.

Publié dans sa première version en 1939, Cahier d’un retour au pays natal raconte le retour symbolique du poète en Martinique, terre natale marquée par la colonisation et l’aliénation. Mêlant lyrisme, colère et vision prophétique, il devient le manifeste poétique de la négritude, un cri d’émancipation et d’humanité universelle.

Un colloque international le 4 décembre 2025

En parallèle de l’exposition, un colloque international se tiendra le 4 décembre 2025, réunissant chercheurs et spécialistes autour de plusieurs thèmes : la traduction et la circulation de la poésie de Césaire, sa poétique et sa mystique, et l’évolution de ses positions politiques.

Le poète Nimrod proposera une lecture d’extraits de Babel Babylone, hommage à la parole césairienne. La journée évoquera également la place des femmes à l’avant-garde de la négritude, à travers les sœurs Nardal et Suzanne Césaire, pionnières trop souvent oubliées.

Les étudiants de l’association AfricanaENS prêteront leur voix à l’œuvre de Césaire, dans une performance poétique rythmant la journée : un retour aux sources des révoltes postcoloniales, vibrant d’actualité et d’énergie.

L’exposition est le fruit d’un travail commun mené par Jean Khalfa, professeur d’histoire de la pensée française au Trinity College (Cambridge), Dominique Combe, professeur émérite au département Littérature et langages de l’ENS, Cécile Gobbo, conservatrice en chef et directrice adjointe des bibliothèques de l’ENS-PSL, et Camille Dorignon, responsable des collections de littérature française et anglo-saxonne.

