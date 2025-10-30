La bibliothérapie, ou comment les livres réveillent ce qui sommeille en nous

Je crois profondément que les livres savent ce que nous ignorons encore de nous-mêmes.

Ils ne guérissent pas au sens médical du terme, mais ils réveillent ce qui, en nous, s’était assoupi. Ils sont des miroirs, des compagnons, parfois des passeurs.

Parallèlement à ma pratique de la bibliothérapie créative, je travaille dans le domaine du droit d’auteur pour le spectacle vivant, un univers où les mots se partagent, se protègent et prennent vie sur scène. Cette expérience m’a appris combien la création et le langage sont intimement liés à notre humanité. Mais c’est ma passion ancienne pour la littérature, nourrie par mes études de lettres modernes à la Sorbonne, qui m’a toujours accompagnée comme une respiration intérieure.

En 2015, la lecture du livre de Régine Detambel, Les livres prennent soin de nous, a été un véritable détonateur. Ce texte m’a ouvert un chemin : celui d’une bibliothérapie créative, vivante, profondément humaine. J’ai eu la chance de suivre sa formation à Juvignac, et depuis neuf ans, j’exerce cette pratique, en la faisant évoluer au fil des rencontres et des expériences.

Aujourd’hui, j’accompagne principalement des adultes, souvent en transition de vie, en recherche de sens ou simplement curieux de renouer avec leurs ressources intérieures. Je suis aussi intervenue dans une structure d’empowerment pour accompagner des femmes entrepreneuses, cadres dirigeantes et leaders, où la littérature devient un levier de confiance et d’audace.

Mes outils sont simples : des romans, des nouvelles, des extraits courts, des mots accessibles qui réveillent des images mentales, des émotions, des souvenirs. Ma pratique est sensible, respectueuse, jamais intrusive.

La lecture, je le constate chaque jour, a des vertus étonnantes que confirment d’ailleurs de nombreuses études universitaires : elle réduit le stress, enrichit le vocabulaire, stimule la créativité, développe l’empathie, combat l’insomnie et affine les capacités d’analyse. Lire, c’est se remettre en mouvement, c’est reprendre souffle.

Je crois que la bibliothérapie a toute sa place dans la société contemporaine, à condition qu’elle soit enfin reconnue en France à travers un dispositif de formation complet et encadré par l’État. Je rêve aussi d’une alliance entre les structures de soin et les bibliothérapeutes, pour offrir aux personnes un accompagnement global et sur mesure, qui tienne compte à la fois du corps, du cœur et de l’imaginaire.

La bibliothérapie n’est pas un luxe, ni une lubie littéraire : c’est une voie d’écoute et de transformation.

Et dans ce monde saturé d’écrans, elle nous rappelle que tourner une page, c’est déjà se remettre debout.

