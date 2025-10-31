Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Economie

CNL, Amazon, IA... Sur fond d'austérité, Dati défend le budget de la culture

Dans le cadre du débat consacré au projet de loi de finances 2026, la ministre de la Culture Rachida Dati a été auditionnée par les commissions culture du Sénat et de l'Assemblée nationale. Elle a défendu les actions de la rue de Valois, dont le budget n'échappe pas aux recherches d'économies du gouvernement.

Le 31/10/2025 à 11:24 par Antoine Oury

| 3 Partages

Publié le :

31/10/2025 à 11:24

Antoine Oury

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Malgré « un contexte politique inédit », doublé d'un « contexte budgétaire particulièrement contraint, marqué par la nécessité de redresser nos finances publiques », Rachida Dati a assuré, devant les commissions culture du Sénat (le 28 octobre) et de l'Assemblée nationale (le 29 octobre), que le projet de budget 2026 maintenait « un très haut niveau d'ambition ».

« Je considère que la culture est une politique régalienne dans notre pays », a-t-elle poursuivi devant les membres des différentes commissions. « Elle a une dimension de cohésion, une dimension d'intégration, une dimension de réduction des inégalités, une dimension d'apprentissage tout au long de la vie des valeurs de la République, et la culture française est une valeur républicaine. »

Pour défendre la proposition formulée par le gouvernement à travers le PLF 2026, la ministre avance le chiffre de 8,3 milliards € pour le ministère de la Culture, lequel cumule en réalité le budget général de la rue de Valois et les crédits de l'audiovisuel public. Au Sénat, elle s'est même félicitée d'un niveau supérieur « à celui de 2023 », en se gardant bien de le comparer à 2024 et 2025 (le budget de son ministère s'élevait à 8,69 milliards € dans le PLF de l'an dernier)...

À LIRE - Budget 2026 : pour la culture, des moyens et des emplois en baisse

Alors que le secteur de la culture reste fragilisé par les difficultés ou les coupes budgétaires des collectivités territoriales, en première ligne pour le financement de la Culture, Rachida Dati assure néanmoins que l'« État doit rester exemplaire » sur ce point, « sans pour autant se substituer [aux collectivités] ». À ce titre, le programme 131, « Création », doté à hauteur de 1,08 milliard € (en hausse par rapport à 2025) réservera 450 millions € aux territoires. 

Grands projets et contrats lecture

La tendance à la baisse du budget alloué au ministère de la Culture, qui touche le programme « Livre et industries culturelles », « ne remet pas en cause nos grands projets », assure la ministre de la Culture, qui cite le pôle de conservation de la Bibliothèque nationale de France à Amiens, le relogement de la Bibliothèque publique d'information dans le cadre de la rénovation du Centre Pompidou, ou encore la création de la Maison du dessin de presse, « dont les travaux débuteront fin 2025 [ou 2026, date indiquée au Sénat, NdR], se poursuivront l'année suivante pour une ouverture en 2027, et dont le financement est intégralement assuré ».

Évoquant le bilan de l'action du ministère en matière de politique du livre et de la lecture, Rachida Dati indique que 83 contrats départementaux lecture ont été signés en 2025, et que l'objectif reste de couvrir tous les territoires. Ces contrats garantissent le « soutien annuel du ministère en moyenne à 60.000 € par contrat », précisait le ministère il y a quelques mois, en échange d'engagements des collectivités signataires.

Se félicitant du nombre record d'inscrits dans les bibliothèques et médiathèques, la ministre assure que 250 projets d'extension des horaires d'ouverture d'établissements ont été soutenus par la rue de Valois en 2025.

Une fin programmée pour le CNL ?

À l'Assemblée nationale, le rapporteur chargé de la mission « Médias, livre et industries culturelles », Philippe Ballard (Rassemblement National, Oise) a pointé l'important recul du financement du Centre national du livre, qu'il estime à 4,3 millions €.

Évoquant pour sa part un budget qui passerait de 26,2 millions € à 22,4 millions €, Rachida Dati assure qu'il s'agit d'un « point qui ne remettra pas en cause l’ambition que nous avons, notamment de réduire les inégalités d’accès à la culture ». Étrange explication, dans la mesure où le CNL agit surtout en soutien aux acteurs de la chaine du livre... Pour la ministre, cette baisse de financement reste de toute façon négligeable, puisque le Centre « pourra mobiliser ses disponibilités financières et la trésorerie accumulée, à hauteur de 18 millions €, pour maintenir ces politiques ».

Rachida Dati lors de son audition au Sénat, le 28 octobre 2025
Rachida Dati lors de son audition au Sénat, le 28 octobre 2025

Un rapport de commission d'enquête, rendu par les sénateurs Pierre Barros (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, Val d'Oise) et Christine Lavarde (Les Républicains, Hauts-de-Seine) en juillet dernier, évoquait ouvertement l'hypothèse d'une reprise des missions du CNL par le ministère de la Culture en raison d'un « partage des compétences » qui « demeure flou » entre le Centre et la direction générale des médias et des industries culturelles, au sein de la rue de Valois.

Rachida Dati, au Sénat, a rapidement soulevé la nécessité d'« identifier les leviers, mais aussi les doublons » dans la politique de promotion de la lecture. « Parfois, les [Directions régionales des affaires culturelles] sont en doublon avec les directions générales ou les opérateurs », a-t-elle remarqué, en évoquant le fait de « parfois, peut-être, rationaliser ou totalement déconcentrer les crédits dédiés à la lecture des jeunes ».

Sur ces mêmes actions de promotion de la lecture, la ministre considère que, « parfois [...], cela s’adresse à un public qui sait lire, où le livre fait partie de leur environnement culturel. Il y a des angles morts, des populations, pour lesquelles le livre ne fait pas partie de leur environnement, ils ne savent pas lire. Il faut s’adresser à cette population aussi et nous sommes allés les chercher avec les bibliothèques itinérantes [...]. »

Les premières conclusions des États généraux de la lecture sont attendues à l'occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ) de Montreuil, mais l'opération reste réalisée à moyens contraints, sans budget supplémentaire, comme l'avait admis le ministère de la Culture.

L'IA et Amazon, deux blocages

En réponse aux questions des parlementaires, Rachida Dati a pu revenir sur deux chantiers particulièrement brûlants. D'une part, le sujet de l'intelligence artificielle, avec la concertation en cours entre les développeurs de modèles d'IA générative et les ayants droit culturels, supervisée par le ministère de la Culture.

Le 16 octobre dernier, Dati avait donné de la voix pour inciter les développeurs à se montrer plus coopératifs : « Alors que s’entame la dernière ligne droite, j’en appelle à la bonne foi de tous pour que les discussions favorisent les démarches de contractualisation. Une interprétation excessive de l’exemption de fouille de données ne saurait devenir un paravent pour éviter le partage équitable de la valeur. »

« Dans le cas où les démarches de contractualisation ne seraient pas concluantes d’ici la fin de la concertation, je prendrai mes responsabilités pour faire respecter le droit d’auteur, qui est le socle de notre exception culturelle et un pilier essentiel de notre souveraineté numérique et créative. Je ne sais pas si l’inversion de la charge de la preuve serait la meilleure solution pour les ayants droit, mais s’il faut en arriver là, je suis prête à étudier avec le parlement la piste de l’inversion de la charge de la preuve évoquée dans le rapport Création et IA », avançait-elle dans un communiqué.

Ce soutien aux ayants droit culturels a été rappelé à l'occasion des auditions parlementaires : « Nous serons toujours du côté des ayants droit. Sans transparence aujourd’hui, les ayants droit ne peuvent pas identifier leurs œuvres ni percevoir la juste rémunération appropriée à leur rémunération », a-t-elle avancé.

D'autre part, le bras de fer entamé par Amazon avec les libraires et les pouvoirs publics autour de la livraison gratuite dans les casiers automatisés situés au sein ou à proximité de magasins vendant des livres, et l'application de la remise de 5 % sur les prix des livres qui y sont retirés par les clients.

À LIRE - Le “contre-budget” du RN vise les associations culturelles

Répondant à une question de la sénatrice Laure Darcos, qui avait porté la loi instituant le prix plancher des frais de port du livre, la ministre de la Culture a résumé la stratégie d'Amazon : « À chaque fois, ils trouvent l’angle mort, et le dispositif qui va bien en se disant : “S’il y a un contentieux je gagne du temps”. Ils ont toujours un coup d’avance », a-t-elle admis. Selon elle, il s'agit désormais de déterminer « comment on clarifie les choses : est-ce que l’on resserre, et ce que l’on adapte le texte que vous avez porté ? » La question serait « en réflexion au ministère de la Culture ».

L'audition de Rachida Dati par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale est visible à cette adresse, celle par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat par ici.

Photographie : La ministre de la Culture Rachida Dati lors de son audition par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, le 29 octobre 2025 (capture d'écran Assemblée nationale)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Alexandra Wisniewski, directrice générale de Réseau Canopé par intérim

Par un arrêté du 24 octobre du ministre de l'Éducation nationale, Alexandra Wisniewski, directrice adjointe de Réseau Canopé, en prend la direction par intérim. Marie-Caroline Missir, jusqu'à présent titulaire du poste, le quitte en cette fin octobre.

30/10/2025, 09:43

ActuaLitté

Le “contre-budget” du RN vise les associations culturelles

Tandis que les examens du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 occupent les parlementaires, les groupes politiques tentent de faire valoir leurs propositions. Le Rassemblement national a ainsi présenté, le jeudi 23 octobre dernier, un « contre-budget » promettant 57 milliards € de baisses sur de « mauvaises dépenses ». Parmi celles-ci, des financements aux associations culturelles...

29/10/2025, 12:19

ActuaLitté

Journée défense et citoyenneté : 13 % des jeunes ont des difficultés en lecture

La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), au sein du ministère de l'Éducation nationale, a dressé le bilan du test d'évaluation de la lecture de la Journée défense et citoyenneté (JDC) de 2024. Les difficultés en lecture sont plus fréquentes que l'année passée, avec 13 % des jeunes participants concernés.

28/10/2025, 10:53

ActuaLitté

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante

En 2023, la Région Île-de-France a lancé Labaz, une application gratuite destinée aux jeunes de 15 à 25 ans. Déjà adoptée par plus de 300.000 jeunes franciliens et franciliennes, elle rassemble l’ensemble des aides régionales accessibles à cette tranche d’âge, notamment une aide, réservée aux 15-17 ans, de 100 € pour leurs activités culturelles, sportives et artistiques, qui concerne le livre depuis la rentrée 2025.

23/10/2025, 16:42

ActuaLitté

Delphine Christophe nommée directrice générale des patrimoines et de l’architecture

Emmanuel Macron a nommé, lors du Conseil des ministres de ce 22 octobre, Delphine Christophe directrice générale des patrimoines et de l’architecture. Sa prise de fonction est prévue le 14 novembre prochain.

22/10/2025, 15:51

ActuaLitté

Claire Rannou nommée directrice de la Drac PACA

La ministre de la Culture a nommé, le 9 octobre dernier, Claire Rannou à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle succède à Edward de Lumley, qui a pour sa part rejoint la Drac de l'Île-de-France, en tant que directeur.

20/10/2025, 11:16

ActuaLitté

Culture : 14 membres au sein du cabinet de la ministre Rachida Dati

Le retour de Sébastien Lecornu à Matignon a été suivi par celui de Rachida Dati, malgré une mise en examen pour « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir », « abus de confiance » et un procès programmé en septembre 2026. La ministre de la Culture a reconstitué son cabinet, inchangé.

20/10/2025, 09:28

ActuaLitté

Maxence Langlois-Berthelot reste conseiller culture de Sébastien Lecornu

Rappelé à Matignon par le président de la République le vendredi 10 octobre, Sébastien Lecornu s'est attelé à la tâche de faire adopter un budget 2026 sans recours à l'article 49.3, tout en évitant la censure. À ses côtés, sur les questions culturelles, il profitera des conseils de Maxence Langlois-Berthelot, à ce poste depuis mars 2025.

16/10/2025, 09:20

ActuaLitté

Édition : une proposition de loi pour briser les conglomérats médiatiques

En France, concentrations médiatique et éditoriale vont de plus en plus souvent de pair. Vivendi, propriétaire de Canal+ et Prisma Media, possède aussi Hachette Livre, tandis que CMI, qui détient Marianne, Franc-tireur ou Elle, a la main sur Editis. À l'Assemblée nationale, une proposition de loi entend casser ces monopoles économiques, afin de mettre le débat public et l'accès à l'information « à l’abri des oligopoles d’influence et des conflits d’intérêts ».

15/10/2025, 15:31

ActuaLitté

Budget 2026 : pour la culture, des moyens et des emplois en baisse

De retour à Matignon, Sébastien Lecornu a présenté, ce mardi 14 octobre, son projet de loi de finances pour 2026, qui doit désormais être examiné par le Parlement. S'il échappe à la censure, le Premier ministre devra néanmoins convaincre avec sa proposition budgétaire et ce, sans recourir à l'article 49.3 de la Constitution...

15/10/2025, 12:26

ActuaLitté

Nucléaire : la langue française fait fi(ssion) des anglicismes

Si l'uranium peut être enrichi, la langue française également, et une commission travaille même en ce sens. Elle publie ainsi au Journal officiel une liste de termes consacrés au nucléaire, afin de proposer des équivalents aux anglicismes très présents dans ce domaine particulièrement technique.

14/10/2025, 10:10

ActuaLitté

Gouvernement Lecornu 2 : Rachida Dati confortée au ministère de la Culture

Le dimanche 12 octobre 2025, Sébastien Lecornu a présenté la composition de son second gouvernement. Parmi les annonces, celle de la reconduction de Rachida Dati au ministère de la Culture apparaît comme un signal fort — et même une surprise récurrente — dans l’équilibre politique que le président Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre cherchent à maintenir.

12/10/2025, 22:29

ActuaLitté

Face au désintérêt pour la lecture, qui faut-il consulter ?

Préoccupé par la baisse du temps consacré à la lecture par l'ensemble des Français, le ministère de la Culture, avec ceux de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, concentre ses efforts sur les plus jeunes. Dans le cadre des États généraux de la lecture pour la jeunesse, ouverts jusqu'en décembre prochain, la rue de Valois consulte ceux et celles qui fréquentent les jeunes, des familles aux enseignants, en passant par les bibliothécaires.

10/10/2025, 15:40

ActuaLitté

Le pass Culture partage (enfin) ses données avec des collectivités territoriales

Le pass Culture, application de recommandation culturelle doublée d'un dispositif de crédits, pour certains bénéficiaires, afin de s'offrir des produits ou expériences, annonce une nouvelle expérimentation. La SAS gestionnaire du pass Culture partagera en effet ses données avec les collectivités territoriales, pour informer leur politique culturelle.

10/10/2025, 12:42

ActuaLitté

La SSAA se dote d'un nouveau directeur par intérim

Par un arrêté conjoint de la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles et de la ministre de la Culture, daté du 1er octobre 2025, Yann-Gaël Amghar, inspecteur général des affaires sociales, est désigné pour assurer, à titre intérimaire, la direction de la Sécurité sociale des artistes auteurs (SSAA).

08/10/2025, 12:13

ActuaLitté

CNL : une nouvelle aide sur 3 ans pour 10 éditeurs indépendants

Le Centre national du livre (CNL) refond son dispositif de soutien à la promotion des auteurs et des publications hors revues. Aux côtés de l’aide ponctuelle, qui est maintenue, il crée une subvention triennale à la stratégie de promotion destinée à dix maisons d’édition indépendantes, à raison de 7000 € par an pendant trois ans, soit 21.000 € sur la durée. 

08/10/2025, 11:29

ActuaLitté

Carbone bleu, algoculture... La langue française plonge dans le grand bain

Langue française et environnement, même combat ? Les deux sont à protéger, et l'on sait à quel point le fait de nommer joue un rôle central dans la préservation. La Commission d'enrichissement de la langue française propose une nouvelle série de termes, avec un tropisme particulier pour l'océanographie.

08/10/2025, 09:44

ActuaLitté

États généraux de la lecture : ni ministre ni budget, mais beaucoup d’espoir

Le 3 juillet dernier, Rachida Dati et Elisabeth Borne ouvraient les États généraux de la lecture pour la jeunesse, portées par « l'urgence de mener le combat pour diffuser le goût de la lecture ». Trois mois plus tard, ce vendredi 3 octobre 2025 à l'occasion de Biblis en Folie, le rendez-vous était donné pour un premier point d'étape et la présentation des actions concrètes qui seront menées pour redonner à la jeunesse le gout de la lecture.

07/10/2025, 16:50

ActuaLitté

L’Irlande instaure le revenu de base pour les artistes : vers une révolution culturelle

Depuis 2022, l’Irlande expérimente un dispositif pilote dit Basic Income for the Arts : 2000 artistes reçoivent 325 € par semaine, choisis par tirage au sort parmi les candidatures éligibles, tout en participant à une évaluation de l’impact du programme. Initialement limité à trois ans, le projet a été prolongé jusqu’en février 2026 pour permettre d’analyser les résultats et mener une concertation.

07/10/2025, 11:57

ActuaLitté

Bourgogne-Franche-Comté : un directeur des affaires culturelles recherché

Service déconcentré du ministère de la Culture placé sous l'autorité du Préfet de région, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne–Franche-Comté recherche son ou sa future directrice, pour une entrée en fonction à partir du 1er décembre prochain.

07/10/2025, 09:09

ActuaLitté

Pourquoi refuser un revenu garanti aux artistes et auteurs en cas de galère ?

La composition du nouveau gouvernement à peine formulée, le Premier ministre démissionnait dans la foulée, ou presque. Sébastien Lecornu quitte Matignon, après avoir monté l’équipe gouvernementale la plus éphémère au monde. Heureusement le Palais Bourbon, manifestement convaincu, planchent sur un projet de loi essentiel pour artistes et auteurices. 

06/10/2025, 16:20

ActuaLitté

Assemblée nationale : la droite préside la commission des affaires culturelles

Le jeudi 2 octobre dernier, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a procédé au renouvellement de son bureau, comme les 7 autres commissions permanentes. Alexandre Portier (Droite républicaine) a été élu président, aux côtés de quatre vice-présidents. Il succède à Fatiha Keloua Hachi (Parti socialiste).

06/10/2025, 11:57

ActuaLitté

Guadeloupe : Damien Heurtebise nommé directeur des affaires culturelles

Par un arrêté du Premier ministre en date du 2 octobre dernier, Damien Heurtebise, conservateur général du patrimoine, a été nommé directeur des affaires culturelles de la Guadeloupe. Sa prise de poste sera effective le 1er novembre prochain, pour un mandat d'une durée de quatre ans.

06/10/2025, 10:31

ActuaLitté

Culture : Rachida Dati reconduite par Lecornu, pour quelques heures

Rachida Dati a, pour la quatrième fois, conservé sa place au ministère de la Culture, à l'occasion de la constitution par le Premier ministre Sébastien Lecornu de son gouvernement. Son nom a été annoncé ce dimanche 5 octobre, incarnant la permanence d'une politique, loin de la « rupture » avancée. Mais aussi l'absence de remise en cause face à une procédure judiciaire. Quelques heures après le dévoilement de son gouvernement, Sébastien Lecornu l'a lui-même sabordé, face aux critiques de tous les bords politiques.

06/10/2025, 10:02

ActuaLitté

Occitanie : une agence culturelle unique voit le jour

Ce 1er octobre a vu la naissance d’une agence culturelle unique en Occitanie. Après une année de concertation et de travail préparatoire, les trois structures dédiées au cinéma, au livre et au spectacle vivant fusionnent. Et toutes trois laissent donc place à L'Agence unique.

03/10/2025, 15:47

ActuaLitté

Académie française : après Alain Aspect, place aux écrivains

L’Académie française prévoit d’élire sept nouveaux membres à court terme. Deux scrutins auront lieu le 6 novembre, et un troisième le 13 novembre. Le fauteuil laissé vacant par Hélène Carrère d’Encausse, décédée en 2023, sera l’un des postes à pourvoir, de même que celui de Gabriel de Broglie, disparu en janvier dernier.

03/10/2025, 13:40

ActuaLitté

Enseignement supérieur : une nouvelle direction, en 2026, pour le CTLes

Le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes), dirigé par Guillaume Niziers depuis 2017, est susceptible de changer de direction à partir du 1er janvier 2026. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche diffuse un avis de vacance et part en quête de candidats et candidates.

29/09/2025, 11:49

ActuaLitté

Enseignement supérieur : Michel Labadie nommé directeur du CINES

À compter du 1er octobre prochain, Michel Labadie prendra la direction du Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur (CINES). Il succèdera ainsi à Michel Robert, dont le mandat arrive à échéance.

26/09/2025, 14:56

ActuaLitté

Vocabulaire : le français se pique de biologie cellulaire

La Commission d'enrichissement de la langue française ne recule devant rien pour faciliter l'usage de la langue de Molière, même les domaines les plus techniques. Une nouvelle liste de vocabulaire s'intéresse ainsi à la biologie moléculaire et cellulaire.

26/09/2025, 09:27

ActuaLitté

Île-de-France : un plan d’envergure pour réconcilier les jeunes avec la lecture

Comment transmettre le goût de lire à une génération happée par les écrans ? La Région Île-de-France a choisi de multiplier les initiatives pour replacer le livre au cœur de la vie des lycéens et apprentis. Lors de la Commission permanente du 25 septembre 2025, l’institution a réaffirmé son engagement à travers plusieurs dispositifs déjà bien installés, auxquels s’ajoutent de nouveaux soutiens financiers. 

25/09/2025, 12:40

ActuaLitté

De Sarkozy à Macron : le retour de Catherine Pégard à l'Élysée

La conseillère de Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2011, et ancienne journaliste au Point, Catherine Pégard, est la nouvelle conseillère culture d’Emmanuel Macron. En 2011, elle était nommée à la tête de l’établissement public du château de Versailles, poste qu’elle a occupé durant près de quatorze ans. Son retour à l’Élysée, auprès d'Emmanuel Macron, est effectif depuis le 17 septembre dernier. À 71 ans, elle succède à Philippe Bélaval, parti en mai pour raisons personnelles.

24/09/2025, 17:12

ActuaLitté

Librairie : le médiateur du livre parviendra-t-il à craquer les codes prix ?

En France, le prix du livre est unique, raison pour laquelle il se trouve souvent imprimé sur la quatrième de couverture des ouvrages. Souvent, mais pas toujours : bandes dessinées, livres jeunesse, mangas et livres de poche bénéficient d'une exception, avec des « codes prix » parfois exotiques. Saisi par le Syndicat de la librairie française, le médiateur du livre a réuni l'interprofession autour de cette pratique, avec, en vue, la rédaction d'une charte.

24/09/2025, 11:11

ActuaLitté

Nicolas Morin reconduit à la direction de l'Abes

Nicolas Morin, conservateur général des bibliothèques et directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) depuis 2022, est renouvelé à son poste pour un second mandat. L'agence est au cœur d'un projet de « rapprochement » avec d'autres entités de l'enseignement supérieur, voulu par le ministère.

24/09/2025, 09:17

ActuaLitté

Culture : Maxence Langlois-Berthelot reconduit auprès de Lecornu

Le deuxième mandat présidentiel d'Emmanuel Macron n'épargne pas les Premiers ministres, qui se succèdent sans parvenir à convaincre les représentants du peuple français. Nommé à Matignon le 9 septembre dernier, Sébastien Lecornu, proche du président de la République, a constitué son cabinet : pour la culture, rien ne change.

22/09/2025, 09:27

ActuaLitté

Magali Fourmaintraux nommée Déléguée à la communication et aux événements littéraires du CNL

Le Centre national du livre (CNL) annonce la nomination de Magali Fourmaintraux au poste de Déléguée à la communication et aux événements littéraires, à compter du 22 septembre 2025.

18/09/2025, 09:58

ActuaLitté

Bond de lapin, rotation du cadre... Les mots du VTT et du BMX, en français

La Commission d'enrichissement de la langue française, placée auprès du Premier ministre, s'efforce de trouver des équivalents français aux termes tirés des langues étrangères, utilisés dans de nombreux domaines. Du côté du cyclisme, des vélos de ville aux modèles BMX, l'anglais file en tête de peloton, mais la langue française tente une remontée...

16/09/2025, 09:08

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

“Le progrès ne doit pas remplacer l’humain” : quand l'IA s’invite en librairie

L’intelligence artificielle représente désormais un nouvel enjeu éthique pour le monde du livre. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) vient de franchir une étape décisive : elle publie sa Charte sur l’intelligence artificielle, un texte fondateur qui pose un cadre éthique à l’usage de ces technologies dans l’écosystème du livre. 

31/10/2025, 12:00

ActuaLitté

Aux États-Unis, l’édition pédagogique sauve les chiffres d’août 2025

Le marché de l’édition américaine a connu en août 2025 un mois contrasté, où la stabilité apparente cache des signaux de fragilité. Selon le StatShot Monthly Report, publié par l’Association of American Publishers (AAP), les revenus globaux du secteur ont légèrement progressé, portés par les ventes de livres scolaires, tandis que les segments destinés au grand public peinent à retrouver leur souffle.

31/10/2025, 11:28

ActuaLitté

Face à Éric Zemmour, “nous refusons l’instrumentalisation du christianisme”

Le collectif Lutte et contemplation, qui se présente comme des chrétiens engagés dans les luttes sociales et écologiques, revendique une action non violente et joyeuse contre ce qu’il décrit comme l’instrumentalisation du christianisme par l’extrême droite. Son geste consiste à glisser des marque-pages dans le livre La Messe n’est pas dite d’Éric Zemmour, afin de « dénoncer ce dévoiement ». Il donne par ailleurs rendez-vous mercredi 5 novembre à 18h30 devant les éditions Fayard, pour réaliser « un beau cercle de silence ».

30/10/2025, 18:25

ActuaLitté

Après la venue de Bastien Vivès à Saint-Malo, colère et fracture chez Casterman

Consternation et colère chez plusieurs autrices et auteurs jeunesse de Casterman. Réunis dans une tribune commune, ils s’indignent de la présence de Bastien Vivès sur le stand de Casterman BD lors du festival Quai des Bulles à Saint-Malo, dénonçant une contradiction entre les valeurs affichées par la maison d’édition et les choix de sa branche bande dessinée.

30/10/2025, 17:27

ActuaLitté

Données ouvertes et intelligence artificielle : repenser les catalogues littéraires

Métadonnées, web des données, intelligence artificielle : la chaîne du livre entre dans une ère où la technique devient outil de médiation. Alors que les identifiants bibliographiques s’interconnectent et que les catalogues se transforment en graphes de connaissances, des projets comme Bibliosurf montrent comment l’automatisation et l’analyse de données peuvent renouveler la découverte, la critique et la circulation des œuvres littéraires en ligne.

30/10/2025, 17:08

ActuaLitté

Gallimard imprime ses Folio au Caire : un partenariat inédit avec Diwan

Un partenariat inédit entre Diwan Group et Madrigall permettra d’imprimer la collection Folio en Égypte, afin de rendre la littérature française plus abordable.

30/10/2025, 16:42

ActuaLitté

Lire pour grandir : Rome offre 10 € de lecture aux jeunes, un pari culturel ambitieux ?

La lecture comme acte citoyen et moteur de cohésion : c’est l’esprit de l’initiative annoncée par la Région du Latium. Tous les résidents de moins de 30 ans et les élèves des écoles du Latium recevront un bon d’une valeur de dix euros à dépenser pour l’achat de livres auprès des exposants présents.

30/10/2025, 15:56

ActuaLitté

La justice confirme l'interdiction aux mineurs d'un livre sur l'islam wahhabite

En juillet 2019, le ministère de l'Intérieur, alors occupé par Christophe Castaner, avait interdit aux mineurs l'ouvrage Apprendre le Tawhid aux enfants, de Muhammad Ibn'Adi-I-Wahhâb, considérant qu'il pouvait « inciter à la discrimination ou à la haine envers les personnes ne pratiquant pas l'islam wahhabite ». La maison d'édition Al-Haramayn, qui publie le livre, a contesté cette interdiction devant la justice, sans succès.

30/10/2025, 12:59

ActuaLitté

Actes Sud s’allie à Sator pour démocratiser les savoirs des transitions

Les Éditions Actes Sud annoncent une alliance avec la plateforme Sator afin de rendre accessibles au plus grand nombre les savoirs essentiels pour comprendre et accompagner les grandes transitions écologiques, sociales et économiques. Cette collaboration se concrétise par une première coproduction : une masterclass de Pierre Leroy, Réussir la transition écologique de son territoire.

 

30/10/2025, 09:52

ActuaLitté

Scandale en Italie : la vie du chanteur Cesare Cremonini déballée dans un livre

Le chanteur italien Cesare Cremonini, connu pour préserver sa vie personnelle des feux des projecteurs, s’est retrouvé brusquement au cœur d’un débat public à la suite de la parution d'un livre signé par son ancienne compagne, Martina Maggiore. Une relation de quatre ans et demi, certes protégée, mais que l'ouvrage déballe un peu trop... 

29/10/2025, 17:17

ActuaLitté

Un manuscrit inédit de Dr. Seuss découvert : trésor littéraire ou coup éditorial ?

Coup de tonnerre dans l’univers de la littérature enfantine : un manuscrit jusqu’ici jamais publié de Dr. Seuss, intitulé Sing the 50 United States!, sortira le 2 juin 2026. Il s’agit du premier texte complet de l’auteur découvert depuis What Pet Should I Get? (2015) .

29/10/2025, 16:54

ActuaLitté

Crowdfunding : Ulule et ActuaLitté vous réservent de nouvelles suprises

L’an passé, Ulule, la plateforme de référence pour le financement participatif, s’associait à ActuaLitté pour la promotion des projets littéraires. En l'espace d'une année, les résultats sont significatifs et nous ont donné de nouvelles idées pour soutenir les projets lancés. En somme, vous n'avez pas fini d'entre parler de nous...

29/10/2025, 16:53

ActuaLitté

Pour vendre le livre de Bardella, le RN applique la préférence multinationale

Ce 29 octobre parait Ce que veulent les Français, un ouvrage signé par Jordan Bardella, député européen et président du Rassemblement national. Publié par Fayard, maison intégrée au groupe du très droitier milliardaire Vincent Bolloré, le livre devrait être largement distribué dans les librairies. Mais le parti d'extrême droite compte plutôt sur la plateforme américaine Amazon pour en écouler des palettes...

29/10/2025, 16:24

ActuaLitté

Un éditeur italien en vilaine posture, après une publication “mutilée“

C’était attendu comme un événement littéraire — et voilà que l’édition vire au couac. Le nouvel ouvrage de l’écrivain alpiniste et sculpteur de bois de la vallée du Vajont, I sentieri degli aghi di pino, publié par Mondadori le 21 octobre 2025, se retrouve au cœur d’une querelle éditoriale. Selon l’auteur, la version imprimée « est sortie » incomplète. 

29/10/2025, 16:05

ActuaLitté

Le Nobel de littérature Wole Soyinka “interdit d’entrée” aux États-Unis

Wole Soyinka, premier auteur africain couronné par le Nobel de littérature, en 1986, a annoncé à Lagos que le consulat des États-Unis avait annulé son visa de non-immigrant. Il a rendu publique une lettre du consulat, datée du 23 octobre, lui demandant de présenter son passeport pour y faire annuler le visa, au motif de “nouvelles informations” apparues après sa délivrance.

29/10/2025, 12:44

ActuaLitté

Cercle d’Art : une nouvelle série pour découvrir les grands artistes

Les Éditions Cercle d’Art publieront en décembre 2025 une nouvelle série de monographies intitulée collection ART, dédiée aux figures majeures de la création artistique. Fondée en 1949 Charles Feld avec le soutien de Pablo Picasso, la maison d’édition poursuit ainsi son travail de diffusion de la connaissance artistique à travers des ouvrages accessibles et documentés. Les quatre premiers volumes seront consacrés à Picasso, Matisse, Van Gogh et Léonard de Vinci, avant l’arrivée d’une nouvelle vague de titres dès 2026.

29/10/2025, 12:31

ActuaLitté

Préfacé par Guillaume Meurice, Scélérats fait tomber les préjugés sur les rats

Quand la science rencontre l’humour et le plaidoyer animal : Scélérats est la nouvelle bande dessinée signée Sébastien Moro, alias Cervelle d’Oiseau, vulgarisateur star de l’éthologie sur YouTube et auteur des best-sellers Les Paupières des poissons (Prix Maya) et Les Cerveaux de la ferme (Open Book Prize). Cette fois, il s’attaque à la réhabilitation d’un animal souvent détesté : le rat. La préface est signée par l’humoriste Guillaume Meurice.

29/10/2025, 10:39

ActuaLitté

À Avignon, une reprise de La Comédie humaine pour “boucler la boucle”

À Avignon, la librairie indépendante généraliste La Comédie humaine change de mains. Pierre Curiale, qui fut représentant puis chef des ventes chez Actes Sud, revient à ses premières amours et « boucle la boucle », selon son expression. Il s'est lancé dans un projet de reprise de l'établissement, acceptant la proposition formulée par le propriétaire actuel, Cyril Dewavrin.

29/10/2025, 09:37

ActuaLitté

Amazon dégraisse ses bureaux : 14 000 suppressions sur l’autel de l’IA

Amazon a officialisé, mardi 28 octobre, la suppression d’environ 14.000 emplois dans ses effectifs de bureaux, au niveau mondial. La direction évoque une « réduction globale » visant à diminuer la bureaucratie, supprimer des niveaux hiérarchiques et réallouer des ressources, tout en poursuivant des embauches ciblées dans des métiers jugés stratégiques. La main-d’œuvre des entrepôts n’est pas visée par cette vague, centrée sur les postes « corporate ». 

28/10/2025, 17:41

ActuaLitté

La bibliothèque encore victime de détournement de fonds – et on ne parle pas de livres...

La Grove City Community Library (Pennsylvanie) se trouve aujourd’hui une nouvelle fois sous les projecteurs : mi-octobre 2025, la police a annoncé enquêter sur un deuxième cas de détournement de fonds au sein de l’institution.

28/10/2025, 17:33

ActuaLitté

Laure Defiolles nouvelle directrice éditoriale de la fiction française du Seuil

Les Éditions du Seuil ont nommé Laure Defiolles directrice éditoriale de la fiction française. Elle prendra ses fonctions le 3 novembre, à la tête de l’équipe dédiée, aux côtés de l’éditrice Élodie Brissaud, qui œuvre depuis de nombreuses années au catalogue de littérature française du Seuil.

28/10/2025, 17:13

ActuaLitté

“Des vies à sauver” : le cri d’alarme du Collège de France pour les scientifiques et artistes

Le Programme d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil (PAUSE), porté par le

Collège de France, lance un appel urgent à l'État français et à la société civile.

28/10/2025, 16:51

ActuaLitté

Romance, fantasy : une nouvelle responsable éditoriale chez Céleste

Manon Sallaberry annonce sa prise de poste comme responsable éditoriale chez Edition Céleste. Elle pilotera les lignes romance, fantasy et romantasy de cette jeune maison créée en 2023.

28/10/2025, 16:15

ActuaLitté

Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants”

Gibert prépare la fermeture d'une de ses librairies parisiennes, située dans le 13e arrondissement, au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé. La direction du groupe déplore un loyer trop élevé pour ce magasin, dont les effectifs ont été réduits ces dernières années. L'arrêt des activités de l'établissement n'a pas surpris les représentants syndicaux, qui assurent avoir alerté la direction à plusieurs reprises.

28/10/2025, 13:11

ActuaLitté

Une société pour fédérer les passionné·es de Rachilde

Créée à l’initiative de Marie-Gersande Raoult, chercheuse passionnée et présidente fondatrice, la Société des Ami(e)s de Rachilde (SAR) a pour ambition de fédérer les chercheurs et les lecteurs autour de l’œuvre singulière de l’écrivaine Marguerite Eymery, dite Rachilde. En lien avec des spécialistes français et étrangers, ce réseau souhaite promouvoir l’étude et la redécouverte d’une figure littéraire majeure du tournant du XIXe siècle, trop longtemps restée dans l’ombre.

28/10/2025, 11:16

ActuaLitté

Londres : la plus ancienne librairie islamique de la ville menacée

Fondée en 1985 par l’éditeur égyptien Samir el-Atar, la librairie Dar al-Taqwa, située face à la station Baker Street à Londres, pourrait fermer d’ici un an. La baisse de fréquentation et la concurrence du commerce en ligne menacent la survie de ce lieu emblématique de la vie culturelle musulmane britannique. Depuis la mort de son fondateur en 2022, son épouse, Noora el-Atar, tente de maintenir l’activité avec l’aide de quelques employés.

27/10/2025, 16:16

ActuaLitté

Géorgie : l'auteur et éditeur Zviad Kvaratskhelia victime de la répression

En Géorgie, l'auteur et éditeur Zviad Kvaratskhelia a été condamné à trois jours de rétention administrative pour avoir participé au blocage de l'avenue Roustavéli, une des principales artères de Tbilissi. L'Union internationale des éditeurs s'inquiète de « restrictions apparentes à la liberté de manifester ».

27/10/2025, 15:26

ActuaLitté

La mère perdue de Léonard de Vinci : le roman vrai de Caterina

Dans son roman nourri d’archives, l'universitaire Carlo Vecce prend un risque salutaire : quitter l’essai pour rendre, par la littérature, sa vie à une femme longtemps tenue sous l’ombre d’un géant - Caterina, la mère de Léonard de Vinci. L’érudit y cherche moins « la vérité des documents » que la vérité sensible d’une existence arrachée au Caucase, successivement vendue, et dont la trace, dit-il, affleure partout dans l’œuvre de son fils.

27/10/2025, 14:43

ActuaLitté

À Metz, la librairie Hisler renaît de ses cendres, un an après l’incendie

Un an après l’incendie qui avait détruit ses caves et son toit, et une série de malheurs, l'historique librairie Hisler, installée depuis 140 ans au pied de la cathédrale de Metz, rouvre le 31 octobre 2025.

27/10/2025, 13:05

ActuaLitté

Nouvelle-Calédonie : les artistes auteurs privés, à tort, de copie privée

En juillet 2023, le Congrès de Nouvelle-Calédonie votait à l'unanimité une proposition de loi relative à la rémunération pour copie privée. Cette exception, dans la loi française depuis 1957, encadre le versement d'une redevance aux auteurs et éditeurs par les fabricants de dispositifs d'enregistrement. Assurant agir pour la protection du pouvoir d'achat, le gouvernement a reporté à plusieurs reprises la collecte de cette taxe, décision annulée par le tribunal administratif.

27/10/2025, 10:57

ActuaLitté

Pistoia consacrée : la ville toscane devient Capitale italienne du livre 2026

La charmante ville toscane de Pistoia vient d’être désignée comme Capitale italienne du livre 2026 — une consécration qui dit beaucoup sur le rôle culturel que veut assumer cette cité au carrefour de l’histoire et de la création contemporaine. 

26/10/2025, 15:05

ActuaLitté

Québec : Pourquoi les bibliothèques réclament plus d’attention politique

Alors que s’ouvre la 27ᵉ Semaine des bibliothèques publiques du Québec, l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec dévoilent le quatrième Portrait des investissements dans les bibliothèques publiques québécoises. L’étude, fondée sur les données de 2024, accorde une note globale de 68 % aux investissements municipaux — une amélioration de deux points par rapport à l’année précédente, mais encore « à peine la note de passage ».

26/10/2025, 09:08

ActuaLitté

Comment des écoles de l’armée américaine ont dû restituer des livres censurés

Sous l’égide de filtrages stricts portant sur les thématiques de genre et de race, un geste d’autorité est désormais remis en cause : Department of Defense Education Activity (DoDEA), l’organisme dépendant du United States Department of Defense pour l’éducation des enfants de militaires, a été contraint à restaurer des centaines d’ouvrages retirés de ses rayonnages. Un rebond culturel qui soulève des questions essentielles sur la liberté de lecture et l’identité de l’institution éducative.

26/10/2025, 08:49

ActuaLitté

Bulle littéraire ? En 6 ans, le marché italien de la BD a triplé

Depuis 2019 (avant la pandémie) à aujourd’hui, les ventes de bandes dessinées dans les librairies, en ligne et dans les supermarchés ont triplé, aussi bien en nombre d’exemplaires qu’en valeur dans le Bel Paese. Ce 29 octobre à Lucques, l’AIE présentera les données détaillés lors d'une rencontre intitulée : « Les bandes dessinées sur les montagnes russes : où va le marché, comment changent les lecteurs ».

24/10/2025, 16:41

ActuaLitté

Agatha Christie remixée dans une version Monsieur Madame

Le monde de la littérature jeunesse vient de connaître une alliance pour le moins surprenante : les célèbres détectives de l’écrivaine britannique Agatha Christie (Hercule Poirot et Miss Marple) se retrouvent plongés dans l’univers pétillant de Mr Men and Little Misses – ou Monsieur Madame en France. Un mélange — à la fois insolite et réjouissant — qui redessine les contours du polar pour enfants.

24/10/2025, 16:07

ActuaLitté

Lyon : retour de la braderie de la Bibliothèque municipale

La traditionnelle braderie de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) revient le dimanche 16 novembre, de 10h à 17h, à la bibliothèque de la Part-Dieu.

24/10/2025, 15:34

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.