Astérix et Obélix partent à l’aventure en Babylonie : le nouveau jeu est enfin disponible

Les moustaches frémissent, les Romains tremblent : les deux Gaulois les plus célèbres de la bande dessinée font leur grand retour. Astérix & Obélix : Mission Babylone, le nouveau jeu signé Balio Studio et édité par Microids, est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.
Le 30/10/2025 à 11:56
30/10/2025 à 11:56
Cette fois, les héros quittent leur chère Armorique pour un périple inédit aux confins de l’Orient. Leur mission : sauver le roi Monipehni, victime d’un poison redoutable concocté par le mage Embrouillahmini. Pour y parvenir, ils devront traverser des terres lointaines, rassembler les ingrédients d’un antidote et, bien sûr, administrer quelques baffes magistrales aux cohortes romaines.
Conçu comme un jeu de plateformes dynamique et accessible, Mission Babylone met l’accent sur le plaisir du jeu à deux. Le mode coopération locale permet de combiner les forces complémentaires des deux compères. « Que l’on joue en solo ou en duo, l’expérience reste généreuse et pleine d’humour », promet l’équipe de développement.
L’univers du titre s’articule autour de quatre mondes inédits, imaginés pour cette aventure : des déserts brûlants aux ruelles envoûtantes de Babylone, chaque décor déploie son propre style visuel, ses mécaniques et ses défis. Fidèle à l’esprit de la bande dessinée, le jeu multiplie les clins d’œil humoristiques et les références à l’univers original.
Les développeurs belges de Balio Studio, déjà salués pour leur créativité, livrent ici un opus à la fois spectaculaire et convivial. Entre combats rythmés, niveaux rejouables, boss imposants et secrets bien cachés, le jeu promet une expérience aussi divertissante que dépaysante. « Nous voulions retrouver la saveur d’une aventure pleine de malice et de camaraderie », souligne l’équipe du studio.
Avec son ton résolument drôle et irrévérencieux, Mission Babylone revendique son héritage tout en renouvelant la formule. Une épopée haute en couleur, pensée pour séduire à la fois les nostalgiques des albums et les nouveaux joueurs.
Édité par Microids en partenariat avec les Éditions Albert René, ce nouvel épisode s’inscrit dans la lignée des productions qui font vivre l’univers d’Astérix bien au-delà des planches de bande dessinée.
Autres articles de la rubrique Médias
Depuis quelques mois, les réseaux sociaux ne sont plus seulement des vitrines pour les éditeurs : ils deviennent des points de vente à part entière. TikTok, fort de son influence sur les tendances littéraires, a ouvert la voie avec sa fonctionnalité TikTok Shop. Dans ce sillage, IziBook, la solution e-commerce développée par Nuxos Publishing Technologies, se positionne comme un acteur clé de cette mutation.
29/10/2025, 12:30
France 5 consacre un documentaire inédit à Henry de Monfreid, écrivain, photographe et navigateur légendaire, dans le cadre de La case du siècle, dimanche 16 novembre à 22h35. Réalisé par Valérie Manns, ce film s’appuie sur un riche matériel d’archives, dont plusieurs centaines de photographies colorisées par Monfreid lui-même, et sur sa correspondance.
28/10/2025, 16:30
Le 16 novembre prochain, l'émission 13h15 le dimanche reviendra sur l'une des affaires les plus énigmatiques du 9e art : le vol de 250 planches originales signées Edgar P. Jacobs, créateur de Blake et Mortimer. À la fin des années 2000, ces pièces rarissimes se retrouvent vendues aux enchères...
28/10/2025, 15:21
Le studio américain Blumhouse, spécialiste du cinéma d’horreur, a remporté les droits d’adaptation de Something Is Killing the Children, la célèbre série de comics de James Tynion IV et Werther Dell’Edera publié par Boom! Studios. Après plusieurs tentatives avortées à Hollywood, le projet renaît sous la houlette de Jason Blum, qui prévoit à la fois un film en prises de vues réelles et une série télévisée d’animation pour adultes.
27/10/2025, 14:51
Comment se reconstruire après un traumatisme ? Cette semaine dans La Grande Librairie, on interroge la résilience et le pari des mots, des récits, de la littérature pour s’en sortir. De la résilience à la rédemption, de la musique à la justice, ces ouvrages explorent les chemins multiples de la reconstruction. De Boris Cyrulnik à Aurélie Silvestre, d’Agnès Desarthe à Antoine Sénanque, chacun rappelle le pouvoir des mots et de l’art pour comprendre, apaiser et, peut-être, réapprendre à vivre.
27/10/2025, 13:13
Comme chaque semaine, Books propose une sélection d’articles où la lecture devient une clé de compréhension du monde contemporain. Au programme : une méditation sur la disparition annoncée des librairies indépendantes face aux géants du numérique ; les souvenirs d’un grand éditeur espagnol, Enrique Murillo, qui dévoile les coulisses d’un métier en mutation ; une exploration historique des origines et des paradoxes du mot « antisémitisme » signée Mark Mazower... et plus encore
25/10/2025, 09:38
Johnny Depp fera son retour au premier plan dans Ebenezer: A Christmas Carol, nouvelle adaptation du conte de Charles Dickens mise en scène par Ti West et portée par Paramount Pictures. Le film, écrit par Nathaniel Halpern (Tales from the Loop, Legion), est annoncé pour une sortie le 13 novembre 2026.
24/10/2025, 18:09
La plateforme de vidéo à la demande Netflix a remporté des enchères serrées pour les droits de diffusion d'une série tirée de la bande dessinée Black Hole, de Charles Burns. Jane Schoenbrun, réalisateurice et scénariste (I Saw the TV Glow), sera derrière la caméra.
24/10/2025, 15:52
Vendredi 24 octobre à 23h, Claire Chazal proposera un nouveau numéro d’Au bonheur des livres, placé sous le signe de l’imagination romanesque et de ses héroïnes. Deux invités pour célébrer cette veine littéraire : Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Joseph Incardona.
22/10/2025, 15:53
Tournée en début d'année, la mini-série Désenchantées, supervisée par Claire Kanny et Solenn Le Priol, sera diffusée dès le jeudi 23 octobre sur france.tv et le mercredi 12 novembre à 21h10 sur France 2. La production est tirée du livre homonyme de Marie Vareille.
22/10/2025, 15:50
À Nuremberg, la fine fleur du journalisme et de la littérature a partagé pendant plusieurs mois le même château, celui de Faber-Castell, pour rendre compte de l’horreur des crimes nazis. Dans Au cœur de l'histoire, le procès de Nuremberg, l'auteur Alfred de Montesquiou propose un regard inédit sur le « procès du siècle ». Un documentaire en deux parties, diffusé sur Arte le mardi 18 novembre 2025 à 21h et sur arte.tv du 11 novembre 2025 au 17 mai 2026.
22/10/2025, 11:06
Anna Cabana et Gérard Holtz consacrent un numéro de l'émisson « Le Banquet » à un sujet emblématique de l’automne culturel français : les prix littéraires. Intitulée « Les prix littéraires, cette passion française », l’émission réunit Amélie Nothomb, Hervé Le Tellier, Muriel Beyer et Jules Stimpfling pour débattre de cette institution mêlant littérature, reconnaissance et médiatisation. Le programme sera diffusé les 7, 9, 11 et 14 novembre sur LCP, avant d’être disponible en replay jusqu’en 2027.
21/10/2025, 16:49
Audrey Fleurot viendra concurrencer Pierre Niney, le chouchou du cinéma français, en proposant sa propre version du roman d'Alexandre Dumas. Le tournage de La Comtesse de Monte-Cristo, une mini-série en huit épisodes portée et produite par la star de HPI, vient de débuter.
21/10/2025, 10:51
Comment écrire la France ? Cette semaine, dans la Grande Librairie, on s’interroge sur ce que veut dire être Français et on met la lumière sur des territoires qu’on n’a pas l’habitude de lire…
21/10/2025, 09:59
Quels auteurs et autrices feront entendre leurs voix, cette semaine, sur France Culture ? La radio publique offre une fois encore une belle place à la littérature, sous toutes ses formes. Romans, essais, poésie, bande dessinée seront ainsi évoqués, à l'occasion de chroniques, d'entretiens, de lectures ou bien de fictions radiophoniques...
20/10/2025, 09:27
C’est une des sorties les plus intrigantes de la phase 6 du Marvel Studios Cinematic Universe (MCU) : Wonder Man, centré sur le personnage de Simon Williams, renversera les codes habituels du super-héros. La série, attendue pour décembre 2025 (une fenêtre récemment réajustée au 27 janvier 2026 dans certains médias) sur Disney +, s’annonce comme une sorte de satire hollywoodienne — tout en restant raccord avec l’univers Marvel.
19/10/2025, 10:39
Ce 17 octobre 2025, Netflix lance une nouvelle adaptation de Roald Dahl sur sa plateforme avec Les Deux Gredins (The Twits), rejoignant ainsi d’autres projets précédents comme les courts-métrages de Wes Anderson, tirés de l'oeuvre du Britannique.
17/10/2025, 13:33
Ce mercredi 15 octobre marquait la naissance d’une nouvelle venue dans la galaxie Radio France : Mon petit France Inter, une radio « joyeuse et ludique à partager en famille... ou à savourer seul comme un grand ! ». Disponible en direct sur l’application Radio France, elle s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, mais promet d’enchanter aussi les adultes.
16/10/2025, 11:25
France 3 Occitanie diffusera, le jeudi 6 novembre prochain à 23h, L'éloge de la rature, un documentaire de Lucie Lahoute et Stéphane Miquel, produit par Keren Production et France Télévisions. En 52 minutes, il vient rappeler que la création flirte souvent avec l'échec, l'erreur, avant l'éventuelle correction...
16/10/2025, 09:42
Lundi 3 novembre à minuit, France 3, La1ere.fr et france.tv diffuseront un documentaire consacré à Loïc Léry, ancien braqueur devenu écrivain. Réalisé par Sonia Medina et Stéphane Krausz, ce film de 52 minutes retrace le parcours hors du commun de l’auteur du Gang des Antillais, passé de la criminalité à la littérature. À travers son récit, il évoque la prison comme une école de rédemption et de réflexion, et la manière dont l’écriture lui a offert une seconde vie.
15/10/2025, 17:33
Les créatures tachetées imaginées par André Franquin reviennent sur les écrans. Une nouvelle série d’animation 3D, coproduite par Ellipse Animation et Belvision avec la participation de Gulli, sera disponible à partir du 24 octobre 2025 sur M6+ et sur l’application Gulli. Intitulée simplement Les Marsupilami, la série met en scène trois jeunes marsupilamis, Hope, Punch et Twister, dans un décor urbain inspiré d’une métropole sud-américaine.
15/10/2025, 11:32
Le tournage du téléfilm Les justicières de Saint-Flour, adaptation du roman homonyme de Sylvie Baron, a commencé le 14 octobre dernier en région Auvergne-Rhône-Alpes. Réalisé par Anne Péjean et produit par Delante Productions, la production a confié à Cécile Bois et Léonie Simaga ses rôles principaux. Le téléfilm sera diffusé sur France Télévisions. Le tournage se poursuivra jusqu’au 7 novembre.
15/10/2025, 10:45
Diffusé le 3 novembre 2025, à la veille de la remise du Prix Goncourt 2025, un documentaire de 54 minutes, écrit et réalisé par Myrtille Serre et Jérémy Frey, se penchera sur sa déclinaison pour les personnes détenues. Depuis 2022, un Prix Goncourt des détenus est en effet décerné, chaque année.
15/10/2025, 09:34
C’est une page de l’histoire du service public de la consommation qui s’apprête à se tourner. Le gouvernement a décidé de liquider l’Institut national de la consommation (INC), établissement public qui édite depuis plus d’un demi-siècle le magazine 60 millions de consommateurs. La mesure, inscrite dans le projet de budget du gouvernement Lecornu II, prévoit la dissolution de l’institution d’ici au 31 mars 2026, selon un document budgétaire consulté par l’AFP.
14/10/2025, 18:07
Le célèbre auteur jeunesse américain R.L. Stine, connu dans le monde entier pour ses séries Chair de poule (Goosebumps) et Fear Street, voit une nouvelle de ses œuvres adaptée à l’écran. Le studio canadien Limestone Animation développe actuellement une version animée de sa série Stinetinglers, une anthologie horrifique.
14/10/2025, 13:03
Cette semaine dans La Grande Librairie, de l’amour, du rire et du lien. D'Alain Mabanckou à John Fante, en passant par Sarah Chiche, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Patrick Modiano et Christian Mazzalai, Camille Bordas et Thomas VDB
13/10/2025, 15:55
France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, en invitant notamment Camille Bordas et Valérie Zenatti sur ses ondes. Au cours de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 octobre, la station propose également des fictions radiophoniques et autres lectures du soir...
13/10/2025, 11:16
Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau, François Sureau, Béatrice Dalle et Alain Mabanckou, c’est désormais Denis Podalydès qui rejoint France Inter pour incarner la série Les Admirations littéraires, diffusée le dimanche à 19h15. Il proposera deux émissions exceptionnelles, programmées les 19 et 26 octobre, consacrées à Pierre Corneille et Laurent Mauvignier.
10/10/2025, 12:52
France Télévisions annonce le début du tournage du téléfilm Notre fils, écrit par Vincent Robert et inspiré de son propre livre, L’île aux deux paons, récit d’une adoption homoparentale, paru en 2021 au Lys bleu et bientôt réédité chez StudioFact Éditions.
10/10/2025, 09:31
Une nouvelle série s'annonce, sur Lumni, la plateforme éducative numérique de France Télévisions. Dès le mardi 14 octobre prochain, les premiers épisodes de La Caravane Lumni seront disponibles : vingt enfants âgés de 8 à 12 ans y présenteront leurs coups de cœur littéraires du moment.
09/10/2025, 09:50
Ce vendredi 10 octobre à 23h, l’émission Au bonheur des livres, présentée par Claire Chazal en partenariat avec les Rendez-vous de l’Histoire de Blois, réunit deux écrivains majeurs de la littérature contemporaine : Rachid Benzine et David Diop.
08/10/2025, 17:25
France 3 Corse ViaStella inaugure un nouveau créneau consacré à l'histoire et au patrimoine avec l'émission Temps d'Histoire, proposée et présentée par Dominique Lanzalavi. Un vendredi par mois, il recevra des spécialistes en plateau pour échanger sur des périodes et des questions historiques. Avec, comme cadre, la bibliothèque Fesch d'Ajaccio.
08/10/2025, 12:15
Sur arte.tv dès le 27 octobre et à l’antenne du 3 au 5 novembre 2025, ARTE présente Mondes sauvages, une série documentaire en trois volets inspirée de la collection éponyme publiée chez Actes Sud.
07/10/2025, 17:21
Cette semaine, La Grande Librairie explore notre soif de lumière et de sens. De la foi à l’art, de la photographie à la littérature, cinq voix singulières interrogent la spiritualité sous toutes ses formes, entre croyance, résilience et quête d’absolu.
06/10/2025, 16:58
Du lundi 6 au dimanche 12 octobre, la station France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, avec les présences attendues de Laurent Mauvignier, Léonor de Récondo ou encore Nassera Tamer. Mais les ondes diffuseront aussi les échos du Prix Nobel de Littérature et des Rendez-vous de l’histoire à Blois.
06/10/2025, 15:12
Vilipendés lors de leur publication avant d’être reconnus comme des chefs-d’œuvre, certains livres continuent de troubler, de diviser et d’inspirer. La collection documentaire Arte « Les grands romans du scandale » revient pour une sixième saison et explore trois histoires littéraires marquées par la transgression et l’engagement. Trois récits puissants qui, des décennies après leur parution, n’ont rien perdu de leur acuité.
02/10/2025, 14:33
