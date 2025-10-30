Astérix et Obélix partent à l’aventure en Babylonie : le nouveau jeu est enfin disponible

Cette fois, les héros quittent leur chère Armorique pour un périple inédit aux confins de l’Orient. Leur mission : sauver le roi Monipehni, victime d’un poison redoutable concocté par le mage Embrouillahmini. Pour y parvenir, ils devront traverser des terres lointaines, rassembler les ingrédients d’un antidote et, bien sûr, administrer quelques baffes magistrales aux cohortes romaines.

Conçu comme un jeu de plateformes dynamique et accessible, Mission Babylone met l’accent sur le plaisir du jeu à deux. Le mode coopération locale permet de combiner les forces complémentaires des deux compères. « Que l’on joue en solo ou en duo, l’expérience reste généreuse et pleine d’humour », promet l’équipe de développement.

L’univers du titre s’articule autour de quatre mondes inédits, imaginés pour cette aventure : des déserts brûlants aux ruelles envoûtantes de Babylone, chaque décor déploie son propre style visuel, ses mécaniques et ses défis. Fidèle à l’esprit de la bande dessinée, le jeu multiplie les clins d’œil humoristiques et les références à l’univers original.

Les développeurs belges de Balio Studio, déjà salués pour leur créativité, livrent ici un opus à la fois spectaculaire et convivial. Entre combats rythmés, niveaux rejouables, boss imposants et secrets bien cachés, le jeu promet une expérience aussi divertissante que dépaysante. « Nous voulions retrouver la saveur d’une aventure pleine de malice et de camaraderie », souligne l’équipe du studio.

Avec son ton résolument drôle et irrévérencieux, Mission Babylone revendique son héritage tout en renouvelant la formule. Une épopée haute en couleur, pensée pour séduire à la fois les nostalgiques des albums et les nouveaux joueurs.

Édité par Microids en partenariat avec les Éditions Albert René, ce nouvel épisode s’inscrit dans la lignée des productions qui font vivre l’univers d’Astérix bien au-delà des planches de bande dessinée.

Par Dépêche

