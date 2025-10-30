Ce n’est pas une BD qu’on oublie” : Peuple de plumes, la fable écologique qui fait réfléchir petits et grands

Sous sa couverture douce et poétique, Peuple de plumes cache une fable puissante, aussi politique que sensible. Signé par Adèle Tariel et Jérôme Peyrat, ce récit publié au Père Fouettard transporte le lecteur dans un futur suspendu entre ciel et terre — un monde où les humains, réfugiés dans des cités aériennes, ont relégué les oiseaux au sol, condamnés à survivre parmi les brumes et la pollution.
Le 30/10/2025
Publié le :
30/10/2025 à 13:11
À la librairie Albin Michel, à Paris, Clément Doucet en parle avec un enthousiasme tranquille. Pour lui, cette bande dessinée jeunesse « est avant tout une histoire de résistance et d’ouverture, portée par une héroïne curieuse et courageuse ». Publiée dans la toute récente collection Marave de l'éditeur, de la bande dessinée, qui bouscule, percute et secoue.
Une nouvelle émission à écouter dans notre dernier podcast, Paroles de libraire :
Cette héroïne, c’est Gloria, adolescente vivant dans un palais suspendu, symbole d’un pouvoir bourgeois accroché à ses privilèges. En bas, il y a le peuple des plumes : des êtres mi-hommes mi-oiseaux, discriminés, méprisés, presque déshumanisés.
Derrière son univers steampunk et son dessin pastel, l’album interroge frontalement nos dérives contemporaines : la fuite face à la catastrophe écologique, les fractures sociales, la peur de l’autre. Clément Doucet y voit « une inversion des polarités fascinante : des humains qui vivent dans les airs et des oiseaux qui ne volent plus. Cela dit tout de notre rapport à la nature et à la domination ».
Gloria, par son regard neuf, bouscule cet ordre établi. Sa rencontre avec Swan, jeune membre du peuple de plumes, ouvre une brèche. Entre eux, la différence n’existe pas encore : ils se parlent, se découvrent, comme deux enfants qui jouent sans se soucier des frontières. « Leur amitié, simple et directe, rend soudain dérisoire la peur de l’altérité », observe le libraire.
À travers cette histoire, Adèle Tariel et Jérôme Peyrat livrent un récit d’initiation où se mêlent écologie, solidarité et désobéissance. Notre libraire souligne la portée du message : « Quand les adultes ne savent plus écouter, quand les puissants refusent de changer, c’est souvent la jeunesse qui porte la possibilité du monde à venir. »
Mais Peuple de plumes n’a rien d’un manifeste lourd. L’album respire la délicatesse : les teintes brumeuses, le trait élégant de Peyrat et les dialogues limpides rendent le propos accessible sans simplisme. « On est dans une BD jeunesse, mais on y aborde des thèmes complexes avec beaucoup d’intelligence. C’est lisible, fluide, jamais moralisateur. »
Parmi les nombreux symboles du livre, la cité suspendue occupe une place centrale. Véritable personnage collectif, elle incarne la peur, le repli et la fuite. Son slogan — « Travail, ordre, avenir » — fait frémir Clément Doucet : « On n’est pas loin du “travail, famille, patrie”. Cette société en apesanteur tente de se préserver, mais elle est déjà condamnée. Elle exploite le peuple de plumes pour survivre. Quelle ironie : elle tire sur la corde alors que le sol s’effondre sous elle. »
Dans cette tension entre domination et effondrement, la bande dessinée rappelle avec acuité les impasses de notre propre époque. Pollution, perte de biodiversité, déni collectif : tout y est, condensé dans une fiction limpide qui se lit comme une métaphore du XXIᵉ siècle.
Un personnage secondaire hante particulièrement le récit : la grand-mère de Swan. Elle seule se souvient du temps où les oiseaux volaient encore. « C’est le souvenir qui résiste à l’oubli, la mémoire de ceux qui refusent de renoncer. » Par sa voix, les auteurs rappellent que la transmission reste une forme de résistance, un lien fragile entre passé et futur.
Et si, à travers cette grand-mère, Adèle Tariel interrogeait la façon dont notre monde oublie ses racines ? « On sent une nostalgie, mais aussi un appel à la lucidité », commente le libraire. « Se souvenir de ce qu’on a détruit, c’est peut-être le premier pas pour reconstruire. »
Malgré ses tons feutrés et sa gravité, Peuple de plumes s’adresse bien à la jeunesse. Clément Doucet insiste : « Les enfants comprennent tout. Ce n’est pas parce qu’un thème est fort qu’il faut le leur cacher. Ce genre d’histoire leur apprend à réfléchir, pas à fuir. »
Pour le libraire, cette bande dessinée fait partie de ces œuvres que l’on garde en mémoire, « celles qui continuent à nous parler une fois refermées ». À ses yeux, elle appartient à cette nouvelle génération d’albums jeunesse — exigeants, engagés, mais profondément poétiques — capables de concilier divertissement et éveil des consciences.
« Ce n’est pas une BD qu’on oublie », conclut-il, « elle nous invite à redescendre sur terre pour mieux regarder le ciel. »
Par Nicolas Gary
Paru le 14/05/2025
72 pages
Père Fouettard
14,00 €
