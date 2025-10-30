Deux siècles d’écriture tactile : le braille, une révolution toujours vivante

Cet événement, réunissant chercheurs, artistes, enseignants, journalistes et institutions, ambitionne de rappeler la portée universelle de l’écriture inventée par Louis Braille en 1825, et d’interroger son rôle dans la société contemporaine.

À seize ans, ce jeune élève de l’Institut royal des jeunes aveugles conçoit un système d’écriture en relief inspiré du code militaire de Charles Barbier. En combinant six points, il invente un langage simple, logique et universel qui transforme radicalement l’accès à la lecture, à l’éducation et à la musique pour les personnes aveugles. Adopté aujourd’hui dans plus de 140 langues, le braille demeure, deux siècles plus tard, une langue de la pensée et de l’émancipation.

À l’heure du numérique et de l’intelligence artificielle, il ne cesse d’évoluer : du papier aux afficheurs électroniques, il reste un pilier de l’inclusion et de la citoyenneté. « Le braille n’appartient pas au passé : il continue d’être une clé d’autonomie et d’égalité », rappellent les organisateurs.

La journée, animée par la journaliste Dorothée Barba (Radio France), s’ouvrira à 9 h 30 avec les allocutions officielles de Rachida Dati, de Santosh Kumar Rungta et de Gilles Pécout, président de la BnF. Les historiens Gildas Brégain et Zina Weygand retraceront ensuite l’histoire et la diffusion mondiale du braille.

Le chercheur François Colignon, spécialiste en neurosciences, présentera une étude sur la lecture tactile et la façon dont le cerveau s’adapte à ce mode de perception. La matinée se poursuivra par une table ronde sur l’éducation, animée par le philosophe Michel Terestchenko, avec pour message central : « L’apprentissage du braille demeure une étape essentielle dans tout parcours d’émancipation ».

L’après-midi sera consacrée aux usages du braille dans la vie professionnelle et numérique. Journalistes, artistes, chercheurs et enseignants venus de plusieurs continents partageront leur expérience : Hakim Kasmi (France Culture), Étienne Rall (pianiste), Emmanuel Giroux (CNRS) ou encore Lucie Uwimana, première enseignante braille au Rwanda.

Une dernière table ronde explorera la diversité des usages du braille dans la vie quotidienne — lecture, accès à l’information, outils numériques — avec la participation d’acteurs de la Fédération des Aveugles de France, d’HandicapZéro, du CTEB ou encore de la médiathèque Valentin Haüy.

La clôture, à 16 h 30, sera marquée par un focus sur la dimension universelle du braille, avec des interventions venues du Brésil et d’Allemagne. « L’écriture braille reste un outil d’inclusion, de liberté et de modernité », affirment les participants.

Organisé par un collectif d’acteurs engagés de longue date — dont ApiDV, la Fédération des Aveugles de France, l’Institut National des Jeunes Aveugles et l’Association Valentin Haüy — Révolution Braille entend faire dialoguer mémoire et avenir, humanisme et innovation.

Entrée libre sur inscription, le 13 novembre 2025 à la BnF François-Mitterrand. Plus d’informations.

