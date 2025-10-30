Thotario veut révolutionner le livre numérique avec la revente éthique des ebooks

Le numérique culturel face à son paradoxe

En l’espace d’une décennie, la dématérialisation des œuvres a bouleversé le rapport à la culture. Lire, écouter, jouer : en un clic, tout est disponible immédiatement. Un confort qui entretient une illusion solidement véhiculée par les opérateurs : nous serions propriétaires des œuvres ainsi achetées. Sauf que non, pas du tout.

Lorsqu’un lecteur achète un ebook sur Amazon ou un joueur un titre sur Steam, il n’acquiert en réalité qu’un droit d’usage personnel, souvent révocable — pour le dire plus simplement, une forme de location. Un point que les utilisateurs ignorent, comme le montrait une enquête de la Commission européenne (2022) : 56 % des utilisateurs de contenus numériques ne savent rien de ces conditions de vente. Et croient posséder leurs achats.

À ceci près que le revendeur contrôle le devenir des œuvres (suppression, indisponibilité) et prive l’usager de toute solution tant de revente que de transfert.

Lecteurs et joueurs, locataires de leurs bibliothèques virtuelles

Ce verrouillage nourrit une frustration croissante. En France, un tiers des lecteurs lisent désormais en format numérique (SNE/GfK 2024), mais près d’un sur deux déplore de ne pas pouvoir revendre ses livres (Baromètre Sofia, 2023).

Du côté des joueurs, la tendance est similaire : 58 % souhaiteraient pouvoir revendre leurs jeux dématérialisés (Mobidictum, 2024). Sans alternative légale, cette impasse alimente le piratage — 22 % des lecteurs numériques consommeraient aujourd’hui des contenus illégaux (SNE 2023).

Dans cet univers de verrous invisibles, les œuvres finissent au fin fond de bibliothèques virtuelles, privées de toute seconde vie. Une réalité à rebours de la pratique culturelle : 49 % des Français achètent des livres d’occasion (IFOP 2024), signe d’un attachement fort à la transmission matérielle.

Thotario, ou la seconde vie des œuvres numériques

C’est précisément ce verrou que nous entendons faire sauter. La plateforme propose un modèle inédit en France : la revente éthique des œuvres numériques. Grâce à un « passeport Thotario », chaque œuvre est dotée d’une identité unique et traçable via la blockchain. Lors d’une revente, le créateur perçoit automatiquement une part du prix, fixée à l’avance.

Notre ambition est simple : dans les ebooks comme dans les jeux vidéo, l’absence de marché secondaire pousse trop souvent vers le piratage. Avec Thotario, nous offrons enfin une alternative légale et équitable.

Les auteurs, illustrateurs et studios indépendants retrouvent ainsi une place dans la chaîne de valeur. Les lecteurs, eux, peuvent revendre leurs achats et accéder à des œuvres à prix réduit, sans léser les créateurs.

Pour une durabilité appliquée aux biens culturels numériques

En s’appuyant sur la traçabilité de la blockchain et un stockage sécurisé (MinIO), Thotario appliquera au numérique culturel les principes de la durabilité : circulation, transmission et valorisation des œuvres. L’initiative répond à une aspiration croissante à un numérique plus responsable, où la culture ne se résume plus à un flux, mais redevient un patrimoine.

« Le numérique qui fait vivre la culture. » Voilà le slogan qui sous-tend notre projet. C’est aussi redonner au lecteur son rôle d’acteur dans la chaîne culturelle — non plus simple consommateur, mais détenteur d’un bien transmissible, durable et reconnu.

Une idée ancienne, un contexte enfin mûr

Thotario ne surgit pas dans un désert d’initiatives. Depuis vingt ans, plusieurs entreprises ont tenté d’instaurer un marché secondaire pour les biens numériques : ReDigi aux États-Unis pour la musique, Tom Kabinet aux Pays-Bas pour les ebooks, ou encore des plateformes de revente de licences logicielles inspirées de l’arrêt UsedSoft rendu par la CJUE en 2012. Toutes ont buté sur les mêmes obstacles : un cadre juridique incertain et des technologies de traçabilité encore balbutiantes.

La différence aujourd’hui, c’est le moment. Le public s’est familiarisé avec la blockchain, les créateurs réclament davantage de transparence et de juste rémunération, et la durabilité s’impose comme une exigence culturelle autant qu’éthique. Thotario s’inscrit ainsi dans une époque prête à concilier propriété numérique et responsabilité collective.

Là où ses prédécesseurs s’étaient heurtés aux verrous du droit d’auteur, la start-up française mise sur un modèle coopératif et contractuel, où la revente est autorisée par les ayants droit eux-mêmes et encadrée par un passeport numérique infalsifiable. Un projet moins révolutionnaire qu’évolutionnaire, mais qui arrive au bon moment : celui où les usages, la technique et la conscience écologique convergent enfin.

Illustration : Thot, dieu égyptien de la sagesse et de l'écriture... pas sans lien avec le nom de la structure.

Thotario a été fondé par Dylan Tosti. Pour contacter la structure, demandez plutôt à Anaïs.

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com