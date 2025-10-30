Prix littéraire Paul-Émile Victor 2026 : les dix titres en lice

Après Stéphanie Ledoux, Matthieu Tordeur, Adam Weymouth, Michel Izard, Alexis Jenni et Pierre-Antoine Guillotel en 2025, qui sera à l’honneur de cette 7ᵉ édition ? Quelle œuvre, fictionnelle ou issue du vécu, portera cette année l’esprit de l’aventure, du voyage et du chemin intérieur ?

Voici les dix œuvres parues en 2025 retenues par le comité de présélection :

11h02, le vent se lève, de Sacha Bertrand (Paulsen)

Débâcle, de Ian Manook (Paulsen)

L’appel des hauts, de Sylvie Wojcik (Arléa)

La Fille du grand hiver, d’Isabelle Autissier (Paulsen)

La Folie Océan, de Vincent Message (Seuil)

La liberté ne meurt jamais, de Damien Castera (Gallimard)

Le Sentiment du littoral, de Marc Roger (La Grange Batelière)

Les Amants nomades, de Jennifer Lesieur (Arthaud)

Les Routes de la soif, de Cédric Gras (Stock)

Méditerranée, d’Aurel (Futuropolis)

Dans quelques semaines, le comité de lecture retiendra cinq ouvrages finalistes, confiés à un jury chargé de délibérer fin mai 2026, dont les noms n'ont pas encore été révélés. La remise du Prix se tiendra fin juin 2026, pour couronner une œuvre capable d’incarner à la fois l’aventure humaine, la découverte et le voyage au long cours.

Le Prix de l’Aventure du Cœur et d’Ailleurs, doté de 1000 € par le Fonds de dotation Paul-Émile Victor, est également soutenu par son partenaire Longines, qui offrira au lauréat une montre, symbole du temps et des chemins parcourus.

Crédits photo : Prix littéraire Paul-Émile Victor

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com