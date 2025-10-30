Shoot The Book! TCCF 2025 : la littérature française s’invite à Taipei

Après une première édition, Shoot The Book! TCCF poursuit son ambition : encourager les échanges entre éditeurs et professionnels de l’audiovisuel afin de favoriser les adaptations d’œuvres littéraires en Asie.

Le programme avait déjà permis de nouer des collaborations concrètes, notamment autour de l’adaptation en coproduction franco-taïwanaise de Bob et Marley de Frédéric Marais (Seuil Jeunesse), portée par Go-N Productions et Lusasa Animation.

Cette nouvelle édition vise à renforcer les liens entre les industries culturelles françaises et asiatiques, en mettant en valeur le talent des auteurs et le savoir-faire des éditeurs dans le domaine de l’IP et de l’adaptation.

La sélection

Pour l’édition 2025, quatre ouvrages français et trois œuvres taïwanaises ont été retenus par un jury de professionnels de l’audiovisuel. Ces titres seront présentés lors de la session de pitches Shoot The Book!, qui inaugurera officiellement le festival le 4 novembre prochain, avant une série de rencontres B2B tout au long du TCCF.

Agence Perdido – Victor Dixen – Bayard

Le vol des cigognes – Jean-Christophe Grangé – Albin Michel

Rosa Dolorosa – Caroline Dorka-Fenech – Media Participations – Mediatoon – Éditions de la Martinière

Demain les ombres – Noëlle Michel – Editis – Le Bruit du Monde

If you wanna be my lover – Emma Green – Media Participations – Mediatoon – Éditions Addictives

U.N.D.E.R.: The Jade Corpses – Tymo Lin – Kadokawa Taiwan Corporation

Fish Eye – Xerxes – Links Publishing Ltd.

Greenhouse Chick – Windsays – Kadokawa Taiwan Corporation

Un jury international de professionnels de l’audiovisuel. Le comité de sélection réunit trois figures du cinéma et de la production en Asie : Jeyi An, producteur et réalisateur – Eightgeman Co., Ltd. (Taiwan), Panu Aree, réalisateur et directeur du développement – Neramitnung Film Co., Ltd. (Thaïlande) et Ileana J. Sung, productrice de contenus internationaux – Mr. Romance (Corée du Sud).

Créée en 1960, la SCELF regroupe les éditeurs de langue française et œuvre à la valorisation des droits d’adaptation des œuvres littéraires. À travers son programme Shoot The Book!, elle encourage depuis plus de dix ans la rencontre entre le monde du livre et celui de l’audiovisuel, en France et à l’international.

