Les coulisses d’OPlibris : “L’autonomie ne suffit pas, il faut la solidarité” – Éric Sevault

Tout commence, raconte Éric Sevault, « presque avant le nom, avec l’idée ». L’idée, c’est celle d’un outil collectif pour les éditeurs, un « couteau suisse » du métier capable de rassembler facturation, stocks, presse, contrats et droits d’auteur. « On savait qu’il fallait bouger des choses, les outils existants étaient éparpillés. On bricolait comme tout le monde, mais, à un moment, il a fallu se structurer. »

Smolny, collectif toulousain engagé depuis les années 1990 dans une édition politique et critique, entretient de longue date une relation de proximité avec Charles-Henri Lavielle, figure centrale du projet OPlibris et membre des éditions Anacharsis. « On partageait les bureaux, les salons, parfois même des serveurs d’hébergement… » Autant dire que la confiance était là.

Quand OPlibris se lance, Smolny suit le mouvement. « On est montés dans le bateau parce qu’on savait que c’était le bon moment pour remettre un peu de rigueur dans notre travail bénévole. Même sans salariés, on a besoin d’outils qui tiennent la route. »

Une foi dans l’open source

Dans la bouche d’Éric Sevault, les mots « open source » reviennent souvent — mais jamais comme un slogan. « On savait d’emblée qu’il n’était pas question de logiciels fermés, de codes inaccessibles ou de dépendance à un prestataire. » Le projet OPlibris s’inscrit dans cette logique d’un commun numérique, pensé pour et par les éditeurs.

Surtout, il intègre très tôt une dimension de support : « Ce n’est pas seulement un logiciel à installer. C’est une communauté qui accompagne les structures, y compris les plus petites. Parce que l’open source sans accompagnement, c’est souvent un truc que seuls les développeurs comprennent. »

Smolny, qui publie une poignée d’ouvrages exigeants chaque année, se reconnaît dans cette approche. Le collectif n’y voit pas qu’un gain technique : c’est une manière d’articuler autonomie et solidarité, deux notions qui résument bien leur pratique de l’édition.

L’indépendance ? Une question de survie

Interrogé sur la fameuse « édition indépendante », Éric Sevault tempère. « Je me méfie un peu du mot. Nous ne sommes pas indépendants : nous dépendons du temps bénévole, des aides du CNL, des traducteurs qu’on rémunère au plus juste. Ce qui m’intéresse, ce sont les petites structures MacGyver, celles qui bricolent des solutions collectives pour continuer d’exister. »

OPlibris s’inscrit précisément dans cette économie de la débrouille partagée. Chaque maison, qu’elle publie deux titres ou vingt par an, contribue financièrement au développement de la plateforme : une cotisation plus qu’un abonnement. « On ne paye pas pour un service, on soutient un outil commun. Et à la fin, on reçoit bien plus que ce qu’on a mis. »

Cette philosophie coopérative séduit nombre de petits éditeurs qui, faute de moyens, alternaient jusqu’alors entre tableurs artisanaux, logiciels gratuits et versions « crackées » de solutions propriétaires. « C’est un cadre à la bonne échelle, pensé par des gens du métier. »

De la rigueur et un peu d’humour

Le ton d’Éric Sevault n’est jamais dogmatique. Il parle technique avec un détachement presque amusé : « Au début, j’ai cru qu’on allait enfin échapper au monde du PHP ! Mais non… [rires] ». Derrière la plaisanterie, on devine une exigence réelle : que l’outil reste stable, intuitif et évolutif.

Le développement d’OPlibris se fait par modules : un pour la gestion de stock, un autre pour les droits, un troisième pour les métadonnées, etc. Chaque éditeur peut contribuer à l’évolution du logiciel selon ses besoins. « Ce n’est pas la bonne idée de chacun qui l’emporte, mais la discussion collective. On confronte, on vote, on arbitre. C’est aussi ça, la rigueur coopérative. »

De la vitrine au catalogue intelligent

Chez Smolny, l’usage d’OPlibris dépasse désormais la simple administration. Le collectif y voit les prémices d’un futur outil de diffusion. « Aujourd’hui, notre site web est un WordPress minimaliste, juste une vitrine. Mais avec OPlibris, on peut imaginer générer un site de catalogue complet, avec tables des matières, images de couverture, commandes en ligne… »

Cette perspective enthousiasme l’éditeur, tout en l’incitant à la prudence. « L’avantage du modulaire, c’est la souplesse. Le risque, c’est le toujours-plus. D’où l’importance des assemblées générales et du cadre collectif pour décider ce qu’on développe ou non. »

Pour Éric Sevault, OPlibris représente bien plus qu’un outil numérique. C’est un espace commun où se rejoue, à échelle modeste mais déterminée, la solidarité professionnelle d’un secteur souvent morcelé. « On aurait pu se dire que cet outil aurait déjà dû exister. Eh bien, il existe maintenant — et c’est à nous de le faire vivre. »

Un commun éditorial à construire

OPlibris n’en est qu’à ses débuts, mais sa dynamique séduit. Les collectifs qui s’y investissent y voient une manière concrète de mutualiser les savoirs et les coûts, sans renoncer à leur autonomie.

Pour Smolny, ce projet incarne la continuité d’une démarche politique : faire du livre un objet d’émancipation… jusque dans sa fabrication. « C’est une structure à taille humaine, avec une réactivité rare. Et surtout, elle nous renvoie à cette idée simple : reprendre la main sur nos outils, ensemble. »

