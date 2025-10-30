L'IA, ni maintenant ni demain : jamais” : la position radicale de Jim Lee (DC Comics)

Dans une salle comble et agitée, lors du Retailer’s Day 2025 de la Comic Con de New York, le mois dernier, Jim Lee prenait la parole avec la gravité. Et la clarté d’un homme conscient d’occuper une position singulière dans l’histoire des comics. Né en 1964 à Séoul, formé à Princeton avant de devenir l’un des dessinateurs les plus influents de Marvel, puis cofondateur d’Image Comics et aujourd’hui président de DC, il incarne à lui seul une passerelle entre création et direction artistique. Sa parole pèse d’autant plus lorsqu’il aborde la question brûlante de l’intelligence artificielle dans la création.

Dès les premières minutes, le ton est donné : « DC Comics [filiale de Warner Bros, NdR] ne soutiendra pas la création de récits ou de sons générés par l’intelligence artificielle », déclare-t-il sans détour. À ses côtés, Andy Pease, responsable éditorial, acquiesce. Ensemble, ils fixent une ligne claire : « Pas maintenant, pas demain, jamais — tant que nous serons aux commandes. »

À LIRE - Super-héros et super plagiats : Warner Bros. attaque Midjourney

Pour Jim Lee, cette position ne relève ni de la nostalgie ni du rejet technologique, mais d’une conviction fondamentale : la création artistique est un acte humain, fragile et imparfait, dont la valeur repose précisément sur cette imperfection. « Ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons est enraciné dans notre humanité », poursuit-il. « C’est ce lien délicat entre imagination et émotion qui donne vie à notre univers. »

Le dessinateur, dont les planches de Batman : Hush ou Superman : For Tomorrow ont marqué des générations de lecteurs, décrit avec émotion ce qu’il appelle « le geste dessiné ». « Le risque créatif, la trace de la main, aucun algorithme ne peut les reproduire. Quand je dessine, je fais beaucoup d’erreurs. Mais c’est le principe même : la tache, la ligne irrégulière, l’hésitation. C’est moi dans le monde. »

Il s’interrompt, puis ajoute : « C’est ce qui fait que le dessin prend vie. »

Dans un secteur où les outils numériques se multiplient, ses mots sonnent comme une défense du sensible. Il ne s’agit pas d’exclure les innovations, mais de rappeler que l’art ne peut se réduire à une agrégation de données. « L’intelligence artificielle ne rêve pas », dit-il simplement. Et d’ajouter, presque en aparté : « Elle ne ressent rien, et elle ne me fait rien ressentir. »

Cette conception humaniste de la création est au cœur de la vision éditoriale qu’il défend. Pour Lee, la puissance d’une histoire réside dans le temps, l’effort et la sincérité qu’y investit son auteur. « Les fans le savent. Ils sentent quand une œuvre a été faite avec soin, quand elle a coûté du temps à l’artiste », explique-t-il. « Les gens réagissent instinctivement à ce qui est authentique et se détournent de ce qui sonne faux. »

Il évoque alors cette dimension presque physique du travail artistique : « C’est une alchimie entre inspiration et transpiration », dit-il avec un sourire. Dans la salle, on perçoit que l’assistance mesure la portée de ces mots. Dans un moment où les grandes entreprises de divertissement expérimentent des générateurs d’images et de scénarios, la position de DC Comics apparaît comme un contrepoint éthique et esthétique.

À LIRE - Chez DC Comics, des illustrations assistées par l'IA font tache

Pour Jim Lee, préserver l’humain dans la création n’est pas seulement une question d’authenticité, mais de responsabilité culturelle. « Notre rôle, en tant que créateurs, conteurs et éditeurs, est de produire le meilleur de notre travail », rappelle-t-il. « Nous sommes là pour faire ressentir quelque chose. C’est pour cela que nous créons, et c’est pour cela que nous sommes toujours là. »

Ces mots résonnent comme un manifeste discret : dans un monde saturé d’images instantanées, Jim Lee défend la lenteur, la faille et la main. Sa conception du dessin rejoint celle d’un artisanat exigeant, où l’émotion humaine reste la matière première.

En refermant son intervention, il glisse une dernière phrase, simple, mais lourde de sens : « La création authentique est toujours le fruit d’un véritable effort. »

Un rappel salutaire, à l’heure où la technologie promet de tout faire à notre place : l’art, lui, continue d’exiger qu’on y mette du cœur. (voir la vidéo ici)

Crédits photo : Jim Lee

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com