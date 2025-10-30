L'IA, ni maintenant ni demain : jamais” : la position radicale de Jim Lee (DC Comics)

Il compte parmi les personnalités les plus populaires chez DC Comics et les artistes les plus réputés. Jim Lee qui prend la parole sur la question de l’IA, adoptant une position très ferme, voilà qui donne envie d’écouter attentivement. Car les arts et l’humanité ne sauraient se laisser influencer par la machine, assure-t-il en substance.
Le 30/10/2025 à 10:55 par Clément Solym
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
30/10/2025 à 10:55
0
Commentaires
0
Partages
Dans une salle comble et agitée, lors du Retailer’s Day 2025 de la Comic Con de New York, le mois dernier, Jim Lee prenait la parole avec la gravité. Et la clarté d’un homme conscient d’occuper une position singulière dans l’histoire des comics. Né en 1964 à Séoul, formé à Princeton avant de devenir l’un des dessinateurs les plus influents de Marvel, puis cofondateur d’Image Comics et aujourd’hui président de DC, il incarne à lui seul une passerelle entre création et direction artistique. Sa parole pèse d’autant plus lorsqu’il aborde la question brûlante de l’intelligence artificielle dans la création.
Dès les premières minutes, le ton est donné : « DC Comics [filiale de Warner Bros, NdR] ne soutiendra pas la création de récits ou de sons générés par l’intelligence artificielle », déclare-t-il sans détour. À ses côtés, Andy Pease, responsable éditorial, acquiesce. Ensemble, ils fixent une ligne claire : « Pas maintenant, pas demain, jamais — tant que nous serons aux commandes. »
À LIRE - Super-héros et super plagiats : Warner Bros. attaque Midjourney
Pour Jim Lee, cette position ne relève ni de la nostalgie ni du rejet technologique, mais d’une conviction fondamentale : la création artistique est un acte humain, fragile et imparfait, dont la valeur repose précisément sur cette imperfection. « Ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons est enraciné dans notre humanité », poursuit-il. « C’est ce lien délicat entre imagination et émotion qui donne vie à notre univers. »
Le dessinateur, dont les planches de Batman : Hush ou Superman : For Tomorrow ont marqué des générations de lecteurs, décrit avec émotion ce qu’il appelle « le geste dessiné ». « Le risque créatif, la trace de la main, aucun algorithme ne peut les reproduire. Quand je dessine, je fais beaucoup d’erreurs. Mais c’est le principe même : la tache, la ligne irrégulière, l’hésitation. C’est moi dans le monde. »
Il s’interrompt, puis ajoute : « C’est ce qui fait que le dessin prend vie. »
Dans un secteur où les outils numériques se multiplient, ses mots sonnent comme une défense du sensible. Il ne s’agit pas d’exclure les innovations, mais de rappeler que l’art ne peut se réduire à une agrégation de données. « L’intelligence artificielle ne rêve pas », dit-il simplement. Et d’ajouter, presque en aparté : « Elle ne ressent rien, et elle ne me fait rien ressentir. »
Cette conception humaniste de la création est au cœur de la vision éditoriale qu’il défend. Pour Lee, la puissance d’une histoire réside dans le temps, l’effort et la sincérité qu’y investit son auteur. « Les fans le savent. Ils sentent quand une œuvre a été faite avec soin, quand elle a coûté du temps à l’artiste », explique-t-il. « Les gens réagissent instinctivement à ce qui est authentique et se détournent de ce qui sonne faux. »
Il évoque alors cette dimension presque physique du travail artistique : « C’est une alchimie entre inspiration et transpiration », dit-il avec un sourire. Dans la salle, on perçoit que l’assistance mesure la portée de ces mots. Dans un moment où les grandes entreprises de divertissement expérimentent des générateurs d’images et de scénarios, la position de DC Comics apparaît comme un contrepoint éthique et esthétique.
À LIRE - Chez DC Comics, des illustrations assistées par l'IA font tache
Pour Jim Lee, préserver l’humain dans la création n’est pas seulement une question d’authenticité, mais de responsabilité culturelle. « Notre rôle, en tant que créateurs, conteurs et éditeurs, est de produire le meilleur de notre travail », rappelle-t-il. « Nous sommes là pour faire ressentir quelque chose. C’est pour cela que nous créons, et c’est pour cela que nous sommes toujours là. »
Ces mots résonnent comme un manifeste discret : dans un monde saturé d’images instantanées, Jim Lee défend la lenteur, la faille et la main. Sa conception du dessin rejoint celle d’un artisanat exigeant, où l’émotion humaine reste la matière première.
En refermant son intervention, il glisse une dernière phrase, simple, mais lourde de sens : « La création authentique est toujours le fruit d’un véritable effort. »
Un rappel salutaire, à l’heure où la technologie promet de tout faire à notre place : l’art, lui, continue d’exiger qu’on y mette du cœur. (voir la vidéo ici)
Crédits photo : Jim Lee
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Dans l’océan des millions d'ouvrages de titres disponibles, comment un livre trouve-t-il son lecteur ? Au-delà du texte et de la couverture, tout se joue désormais dans l’invisible : les métadonnées. Véritable carte d’identité numérique, elles déterminent la visibilité d’un ouvrage, son accessibilité et, souvent, sa chance d’exister.
22/10/2025, 16:41
Il était une fois — et c’était bien réel — l’ère où un auteur mettait des années à polir son manuscrit, peaufinait le style, peinait sur les relectures. Aujourd’hui, sur Amazon, on peut publier en un clin d’œil un livre généré par une intelligence artificielle, avec peu ou pas de contrôle éditorial. Et ça, dit-on, ça commence à poser problème.
19/10/2025, 09:15
Rakuten Kobo lève le voile sur la Télécommande Kobo, un nouvel accessoire conçu pour offrir une expérience de lecture mains libres et ininterrompue. Disponible en ligne et en magasin à partir du 4 novembre 2025, cette télécommande sans fil a pour vocation d'enrichir l’univers des liseuses Kobo.
14/10/2025, 11:55
Depuis quelques mois, le monde des liseuses Kindle est agité par une annonce qui pourrait modifier en profondeur les usages des lecteurs numériques. Amazon prévoit de supprimer, à partir du 26 février 2026, la fonctionnalité « Download & Transfer via USB ». Autrement dit, la possibilité de télécharger ses livres depuis son compte Amazon vers un ordinateur, puis de les transférer manuellement vers un Kindle via un câble USB.
07/10/2025, 14:30
Commandé par le ministère danois de la Culture, le rapport de l’Ekspertgruppe for ophavsret og kunstig intelligens, publié en septembre 2025, dresse un constat sans détour : les modèles d’intelligence artificielle, nourris de textes souvent protégés, bouleversent en profondeur la création et la diffusion culturelle. Parmi les secteurs scrutés, celui du livre apparaît comme l’un des plus exposés — et des plus symboliques — de cette mutation.
07/10/2025, 11:10
Dans l’univers feutré des gestionnaires d’ebooks, une nouvelle version de Calibre fait date : la version 8.11.1 introduit un onglet « Ask AI » au sein du panneau de dictionnaire du lecteur intégré. Désormais, l’utilisateur peut surligner un passage dans son livre numérique et poser une question à une IA — pour obtenir résumé, explication ou contexte — le tout sans quitter l’application.
01/10/2025, 17:15
Créé pour distinguer celles et ceux qui œuvrent à rendre l’information accessible aux apprenants du monde entier, le Prix Internet Archive Hero Award sera décerné cette année à Sir Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web, « dont le travail révolutionnaire a ouvert la porte à un monde connecté et a jeté les bases de notre histoire numérique commune ».
30/09/2025, 13:05
Il arrive désormais qu'un lecteur demande un livre à une bibliothèque qui cherche... et découvre qu’il n’existe pas. Pas un titre ancien au stock épuisé, non : une fiction pure, née des élucubrations d’une IA, des faux titres générés par la machine. Les “AI-hallucinated books” s’invitent dans le monde réel, avec un froncement de sourcil des professionnels de la documentation.
21/09/2025, 11:29
Lyvre, LA plateforme de lecture immersive, est un projet alliant le plaisir de la lecture aux multiples possibilités qu’offrent les autres médias et les technologies modernes. Sons, ambiances musicales, animations de texte ou encore arrière-plans, les créateurs agrémentent leurs récits, grâce à notre constructeur en ligne innovant, afin de proposer une totale immersion à leur public. L’objectif est de rassembler auteur.ices et lecteurs.ices autour de l’envie de donner un nouveau souffle à la lecture. Alors, rejoignez les pionniers de cette aventure dès maintenant !
16/09/2025, 10:05
L’ABC International Excellence Award for Accessible Publishing a récemment dévoilé ses lauréats. Parmi les finalistes, l’éditeur québécois Les 400 Coups a été salué pour son engagement en faveur de l’accessibilité : albums adaptés aux lecteurs dyslexiques, versions vidéo en langue des signes… Une reconnaissance qui salue une véritable transformation éditoriale.
11/09/2025, 12:02
La question nous revient souvent : pourquoi n’avez-vous pas une application facilitant l’accès à ActuaLitté sur smartphone ou tablette ? Eh bien, c’est simple : pour ne pas subir les multiples contraintes et impératifs qu’imposent les plateformes. Pour autant, ActuaLitté sur appareil iOS ou Android, c'est tout de même possible, d'un simple geste.
05/09/2025, 12:35
Quand les maîtres des intelligences artificielles éprouvent les garde-fous de leurs machines, les résultats sont sidérants. Deux rapports communiqués sur des réponses que les IA sont susceptibles de communiquer ont fait trembler les murs...
31/08/2025, 09:13
Après la fin de Pocket, les liseuses Kobo se dotent d’une nouvelle arme pour les amateurs de lecture différée : Instapaper. Le service, désormais intégré via une mise à jour, permet d’enregistrer et de lire ses articles web directement sur son appareil, sans publicité ni distraction.
29/08/2025, 11:32
À Pékin, la frontière entre SF et réalité a vacillé. Lors de la World Robot Conference, le Dr Zhang Qifeng, fondateur de Kaiwa Technology basé à Guangzhou, a présenté un projet étonnant. Il s’agirait d’un robot humanoïde équipé d’un utérus artificiel, capable de porter une grossesse complète d’environ dix mois et de donner naissance à un bébé, a priori en pleine santé.
21/08/2025, 11:10
La 37ᵉ édition de l’Eden Mills Writers' Festival, prévu le 5 septembre, devait accueillir Aiden Cinnamon Tea, un modèle génératif conçu comme partenaire créatif. Face aux critiques, les organisateurs reconnaissent une communication ratée et un malaise profond dans le milieu littéraire. Aiden a été déprogrammé...
19/08/2025, 18:17
Chez les éditions de Mortagne, l’accessibilité n’est pas une option. Depuis une dizaine d’années, la maison québécoise explore les usages du numérique, forte d’un catalogue de guides pour les parents (collection Les Boîtes à outils), qui renferment aussi des albums documentaires pour les jeunes. Avec la transposition de la directive européenne sur l’accessibilité entrée en vigueur le 28 juin 2025, la démarche prend aujourd’hui une tout autre ampleur.
19/08/2025, 11:19
L’IA est scrutée sous tous les angles : ses prouesses rédactionnelles, la transparence nécessaire de ses données, les modèles économiques qu’elle engendre, ou encore les menaces qu’elle fait peser sur certaines professions. Mais un aspect reste largement négligé : que se passe-t-il lorsque c’est elle qui lit, et quels risques cela comporte ?
14/08/2025, 17:23
À Washington, la Copyright Alliance se prépare à un long combat. Son directeur général, Keith Kupferschmid, observe depuis dix ans l’évolution des menaces qui pèsent sur les créateurs, et la dernière en date – l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle générative. « Elle est omniprésente. Je dirais qu’elle représente 80 à 90 % de mon travail », confie-t-il à MLex.
11/08/2025, 12:42
Outre-Manche, le groupe Bloomsbury envisage de céder une partie de son catalogue de titres universitaires aux entreprises technologiques pour entraîner des intelligences artificielles. Une démarche à laquelle les auteurs peuvent consentir ou non, mais dont les modalités de rémunération suscitent de vives réactions.
07/08/2025, 16:06
J.B. MacKinnon, un journaliste et auteur canadien, mène une nouvelle série de recours collectifs contre des géants technologiques, parmi lesquels Nvidia et Meta. Il les accuse d’avoir extrait, sans autorisation, des œuvres protégées par le droit d’auteur, dont les siennes, pour développer leurs modèles linguistiques d’intelligence artificielle.
05/08/2025, 12:39
L'entrée en vigueur du règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) n'a pas convaincu les ayants droit : le 30 juillet dernier, une coalition d'organisations, réunissant notamment auteurs et éditeurs, dénonçait même une « trahison des objectifs » de cet encadrement. Pour les rassurer, Rachida Dati annonce une concertation portant sur un futur modèle de rémunération.
05/08/2025, 09:56
Comment, dans un même mouvement de pensée, promouvoir « l’utilisation de l’Intelligence artificielle générative » et dénoncer cet outil ? Chez Editis, les salariés se posent la question, et même ChatGPT semble à court de réponses…
01/08/2025, 17:06
Google DeepMind a dévoilé une nouvelle intelligence artificielle scientifique, baptisée Aeneas. Conçue pour les épigraphistes, elle peut restaurer, dater et localiser les inscriptions latines fragmentaires de l’Empire romain. Une technologie porteuse d’une promesse : accomplir en quelques secondes ce qui demande plusieurs jours de travail à un chercheur.
28/07/2025, 16:41
Du futur musée de Notre-Dame à la Bibliothèque nationale de France (BnF), en passant par le musée des Arts décoratifs, les institutions culturelles françaises s’ouvrent à l’intelligence artificielle. Lors d’une prise de parole officielle, la ministre de la Culture a détaillé les contours de trois partenariats inédits avec Microsoft, vantant leur contribution à la souveraineté culturelle et à l’innovation. Mais cette incursion d’un géant américain dans les trésors du patrimoine soulève aussi des questions : où s’arrête la coopération, où commence la dépendance ?
24/07/2025, 17:35
À compter du 28 juin 2025, la Directive européenne sur l’accessibilité des produits et services entrera en vigueur. Elle prévoit l’obligation pour les éditeurs de rendre accessibles leurs livres numériques aux personnes en situation de handicap. Dans un communiqué, Hachette a annoncé avoir dores et déjà agi en ce sens, en prévision de la mise en oeuvre de la directive.
27/06/2025, 15:03
Réunis lundi 9 juin à Montréal, les représentants de six organisations syndicales québécoises, représentant 25.500 artistes, interprètes, créateurs, artisans et techniciens de l’audiovisuel et de la musique, ont publié un manifeste appelant à un encadrement rigoureux de l’intelligence artificielle dans le domaine artistique.
17/06/2025, 13:44
On saura que l’intelligence artificielle a franchi un cap décisif le jour où elle fera rire Salman Rushdie. D’ici là, les auteurs peuvent dormir tranquilles ? Invité au Hay Festival, l’écrivain américano-britannique d'origine indienne a décoché l’un de ces traits d’esprit acérés dont il a le secret : « Il n’a pas d’humour - vous n’avez pas envie d’entendre une blague racontée par ChatGPT », a-t-il lâché, avant de surenchérir : « Le jour où un livre drôle sera écrit par ChatGPT, là, on sera vraiment mal. »
02/06/2025, 17:56
Rachetée par la fondation Mozilla en 2017, l'application Pocket, créée dix ans plus tôt par Nathan Weiner, fermera définitivement à partir du 8 juillet prochain. Intégrée aux liseuses de la marque Kobo, elle permettait de sauvegarder des articles lors d'une navigation sur ordinateur, mobile ou tablette, afin de les lire, plus tard, en profitant du confort de l'écran à encre électronique.
23/05/2025, 11:02
L'entreprise Taïwanaise Readmoo dévoile la mooInk V, première liseuse au monde dotée d’un écran couleur pliable. Fruit de neuf ans de développement, ce modèle promet une lecture plus immersive et mobile, avec une technologie affichant jusqu’à 50.000 couleurs. Sans éclairage intégré, mais robuste et léger, il pourrait bien redéfinir les standards du livre numérique.
22/05/2025, 12:44
Le groupe d’édition scientifique Springer Nature renforce son engagement pour l’intégrité scientifique. Ces derniers font don de Geppetto, un outil développé en interne pour détecter les textes écrits avec l'IA, aux autres éditeurs. Il est désormais intégré au STM Integrity Hub, une plateforme collaborative visant à renforcer la fiabilité des publications.
12/05/2025, 13:05
C'est un débat international. Le robot conversationnel d'OpenAI, ChatGPT, est pointé du doigt par les éditeurs de tous horizons. Ces derniers accusent le modèle d'intelligence artificielle d'avoir exploité, sans consentement ni rémunération, les écrits des auteurs et autrices à des fins d'entraînement. En Inde, les lignes bougent : le ministère du Commerce de l'Union a mis en place un comité d'experts pour examiner ces questions.
09/05/2025, 16:51
C'est une question qui divise. Alexandra Bensamoun, professeure de droit privé à l’Université Paris-Saclay, et spécialiste du droit d'auteur, a tenté d'y répondre ce mercredi 7 mai en présentant un bilan de la situation actuelle au Sénat, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement européen sur l’intelligence artificielle en matière de rémunération des contenus culturels.
07/05/2025, 16:25
À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, célébrée le 23 avril, la ministre de la Culture Rachida Dati et la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique Clara Chappaz, ont annoncé le lancement d’un cycle de concertation entre développeurs de modèles d’intelligence artificielle générative et ayants droit issus des filières de la culture et des médias. Côté participants, elles restent néanmoins encore vagues...
24/04/2025, 13:25
Entre 2018 et 2021, la maison Delcourt a édité les trois volumes de la série de bande dessinée, Cyberwar, signée du scénariste Daniel Pecqueur et l'illustrateur Denys. Le pitch : des pirates informatiques lancent une attaque virale et plongent les USA dans le chaos... Prémonitoire, mais pas au sujet du pays de J.D. Vance : le groupe Delcourt lui-même, révèle à ActuaLitté sa direction, a été victime d'une cyberattaque...
04/04/2025, 17:11
La plateforme Filéas ouvrira les inscriptions à son nouveau portail de suivi des ventes de livres. L’ensemble des acteurs impliqués dans ce projet collectif et interprofessionnel se félicite du lancement de cette première version bêta.
03/04/2025, 16:23
Les anciens modèles de Kindle, comme le DX, peuvent sembler obsolètes en raison de l’arrêt des réseaux 3G qui les reliaient aux services d’Amazon. Pourtant, ces appareils peuvent être réhabilités grâce au jailbreak, une opération permettant d’y installer des logiciels de lecture open source.
03/04/2025, 11:37
Autres articles de la rubrique Numérique
Alors que l’audio jeunesse connaît une croissance rapide, Bayard Jeunesse et Gallimard Jeunesse, deux éditeurs française de premier plan du livre pour enfants, annoncent une collaboration sur BayaM, la plateforme numérique entièrement dédiée aux enfants de trois à dix ans.
09/10/2025, 12:35
Relai de croissance, secteur à explorer bien que coûteux si l'on souhaite travailler proprement : le livre audio a pris une place aussi importante dans les réflexions que l'ebook en son temps. Avec un ratio pour l'heure identique : beaucoup d'énergie, pour peu de retours financiers.
01/10/2025, 16:45
Le jeudi 25 septembre 2025, le juge fédéral de San Francisco William Alsup, magistrat senior du district nord de Californie, a donné son approbation préliminaire à un accord inédit conclu entre Anthropic, société à l'origine du modèle Claude, et les auteurs et éditeurs qui l’accusaient d’avoir siphonné illégalement des millions d’ouvrages pour entraîner ses systèmes. Elle versera un dédommagement d'au moins 1,5 milliard $, une somme qui pourrait augmenter si l’inventaire des titres piratés venait à s’allonger.
26/09/2025, 12:36
La question paraît simple – lire un livre ou l’écouter, est-ce équivalent ? – mais la littérature scientifique répond par des nuances. Plusieurs travaux montrent que lecture et écoute aboutissent globalement à une compréhension similaire, surtout pour des textes informatifs ou narratifs linéaires.
24/09/2025, 17:40
Le géant du livre audio Audible, filiale d’Amazon, se retrouve au centre d’une bataille juridique qui pourrait redéfinir les contours de l’abonnement numérique. Début septembre, la juge fédérale Tana Lin, siégeant à Seattle, a refusé de mettre un terme à une action collective visant la plateforme. L’affaire, initiée par un consommateur, Jonathon Hollis, porte sur la politique de crédits “périssables” d'Audible.
23/09/2025, 17:57
Installée dans la maison natale d'Albert Londres, à Vichy, la résidence de professionnalisation homonyme se déroule du 24 au 28 novembre, avec une dotation de 4000 €. Suite à un appel à candidatures, la première résidente est Jeanne Seignol, journaliste de la chaine YouTube « Jeannot se livre ».
19/09/2025, 13:01
Disney et Webtoon Entertainment ont annoncé un accord pour créer une nouvelle plateforme de bandes dessinées numériques réunissant, pour la première fois, plus de 35.000 titres issus de Marvel, Star Wars, Disney, Pixar et 20th Century Studios. D’après le communiqué de presse, ce service inédit proposera des décennies d’histoires sous un seul abonnement et sera construit et opéré par Webtoon.
18/09/2025, 15:06
Quelques heures à peine après l’assassinat de Charlie Kirk, figure de la droite radicale américaine, des ouvrages aux titres sensationnalistes étaient déjà visibles sur Amazon. Problème : certains semblaient avoir été publiés… avant la fusillade. De quoi alimenter une pluie de spéculations en ligne sur un scénario orchestré.
18/09/2025, 10:39
Le retentissant procès intenté par des groupes d'édition américains à Internet Archive en cachait un autre, cette fois porté par des majors musicaux. Ces derniers reprochaient la diffusion sur la plateforme de titres numérisés à partir de 78 tours, sans autorisation des ayants droit. La procédure s'est conclue sur un accord à l'amiable, dont les conditions n'ont pas été précisées.
17/09/2025, 10:37
Rencontre au sommet, catégorie best-seller, dans les librairies : d’un côté, le Britannique Ken Follett qui s’intéresse à la construction de Stonehenge. Face à lui, Dan Brown, pour le sixième tome des aventures de Robert Langdon. Deux titres que les libraires de Kobo ne veulent surtout pas manquer…
10/09/2025, 10:21
Rakuten Kobo annonce l’arrivée d’une nouvelle déclinaison de sa liseuse couleur : la Kobo Clara Colour en blanc. Offrant toutes les fonctionnalités de la version noire, ce modèle entend, là-encore, associer confort de lecture, respect de l’environnement et design sobre. Cette liseuse légère s’adresse à ceux qui souhaitent découvrir la lecture numérique, remplacer un ancien modèle ou anticiper leurs achats pour les fêtes.
09/09/2025, 17:44
Un vent de fronde souffle sur Apple. En ce début septembre 2025, le géant au verger technologique verdoyant est confronté à une fronde inattendue : celle de deux auteurs américains, Grady Hendrix et Jennifer Roberson, qui l’accusent d’avoir utilisé leurs livres, sans crier gare ni autorisation, pour entraîner ses systèmes d’intelligence artificielle, notamment les modèles dits OpenELM et Apple Intelligence.
07/09/2025, 09:54
Iron Man s'en félicite. Anthropic, une startup spécialisée en IA, a proposé un accord financier vertigineux. 1,5 milliard de dollars seront versés à des auteurs qui l’accusaient d’avoir exploité illicitement leurs livres pour entraîner son chatbot Claude. S’il est approuvé par un juge fédéral, il deviendra ni plus ni moins le plus grand dédommagement jamais enregistré en matière de violation de droits d’auteur.
06/09/2025, 09:21
Quelques mois après les plaintes de Disney et Universal, un autre studio hollywoodien donne rendez-vous à Midjourney devant la justice. Warner Bros. Entertainment assure en effet que le programme d'intelligence artificielle générative contrevient au droit d'auteur en produisant et diffusant, entre autres, des représentations des super-héros les plus connus du catalogue DC Comics...
05/09/2025, 15:54
Dans un monde où la maîtrise des langues étrangères est devenue essentielle, Google Traduction a récemment franchi un nouveau cap en intégrant des fonctionnalités d’apprentissage linguistique alimentées par l’intelligence artificielle. Cette évolution marque une volonté claire de la part de Google de concurrencer des applications spécialisées telles que Duolingo.
27/08/2025, 15:00
Un tournant majeur survient dans l'affaire Bartz v. Anthropic, procès collectif intenté contre l'entreprise d'IA basée à San Francisco, Anthropic, accusée d'avoir utilisé des œuvres protégées par le droit d'auteur piratées pour entraîner ses modèles d'IA. Initialement centré sur des accusations de violation de droits d'auteur, le procès a débouché sur un règlement, dont on aura les détails les prochains jours.
27/08/2025, 10:55
On en sourirait presque. Dans un contexte où l'intelligence artificielle devient un enjeu stratégique majeur, Elon Musk, via ses entreprises xAI et X Corp., a déposé une plainte antitrust contre Apple et OpenAI. Cette action portée devant le tribunal fédéral du Texas, accuse les deux géants technologiques de conspirer pour étouffer la concurrence dans le domaine des chatbots génératifs, notamment en favorisant ChatGPT au détriment de Grok, le modèle développé par xAI.
27/08/2025, 10:22
Les autrices et auteurs américains ont découvert que leurs œuvres ont (peut-être) alimenté Claude sans autorisation – l'IA montée par Google et Amazon. Pour se défendre, il leur est possible de s'inscrire avant le 1er septembre, pour être aux premières loges d’un procès-pierre angulaire du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle.
24/08/2025, 20:11
C’est une lettre au papier officiel du Sénat américain, datée du 24 juillet 2025. Le sénateur de Californie Alex Padilla y annonce au Government Publishing Office qu’il désigne l’Internet Archive comme Federal Depository Library. Autrement dit, l’organisation basée à San Francisco rejoint le cercle des 1 100 bibliothèques américaines chargées de conserver et rendre accessibles les documents du gouvernement fédéral.
23/08/2025, 09:43
Dans un paysage numérique dominé par le format vidéo, Webtoon Entertainment amorce une révolution douce et inspirée. Dès le 18 août 2025, la plateforme lance Video Episodes — des épisodes vidéo courts adaptés de ses webcomics originaux en anglais, à découvrir d’un simple geste de doigt ou d’un clic.
22/08/2025, 17:06
La bataille judiciaire entre l’agence de presse indienne ANI et OpenAI ne faiblit pas. Au cœur du litige : l’usage non autorisé de son contenu journalistique pour entraîner ChatGPT. La Haute Cour de Delhi est appelée, d’ici les prochains mois, à trancher une question à l’écho mondiale : les intelligences artificielles peuvent-elles apprendre comme les humains ? Ou doivent-elles demander la permission ?
21/08/2025, 17:33
Le soleil, une terrasse, et une liseuse à portée de main : l’été est la saison idéale pour se plonger dans un bon roman. Kobo et ses libraires ont sélectionné deux titres forts pour accompagner vos vacances : Angélique de Guillaume Musso, polar psychologique aux allures de puzzle, et Les Renaissances d’Agnès Martin-Lugand, plongée sensible au cœur de Florence et des chemins de la résilience. Deux lectures complémentaires, à glisser sans hésiter dans votre Kobo Clara.
19/08/2025, 16:25
Fondée en 1996, la plateforme Internet Archive, d'origine américaine, se présente comme une « bibliothèque d'Internet » dédiée à la conservation en ligne d'archives de toute sorte. Il s'y glisse parfois des œuvres sous droit, provoquant l'opposition des ayants droit et, rarement, des ordonnances de blocage. En Belgique, un des satellites d'Internet Archive, Open Library, était dans l'œil de la justice...
18/08/2025, 11:55
Dans un monde où la musique et le cinéma titubent sous les coups de la lutte anti‑piraterie, le manga, lui, trône comme un insolent résistant – et les États‑Unis en sont le principal foyer. Une donnée pourtant simple : en 2024, alors que le trafic global sur les sites pirates chutait de 229 à 216 milliards de visites – baisse modeste certes –, l’accès aux œuvres publiées (essentiellement du manga) a, lui, progressé de 4,3 %. Soit 66,4 milliards de visites, dont plus de 70 % pour… des mangas.
17/08/2025, 09:36
Anthropic se heurte à un revers judiciaire : pas d’appel avant procès, jugement confirmé. Une tournure spectaculaire qui prolonge le feuilleton juridique du plein gré de l’intelligence artificielle appliquée à la création littéraire.
17/08/2025, 09:20
Certaines polémiques éclatent comme une gifle : rapides, bruyantes, et laissant une marque rouge bien visible. Celle qui entoure Luc Julia, présenté depuis des années comme “co-créateur de Siri” et actuel directeur scientifique de Renault, coche toutes les cases : une audition officielle, une vidéo au vitriol, des réactions outrées… et une page Wikipédia qui devient champ de bataille numérique.
16/08/2025, 07:00
En Corée du Sud, devant l'ambassade du Japon de Séoul, créateurs et créatrices de webtoons ont manifesté leur désarroi, ce lundi 11 août. Banderoles et slogans réclamaient l'extradition de l'opérateur de plusieurs plateformes pirates, lequel mènerait ses activités depuis l'archipel nippon...
12/08/2025, 10:23
Au Japon, La Cour supérieure de la propriété intellectuelle a rappelé que, même dans l’univers haut en couleur du manga, les règles ne sont pas optionnelles. Elle a en effet confirmé, ce 28 juillet, la condamnation avoir mis en ligne, sans autorisation, des œuvres de trois mangakas… sur une plateforme spécialisée dans les contenus érotiques.
10/08/2025, 09:03
En Chine, la sentence est tombée comme un générique de fin abrupt : le 4 juillet dernier, le tribunal intermédiaire de Chengdu a confirmé la condamnation d’un homme reconnu coupable d’avoir opéré Sakura Dongman (imomoe.ai), l’un des plus gros sites pirates d’anime japonais traduits en mandarin.
10/08/2025, 08:56
Avec Gemini Storybook, Google propose une nouvelle lecture du rituel du coucher : ce n’est pas seulement un outil, c’est un compagnon créatif. Il nous donne la possibilité d’inventer chaque soir une histoire nouvelle, unique, touchante — tout en gardant le contrôle et l'intimité de ce moment fragile et précieux.
07/08/2025, 14:18
Mi-juillet, sept organisations belges représentant des ayants droit, notamment des éditeurs et des auteurs, ont obtenu une ordonnance de blocage de cinq sites diffusant sans autorisation des œuvres protégées par le droit d'auteur. Une décision importante, assortie d'un suivi de son exécution par le SPF Économie, afin de lutter contre le phénomène des sites miroirs.
05/08/2025, 16:25
Quinze ans après sa création, la marque Delitoon s’efface pour renaître sous un nom bien connu des amateurs de webtoons : Lezhin France. Dès le 1ᵉʳ août 2025, les plateformes Delitoon, Delitoon X et Le Bontoon seront fusionnées sous cette bannière unique. Une étape marquante dans l’histoire du webtoon francophone.
02/08/2025, 14:05
Face à la montée des protestations d’auteurs, éditeurs et titulaires de droits sur l’utilisation massive et opaque de leurs œuvres par les intelligences artificielles, la Commission européenne a présenté un modèle type à destination des fournisseurs d’IA à finalité générale (IAGP). Ce document standardisé vise à les guider pour résumer, de façon claire et publique, les données utilisées lors de l'entraînement de leurs modèles.
25/07/2025, 18:22
Le service de bibliothèque scolaire numérique Biblius a franchi en juin 2025 le cap symbolique des 3 millions de prêts de livres numériques depuis son lancement. Porté par le ministère de l’Éducation du Québec et déployé par l’organisme Bibliopresto, ce service présente une forte progression : un tiers des emprunts a été effectué au cours des neuf derniers mois.
25/07/2025, 15:08
Par une décision rendue le 23 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a donné gain de cause au Syndicat national de l’édition (SNE), soutenu par neuf maisons d’édition membres – Casterman, Crunchyroll, Delcourt, Glénat, Kana, Ki-oon (AC Média), Kurokawa, Panini et Pika – en ordonnant le blocage en France du site Japscan, l’une des principales plateformes pirates de lecture en ligne de mangas et bandes dessinées.
23/07/2025, 18:21
Du TikTok littéraire, on connaissait surtout #BookTok, cet espace bouillonnant où les lecteurs, souvent jeunes, partagent leurs découvertes et autres coups de cœur. Cette communauté est vite devenue un levier commercial puissant : certains titres y enregistrent des ventes exponentielles, relançant même des classiques de la littérature. Dans cette logique d’adaptation aux nouveaux usages, Hachette Livre ouvre sa boutique sur TikTok Shop, devenant ainsi le premier groupe d’édition en France à s’implanter sur cette jeune plateforme de commerce en ligne.
22/07/2025, 18:11
Commenter cet article