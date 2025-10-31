Je me souviens de tout” : Augustin Trapenard plonge dans ses années Boomerang

Parmi les invités : Fanny Ardant, Pierre Bergounioux, Booba, Nina Bouraoui, Sophie Calle, Alain Chabat, Kamel Daoud, Daniel Day-Lewis, Constance Debré, Raymond Depardon, Manu Dibango, Jean-Paul Dubois, Annie Ernaux, Tristan Garcia, Dorothée Gilbert, Anouk Grinberg, Juliette Gréco, Josée Kamoun, Geoffroy de Lagasnerie, Édouard Louis, Armistead Maupin, Pierre Michon, Patrick Modiano, Susie Morgenstern, Wajdi Mouawad, Nana Mouskouri, Mona Ozouf, Alain Passard, Michelle Perrot, Claude Ponti, Jordi Savall, Sempé, Tomi Ungerer, Agnès Varda et Gabriel Yared.

J’ai dit 1656 fois bonjour. À 9 heures et des poussières. Presque tous les matins, pendant huit ans, du 25 août 2014 au 1ᵉʳ juillet 2022. Des années plus tard, je réalise que je me souviens de chacun d’entre eux. Les bonjours heureux, émus, fatigués par des nuits écourtées. Les bonjours pleins d’espoirs et ceux qu’on aurait voulu éviter.

Je me souviens de tout, peut-être parce qu’il n’est pas un jour sans qu’on me rappelle un de ces entretiens du matin. Peut-être aussi parce qu’ils ont accompagné des moments intimes et collectifs à jamais inscrits dans mon esprit. Peut-être, tout simplement, parce que cette émission de radio, Boomerang, c’était toute ma vie.

Augustin Trapenard