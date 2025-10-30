La justice confirme l'interdiction aux mineurs d'un livre sur l'islam wahhabite

En juillet 2019, le ministère de l'Intérieur, alors occupé par Christophe Castaner, avait interdit aux mineurs l'ouvrage Apprendre le Tawhid aux enfants, de Muhammad Ibn'Adi-I-Wahhâb, considérant qu'il pouvait « inciter à la discrimination ou à la haine envers les personnes ne pratiquant pas l'islam wahhabite ». La maison d'édition Al-Haramayn, qui publie le livre, a contesté cette interdiction devant la justice, sans succès.
30/10/2025
Par un arrêté, signé en juillet 2019, mais publié quelques semaines plus tard au Journal officiel, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, avait interdit la vente et la diffusion aux mineurs du livre Apprendre le Tawhid aux enfants, de Muhammad Ibn'Adi-I-Wahhâb, publié par la maison d'édition Al-Haramayn en avril 2018.
Vendu 4 €, l'ouvrage d'une trentaine de pages « dédié aux petits musulmans constitue une épître bénéfique à propos de ce que l'on doit enseigner à l'enfant bien avant de lui apprendre le Coran, pour qu'il devienne une personne accomplie sur la base du monothéisme de l'Islam originel », précisait la description de l'éditeur.
Cependant, le ministère de l'Intérieur avait considéré qu'il présentait « un danger pour les mineurs qui pourraient l'acquérir ou le consulter », en raison de « propos susceptibles d'inciter à la discrimination ou à la haine envers les personnes ne pratiquant pas l'islam wahhabite promu par l'ouvrage ».
Les propos en question se trouvaient à la page 14 de l'ouvrage, précisait le ministère, citant : « l'Islam est le fait de se soumettre à Allah [...] en Lui obéissant et en prenant les musulmans pour alliés et les mécréants pour ennemis. » La Place Beauvau s'inquiétait du terme « mécréants » et de ce qu'il recouvrait, à savoir les « non-musulmans », d'après la page 10 du livre.
Ces éléments de l'ouvrage, présentés « sans mise en perspective ni contextualisation, ne peuvent qu'être regardés comme discriminatoires et incitant à la haine envers toute personne ne partageant pas la foi musulmane », estimait alors le ministère de l'Intérieur.
L'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur de l'époque s'appuie sur une loi méconnue en dehors du milieu de l'édition, celle du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Celle-ci institue au sein du ministère de la Justice une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, et habilite le ministère de l'Intérieur à interdire des ouvrages aux mineurs, sur signalement de cette même commission.
Selon cette loi de 1949, les éditeurs des publications destinées à la jeunesse, qu'il s'agisse de livres ou de périodiques, doivent faire parvenir deux exemplaires de leurs parutions au ministère de la Justice, pour que la commission puisse procéder au contrôle.
Dans le cas d'Apprendre le Tawhid aux enfants, l'éditeur Al-Haramayn ne s'était pas conformé à ces obligations légales, mais la commission avait eu vent du contenu de l'ouvrage, avant de se le procurer pour rendre son avis.
Une situation qui n'était pas isolée, sur la période 2018-2020, comme le souligne le rapport d'activité correspondant : « La commission a eu à connaître certains ouvrages de maisons d’édition islamiques, uniquement sur signalement de particuliers ou du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation », pouvait-on lire.
La commission avait fait intervenir Soraya El-Alaoui, historienne et islamologue, sur le sujet : elle indiquait en 2020 avoir recensé une vingtaine de maisons islamiques « jeunesse », mais aucune ne déposait alors d’ouvrages auprès de la commission, malgré l'obligation légale. « Les chiffres de diffusion sont très difficiles à avoir. Il s’agit en effet souvent d’auto-éditrices qui travaillent chez elles, qui éditent quelques livres, les écoulent puis en rééditent. Ces ouvrages circulent généralement en cercle fermé, notamment lors de manifestations culturelles », estimait-elle.
Peu après l'interdiction aux mineurs, la société Authenticia, qui abrite la maison d'édition Al-Haramayn a formé une demande de suspension de l'arrêté auprès du tribunal administratif de Paris, doublée par une demande d'annulation.
La demande de suspension a rapidement été écartée pour « défaut d’urgence », quand la demande d'annulation a été transmise au Conseil d'État par le tribunal, ce dernier considérant « que l’acte litigieux avait un caractère réglementaire ». Cependant, le Conseil d'État, en juin 2022, avait rendu une décision contraire, pour finalement renvoyer le jugement au tribunal administratif de Paris.
En juillet 2024, le tribunal administratif rejetait la requête d'annulation de l'arrêté formulée par Authenticia, considérant que l'interdiction aux mineurs décidée par le ministère de l'Intérieur « ne [reposait] pas sur des faits matériellement inexacts, [n'était] pas entaché[e] d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation » et ne comportait pas « de caractère excessif ». Le tribunal estimait par ailleurs que l'arrêté visé ne portait pas « une atteinte disproportionnée à la liberté de culte et de religion ».
Dès le mois de septembre, la société Authenticia interjetait appel du jugement, en arguant notamment que le ministère de l'Intérieur aurait commis une erreur de droit en considérant que le terme « mécréants » s'appliquait aux « personnes n'appartenant pas à la religion musulmane ». L'argument n'a pas été jugé convaincant par la Cour administrative d'appel, pas plus que le recours à la Convention européenne des droits de l'homme.
Par sa décision rendue le 24 octobre dernier, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Authenticia qui peut désormais introduire un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Nous avons contacté la maison d'édition et sommes en attente d'éventuelles réponses.
Photographie : couverture du livre Apprendre le Tawhid aux enfants, de Muhammad Ibn'Adi-I-Wahhâb (Al-Haramayn)
