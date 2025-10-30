Actes Sud s’allie à Sator pour démocratiser les savoirs des transitions

Sator est la première plateforme au monde dédiée au développement collectif, elle produit des masterclasses vidéo d’approfondissement conçues comme des séries Netflix, mêlant exigence intellectuelle et accessibilité. Actes Sud et Sator ont une ambition commune : s’adresser aussi bien au grand public qu’aux entreprises, collectivités et milieux scolaires.

La collaboration entre les deux structures se traduit par la coédition annuelle de plusieurs masterclasses vidéo avec des auteurs de la maison Actes Sud. Chaque projet associera un livre et une formation longue, deux formats complémentaires distribués de manière croisée.

La première de ces coproductions est la masterclass de Pierre Leroy, maire pionnier de l’écologie dans le Briançonnais, intitulée Réussir la transition écologique de son territoire. Une masterclass de 10h, avec les expertes Albane Roussot et Karine Banderier. Destinée à outiller élus et acteurs locaux, elle propose 10 heures de contenu réparties en 20 épisodes pour diffuser pas à pas les meilleures pratiques issues des territoires pionniers.

« Nous avons besoin de nouveaux récits, mais aussi de nouveaux modes de transmission. La masterclass vidéo est un format idéal pour toucher des personnes qui ne lisent pas, mais aussi former largement des collaborateurs et des décideurs », souligne Pierre Gilbert, fondateur de Sator. Il ajoute que cette association avec Actes Sud permettra d’embarquer de nouveaux professeurs pour des cours vidéo et de mutualiser les moyens de diffusion.

La transmission des savoirs est à la racine de nos missions. Le livre est l’un des rares espaces où la pensée se déploie à son maximum. Mais la diffusion des idées doit embrasser toute forme de support afin d’atteindre les citoyens qui en ont besoin pour penser leur quotidien et envisager notre futur. - Anne-Sylvie Bameule, présidente du directoire des Éditions Actes Sud

Fondées en 1978 et installées à Arles, les Éditions Actes Sud poursuivent leur développement dans un esprit d’indépendance et de découverte, en entretenant une dynamique de conviction reliant auteurs, lecteurs et prescripteurs. La maison est reconnue pour son engagement en faveur des humanités, de la littérature et des enjeux contemporains, notamment écologiques.

Créée en 2022, la plateforme Sator propose pour sa part des formations vidéo de 18 à 20 épisodes de 30 minutes, animées par des experts et professeurs de renom. Son ambition : accompagner les transitions dans les entreprises, les institutions, les territoires et auprès du grand public.

